Как смартфоны и квесты помогают детям изучать природу, а школьные лесничества объединяют их

“С чего начинается патриотизм? С любви к родной природе”

Гордость Забайкальского края - его леса. Как научить жителей любить и беречь родную природу, задумались местные ученые. И начать решили со школьников.

Автор проекта «Лесториум», доцент кафедры педагогики ФГБОУ ВО «Забайкальского государственного университета» Ирина Радецкая считает, что и природа, и дети могут буквально помочь друг другу.

- Детские организации и объединения – это такая форма организации обучающихся, которая сейчас есть в каждом регионе и муниципальном образовании, однако то, что в ее основе заложен принцип «самоорганизации» про это забыли. Как детей увлечь, создать им условия для реализации инициатив? На эти вопросы мало кто может дать ответ. А мы живем в Забайкальском крае - это лесной регион. И, по моему мнению, это и должно стать объединяющим фактором. Все говорят про патриотизм. Но с чего он начинается? С любви к родной природе. С понимания ее красоты, ее уникальности. С понимания уникальности своего региона. Именно это в школьных лесничествах дети и получают, - говорит Ирина Радецкая.

Дети сажают деревья и цветы и с интересом наблюдают, как они растут Фото: проект Лесториум

Изучать природу помогают квесты и мобильные телефоны

Созданное в Чите развивающее инновационное пространство «Лесториум» объединяет более тысячи членов школьных лесничеств. Здесь уверены: изучение детьми родной природы, забота об окружающей среде - все это не только правильно и полезно, но главное - интересно. Особенно, если уроки проходят в игровой форме с применением современных технологий.

Новые технологии помогают "оживлять" скучные уроки Фото: проект Лесториум

- Что больше всего нравится ребятам? Что мы им не запрещаем использовать мобильные телефоны. Более того, мы их активно используем на локациях. Сейчас существует достаточно большое количество приложений, где ребёнку достаточно поднести гаджет к картинке, и он видит полярное сияние, он видит вращение Земли вокруг своей оси. И после этого, поверьте мне, ребёнка не надо упрашивать родителям идти на урок. Ребёнок бежит на такие занятия, - рассказала Ирина Радецкая президенту Владимиру Путину в апреле на заседании Российского географического общества.

В прошлом году благодаря полученному президентскому гранту она и ее коллеги разработали технологию проектирования образовательных квестов. Забайкальские ученые не только придумали квесты по всем школьным предметам (географии, химии, биологии, математике), но и подготовили рекомендации для учителей: как придумывать и проводить собственные игровые уроки.

Благодаря устройству “Услышь жука” дети могут не только рассматривать, но и буквально “познакомится” с букашками Фото: проект Лесториум

“Работать с природой, с живым - интересно всем”

Члены школьных лесничеств сажают деревья, наблюдают, как они растут, цветут, заботятся о животных. В квестах, посадках деревьев и других экологических акциях принимают участие не только школьники, но и их родители. А учителя забайкальских школ изучают новые образовательные технологии.

- Работать с природой, с живым - интересно всем. Вы не представляете, какой восторг у ребят вызывает наблюдение за жизнью обычных муравьев. Недавно я провела эксперимент: моя шестилетняя дочь принесла на детскую площадку “муравьиную ферму”. Через 30 минут вся эта площадка - и взрослые, и дети - собралась вокруг нее и эта малышка объясняла, что происходит, зачем надо наблюдать за муравьями, и ее все слушали, - говорит Ирина Радецкая. И здесь важно две вещи, во-первых, информация от ребенка к ребенку «доходит» и осмысляется быстрее. Есть даже отдельное направление «Дети учат детей», когда наставниками выступают сами дети. И во-вторых, детская заинтересованность чем-либо позволяет заинтересовать этим же и родителей, объединить их еще больше и учиться с увлечением.

В этом году президентский грант помог закупить для школьных лесничеств края микроскопы, муравьиные “фермы”, оборудование для гидропоники, “энциклопедии дополненной реальности”. В конце июня, в рамках гранта 24 юных лесника поедут в международный лагерь “Новокемп” - на родину школьных лесничеств, в Брянскую область.

Школьники учатся следить за санитарным состоянием деревьев Фото: проект Лесториум

Важно, что школьные лесничества не только помогают детям расширять кругозор, получать новые знания, да и просто удовольствие от общения с природой - для многих они становятся трамплином во взрослую, профессиональную жизнь. Ведь многие рабочие места в крае связаны с лесной отраслью. “Лесториум” закупил для школьников комплекты «Атласа новых профессий», который был разработан Агентством стратегических инициатив и Сколково.

- Лесная отрасль тоже меняется, здесь скоро появится много новых профессий, какие-то старые возможно, исчезнут, и наши дети должны быть готовы к этому, - уверены в “Лесториуме”