2019-02-28T17:50:57+03:00
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Пригласите рыбу танцевать

В новом проекте Валдиса Пельша «Большой белый танец» знаменитости попробуют побороть свой страх гигантскими акулами
Ксения ПАДЕРИНА
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Некоторые из участников смогли подружиться с хищниками. Фото: Первый каналНекоторые из участников смогли подружиться с хищниками. Фото: Первый канал
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Большие белые акулы внушают трепет и ужас. Но Валдис Пельш решил снять фильм, после просмотра которого у зрителей навсегда изменится отношение к этим животным.

- Дайвинг - это моя старая, давняя любовь, более чем двадцатилетняя, - рассказал «КП» Валдис. - Мой фильм «Большой белый танец» - это рассказ о взаимоотношении человека и большой белой акулы. У нас был прекрасный состав - это Аня Ардова, Яна Чурикова, Леша Макаров и я. Мы поехали нырять на остров Гваделупе и снимали на камеру наши приключения.

- Это было опасно?

- Там был определенный риск, особенно в открытых погружениях. Не всем удалось перебороть свой страх и выйти на открытую платформу для более близкого контакта с большой белой акулой. Те, кто это все-таки сделал, конечно, отдавали себе отчет, что это рискованное мероприятие. Но никто об этом не пожалел! Лично у меня было несколько погружений.

- Какое приключение у вас будет дальше?

- Как сказал Цезарь: «Если бы моя туника знала о моих планах, я бы ее сжег» (смеется).

О ЧЕМ ФИЛЬМ

В первый день участники шоу совершают погружения в специальных клетках. Знакомство с большими белыми акулами проходит спокойно, все потрясены красотой и мирным поведением хищника. Валдис Пельш расскажет самые интересные эпизоды из жизни акул. Своей историей также делится Денис Удовенко, который столкнулся с большой белой в Японском море, тогда он лишился обеих рук.

Во второй день герои смогут поплавать с акулами наравне - они будут совершать погружения в открытой самодвижущейся клетке. В итоге Яна Чурикова и Валдис Пельш встретились с хищниками лицом к лицу. А вот Алексей Макаров получил баротравму - одно ухо у него перестало слышать.

В третий день стало понятно, кто из героев смог полностью довериться акуле. Каждому дали шанс подняться на открытую платформу клетки и оказаться в открытом океане полностью беззащитным перед главным хищником Тихого океана.

Первый канал, «Большой белый танец». 1 марта, 0.15

ИСТОЧНИК KP.RU

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