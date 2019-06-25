Почему инвесторы голосуют за компании РОСНАНО рублем

Критика РОСНАНО, если вынести за скобки выпады лично в сторону его руководителя, обычно сводятся к вопросу: где те инновации, ради которых 10 лет назад создавалась госкорпорация? Более продвинутый обыватель, если и слышал что-то о проектах компании, все равно уверен - все это вторично, и уже давно придумано на западе. Удивительно, но инвесторы этот народный скепсис не разделяют.

Совсем недавно РОСНАНО объявило о том, что начинает процедуру конкурсной продажи своей доли в компании «Профотек». Речь о производителе оптических измерительных трансформаторах тока и напряжения. Компания, созданная учеными из подмосковного Фрязино, буквально за несколько лет обзавелась вполне солидными клиентами, среди которых такие гиганты как Русал и Сибур, Русгидро и Мосэнерго. Более того, как говорят в самом «Профотеке», более 15% выручки приходится на поставки за рубеж.

В основе действия их оборудования - изменение поведения света под действием электрического поля. Это свойство известно с середины XIX века как эффект Фарадея. А вот работающая технология, которая позволяет использовать его для измерений параметров электрического тока, по-прежнему есть всего у нескольких компаний в мире. И это несмотря на сотни миллионов долларов, вложенных в подобные разработки ведущими глобальными производителями, такими, например, как Siemens. А вот российские «кулибины», в которых еще на стадии лабораторной разработки вложилось РОСНАНО, смогли, и их продукция продается и используется по всему миру. Даже голландская лаборатория КЕМА - мировой аттестационный центр для энергетического оборудования - закупила продукцию «Профотек» и поставила у себя в качестве эталона для сертификации обычных трансформаторов. Совсем не удивительно, что за акции компании развернулось настоящее сражение.

Коль мы заговорили об энергетике, можно вспомнить и еще одно детище РОСНАНО, правда, из смежной области - пермскую компанию «Новомет», которая делает погружные насосы. Запасов легко добываемой нефти все меньше, и каждый выкаченный и поднятый на поверхность баррель, условно говоря, становится дороже предыдущего. Вот и приходится ухищряться и использовать новые технологии. Насосы, которые выпускает «Новомет», эффективней аналогов, могут работать в жестких условиях шельфа или горизонтальных скважин. В основе таких выдающихся характеристик - нанопокрытия, 3D-печать и еще несколько ноу-хау, о которых пермяки стараются не распространяться, дабы не потерять свое конкурентное преимущество. Сегодня каждая четвертая отечественная скважина обслуживается насосами «Новомет». Компания уверенно теснит западных мастодонтов нефтесервиса на мировых рынках: почти четверть выручки обеспечивают зарубежные контракты. Уже несколько лет ведущие российские и западные игроки борются за этот актив. В пуле потенциальных покупателей - ведущие российские нефтяные компании, саудовский инвестфонд Saudi Aramco и много кто еще.

Так что с инновациями, сбытом и востребованностью на западе у продукции портфельных компаний РОСНАНО все не так уж и плохо. Да, это все довольно приземленные технологии, но они востребованы на рынке - а что еще нужно? Но если хотите настоящий прорыв, способный перевернуть в ближайшие десятилетия буквально все отрасли промышленности, - и такое тоже есть в портфолио госкорпорации. Речь о компании OCSiAl, которая буквально месяц назад наделала много шума в СМИ. Шутка ли - первый российский единорог в так называемом material based сегменте. Опять же проект развившийся из наукоемкого стартапа - на сей раз родом из Новосибирска. В основе - мечта ученых создать универсальную добавку, способную чуть ли не на волшебство. Добавил невидимую глазу щепотку - и вот у тебя пластик проводит электричество, другую - и легкий алюминий стал в 100 прочнее стали. Что это за философский камень? Одностенные углеродные нанотрубки или, как их еще называют - карбоновые нанотрубки. Одна из модификаций углерода, по сути - свернутый в трубочку лист графена - того самого, за открытие которого наши соотечественники – Андрей Гейм и Константин Новоселов получили Нобелевскую премию. То, что этот чудо материал должен обладать фантастическими свойствами, поняли сразу. Другого такого материала, одновременно прочного и легкого, в природе просто не существует. Главное же достижение OCSiAl заключается в том, что они смогли перевести синтез одностенных нанотрубок из разряда лабораторных изысканий в масштаб промышленного производства. Никому раньше этого не удавалось. А вот портфельная компания РОСНАНО смогла это сделать и сегодня занимает 98% мирового рынка.

Деньги, как известно, любят тишину. Вероятно поэтому, пока все ждут когда Чубайс выкатит миру очередной гаджет и очень гневаются что этого не происходит, инвесторы голосуют за компании из портфеля РОСНАНО рублем.