В Молдавии «двоевластие» закончилось бегством Плахотнюка и его команды

Бывший, наверное, теперь уже можно так говорить, «хозяин» Молдовы, «владелец» и лидер Демократической партии этой республики, самый богатый олигарх страны Владимир Плахотнюк сбежал из Кишинева за пределы страны на частном самолете. Говорят, что он приземлился в Одессе, существенно увеличив своим прилетом авиаинтенсивность использования местного аэропорта. Новость о бегстве своего вождя подтвердили и в Демпартии, правда, постарались максимально избегнуть негатива в своем сообщении.

- Уточняем, что Владимир Плахотнюк уехал из страны на несколько дней к своей семье, - опровергли бегство Плахотнюка в официальном сообщении на сайте партии. Вот так вот прям захотелось настолько сильно к семье, что мочи нет никакой. При этом, непременно по воздуху, чтобы ни на какой сухопутной границе не возникло ни одной из возможных неприятностей, типа задержания. Хотя путь по воздуху вместе с приездом в аэропорт, подготовкой самолета и т.д. занял бы чуть ли не больше времени, чем поездка на машине.

По странному совпадению, безусловно, случайному, охота к перемене мест обуяла других видных молдавских «демпартийцев». Практически одновременно с «Бомбардье» Плахотнюка из аэропорта Кишинева вылетели еще два частных борта. Один взял курс на Лондон (на нем вроде бы эвакуировался один из главных фигурантов дела об «украденном миллиарде евро» из бюджета), другой – на еще одну зарубежную столицу. А вместо вылетевших трех самолетов, в аэропорту Кишинева приземлились еще пять частных бортов. У них, наверное, еще полгода назад были запланированы экскурсии по Риму или Венеции, но вспомнили о них буквально в последнюю минуту. Из-за чего пришлось самолеты фрахтовать.

Прямо детектив какой-то. Не находите? На самом деле, пока еще нет. Пока лишь завершение двоевластия в республике, возникшего после парламентских выборов в феврале нынешнего года. На них лучший результат показала партия социалистов, лидером которой является нынешний президент Игорь Додон. На втором месте оказались демократы Плахотнюка, а на третье вскарабкался правый проевропейский блок ACUM во главе с Майей Санду. Но никаким двум партиям из этой тройки так и не удалось договориться о формировании правящей коалиции. Плахотнюк делал ставку на поддержку со стороны США, ACUM ждал реакции со стороны Евросоюза, прекрасно представляя себе, что альянс с Демпартией и «хозяином» Молдовы, в силу коррумпированности последних и усталости от них в стране, станет политическим концом блока, а социалистам претило объединение с «демократами» не только из-за того, что они оказались бы вовлечены в результате в сотрудничестве с коррумпированной и мафиозной, по сути, структурой, подмявшей под себя всю власть, но и из-за крайней русофобии самого Плахотнюка, на которого в РФ возбуждены уголовные дела, и его соратников.

В этих условиях Конституционный суд Молдовы, также находящийся под контролем Плахотнюка, в котором шестеро судей имеют гражданство Румынии, принял решение о роспуске парламента и назначении новых выборов. В ответ социалисты и ACUM собрались в парламенте 8 июня и создали коалицию, назначив на пост спикера парламента представителя социалистов Зинаиду Гречаную, а на пост главы правительства Майю Санду. После чего КС Молдовы распустил парламент, отстранил от власти (временно) главу государства Игоря Додона и назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента, чтобы тот подписал указы в соответствии с принятыми им решениями. Додон и парламент выступили с заявлениями о попытке узурпации власти, а в стране началось классическое двоевластие.

Многие эксперты отмечали, что формирование коалиции стало возможным в результате того, что Россия и Евросоюз пришли к общему решению для урегулирования молдавского кризиса. От России в процессе участвовал вице-премьер правительства Дмитрий Козак, находящийся в теме, как мало кто. Поскольку тематикой урегулирования приднестровского конфликта он занимается еще с 2003 года, когда предложил та называемый «план Козака», то все местные реалии знает назубок. Вот и сейчас он принял активное участие в разрешении ситуации двоевластия. Плахотнюк даже переда ему письмо с предложением для партии социалистов о формировании общей коалиции. При этом Плахотнюк клятвенно обещал проводить курс на федерализацию республики, отказаться от русофобии и даже «радикально переориентировать внешнеполитический курс Молдовы с Запада на Россию». В ответ просил лишь закрыть уголовные дела в России в отношении него самого и так, по мелочи. Козак порекомендовал тогда Додону не идти ни на какие тайные соглашения с олигархом. Скорее всего, решение о коалиции ACUM и социалистов было плодом совместного подхода Козака и представителей Евросоюза к решению проблемы. Каждый посоветовал тем, кто его слушал. ЕС очень оперативно признал новое правительство Молдовы, уже даже не намекая, а вполне конкретно указывая, на чьей стороне он в данном конфликте.

Плахотнюка уже достаточно давно, как только убедились, что лозунгами о проевропейскости и антироссийскости просто-напросто прикрываются воровство и коррупция, перестали принимать в Европе. И даже перекрыли финансовую помощь республике именно из-за действий демократов. А потому у него вся надежда оставалась только на США. Но и тут не срослось. Пока Вашингтон искал выход, на сторону Додона и новой коалиции в парламенте переходили вслед за Кишиневом все новые и новые регионы и города. В этих условиях Вашингтон решил не рисковать противопоставлять себя Европе, России и самой республике. Поскольку возможное силовое противостояние, а на центральную площадь Кишинева Плахотнюк выставил своих, как тут говорят, «титушек», осевших на ней палаточным лагерем по примеру киевского майдана, выявило бы руководителей беспорядков без всяких неясностей.

Посол США в Кишиневе Дерек Хоган сам приехал в офис Демократической партии Молдовы и за несколько минут объяснил, что цирк пора заканчивать, а клоунов – отпускать с площади.

- Хоган довел позицию США до сведения лидеров Демпартии, которые до последнего надеялись, что Вашингтон поддержит их в противостоянии с президентом Игорем Додоном, парламентским большинством и правительством Майи Санду, которое сформировали депутаты Партии социалистов и блока Acum. Однако такой поддержки они не получили, - сообщил ТАСС высокопоставленный источник в Молдове. - В результате демократы согласились разблокировать правительство и другие госучреждения, которые уже несколько дней окружают пикетчики.

И уже через пару-тройку часов все палатки были свернуты, площади опустели, и угроза силового столкновения миновала. Демократы объявили об уходе в оппозицию, а так называемый врио президента Павел Филип (он же – премьер-министр) без всяких условий ушел в отставку вместе со всеми министрами своего правительства. После чего и началась эпопея молдавских чиновников, внезапно воспылавших страстью «к перемене мест»: «Мне в Париж, по делу, срочно, родственников навестить». А Додон обратился к Генпрокурору и руководителю Национального центра по борьбе с коррупцией: «Генеральный прокурор и директор НЦБК, вы понимаете, что должны уйти в отставку. Сделайте это с честью. У нас должен быть нормальный прокурор и руководитель НЦБК».

Майя Санду, ставшая главной нового правительства фактически поддержала Додона и даже пошла еще дальше, заявив, что Плахотнюк и его подельники непременно предстанут перед судом за узурпацию и другие преступления. Вряд ли это грозит Плахотнюку в ближайшей перспективе, поскольку, скорее всего, между ним и тем же Додоном были достигнуты некие соглашения о краткосрочных гарантиях безопасности. Но он, как осторожный человек, все равно предпочел покинуть Молдову на самолете.

А это значит, что, как осторожный человек, Плахотнюк вряд ли задержится на Украине. Его друг и один из главных бизнес-партнеров на Незалежной Петр Порошенко сейчас не в состоянии ничего гарантировать не только Плахотнюку, но и себе самому. Петру Порошенко сейчас впору самому задумываться о том, в какую страну заказывать самолет. И, понятно, что Россию они оба выберут только в том случае, если альтернативой будет ад. Впрочем, выбор достаточно широк – Азия, Африка, Латинская Америка. Где они оба, вероятнее всего, останутся под присмотром США. Мало ли для чего Вашингтону еще могут потребоваться их проверенные «собственные сукины сыны».

А понадобиться могут. США совершенно точно не успокоятся. Пожалуй, впервые они получили дружный отлуп от совместно принявших общее решение Евросоюза и США. И от того, что Брюссель и Москва вдруг выступили на одной стороне, для Вашингтона этот урок становится еще больнее и обидней. Он обязательно постарается ответить.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Президент Молдовы - «КП»: Мы не можем действовать, как Плахотнюк, арестовывая всех подряд, отвечать будут только по закону!

Игорь Додон эксклюзивно сообщил корреспонденту "КП", что после поражения Демпартии, Партия социалистов и Блок ACUM будут держаться вместе и не ссориться (подробности)