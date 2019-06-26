Глава молдавских демократов Плахотнюк оказался наркобороном

МВД России предъявило экс-лидеру Демократической партии Молдавии бизнесмену Владимиру Плахотнюку обвинение в руководстве наркосиндикатом.

"Сегодня следователями Следственного департамента МВД России заочно предъявлено обвинение бывшему председателю Демократической партии Республики Молдова Владимиру Плахотнюку и его доверенному лицу - профессиональному спортсмену Константину Цуцу – в совершении преступления, предусмотренного частями 1 и 2 статьи 210 УК РФ соответственно, а также по 28 эпизодам контрабанды и незаконного сбыта наркотических средств в особо крупном размере", - заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ошибки тут быть не может: дело расследовалось довольно давно при содействии полицейских из Молдовы, Беларуси и Испании. Именно через эти страны участники транснационального преступного сообщества перевозили гашиш из Северной Африки в страны СНГ и Россию. Марокканские участники группы сбрасывали герметично упакованные 300- килограммовые брикеты с гашишом в нейтральных водах Гибралтарского пролива, а их испанские подельники вылавливали груз имея сигнал с GPS-трекеров. Дальше наркотики следовали через Европу в бензобаках грузовых машин.

Владимир Плахотнюк перед началом митинга Демократической партии Молдовы.Фото: REUTERS

"Данное преступное сообщество в форме объединения организованных групп (структурных подразделений) в период с июня по август 2012 года создали и возглавили Олег Прутяну и иные лица из числа уроженцев Республики Молдова и Королевства Испания. В результате следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных в период с августа 2012 года по июнь 2019 года, сотрудниками Следственного департамента МВД России, Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с зарубежными коллегами из Республик Молдова, Беларусь и Королевства Испания в рамках спецоперации "Пиренейский излом" установлено и привлечено к уголовной ответственности более 60 участников международного наркосиндиката. Из незаконного оборота изъято свыше 1 тонны наркотического средства гашиш", - поясняет Волк.

Впрочем, наркотики - это далеко не все, на что была способна молдавская мафия. Там легко шли на заказные убийства, похищения, и крупномасштабные незаконные валютные операции. Владимира Плахотнюка в России обвиняют также в том, что он незаконно вывел из России 37 миллиардов рублей и причастен к организации неудачного покушения на молдавского и российского предпринимателя Ренато Усатого.

Не исключено, что 37 миллиардов имеют отношение к криминальному сообществу. Ведь следствие выяснило, что бывший председатель Демократической партии Молдовы Владимир Плахотнюк, "имея возможность влияния на политическую ситуацию и органы государственной власти, применяя криминальные методы воздействия на лиц, оказывающих ему противодействие, в целях личного обогащения вступил в преступный сговор с лидерами организованной преступности Республики Молдова".

Тут речь идет о слиянии молдавской власти с ворами в законе. Говорят, что именно они сделали из главного демократа страны настоящего наркобарона. Хотя в порочащих связах политик был замечен довольно давно: известно, что Плахотнюк был под наблюдением Интерпола с 2007 года, который подозревал его в связях с солнцевской группировкой.

"По имеющейся информации, не позднее 2012 года Владимир Плахотнюк стал одним из руководителей преступного транснационального наркосиндиката и покровительствовал его участникам. Взаимодействие с организатором преступного сообщества Олегом Прутяну, а также непосредственный контроль за данной сферой криминальной деятельности по указанию Владимира Плахотнюка осуществлял молдавский профессиональный спортсмен Константин Цуцу, бывший депутат Парламента от Демократической партии Молдовы, доверенное лицо последнего", - отметил представитель МВД России.

Плахотнюк в 2017 году был заочно арестован Басманным судом Москвы по ходатайству Главного следственного управления СКР. Осталось теперь найти одного из самых богатых молдаван. Говорят, что он прячется от правосудия где-то в Одессе или Лондоне.

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Бывший, наверное, теперь уже можно так говорить, «хозяин» Молдовы, «владелец» и лидер Демократической партии этой республики, самый богатый олигарх страны Владимир Плахотнюк сбежал из Кишинева за пределы страны на частном самолете. Говорят, что он приземлился в Одессе, существенно увеличив своим прилетом авиаинтенсивность использования местного аэропорта. Новость о бегстве своего вождя подтвердили и в Демпартии, правда, постарались максимально избегнуть негатива в своем сообщении (подробности).