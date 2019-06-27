155-килограммовая модель Тэсс Холлидэй показала себя в бассейне с самого смелого ракурса

«Черт, а я отлично выгляжу», - обычно подписывает в Инстаграме свои селфи в нижнем белье 155-килограммовая модель Тэсс Холлидэй. И плевать ей, что думают о ее формах окружающие. Самая известная манекенщица категории plus-size сделала на них состояние – это ли не доказательство, что она действительно прекрасна? Самоуверенности 33-летней уроженки Миссисипи можно только позавидовать. Тэсс, не смущаясь, выкладывает в Инсаграме фото в бикини, а то и вовсе голышом. На днях она поделилась видео, снятым в бассейне: в ролике Тэсс демонстрирует свою необъятную «пятую точку» с самого неожиданного ракурса.

Модель снялась во время отдыха в джакузи: она весело плещется в воде, поворачиваясь к камере спиной и демонстрируя свою фигуру с самого смелого ракурса.

- Кто-нибудь, заберите собаку моих друзей, чтобы я смогла сделать секси-фото, - пошутила Тэсс.

tessholliday Someone come get my friends dog so I can thirst trap

Подписчики ее микроблога традиционно делятся на тех, кто пишет в комментариях под ее снимками «ужас-ужас, пора в спортзал», и других, считающих, что она действительно выглядит очень сексуально. Мол, женщина может позволить себе немножко целлюлита, оставаясь при этом привлекательной. Сама же Тесс считает, что ее вес и фигура – ее личное дело, а те, кто ее критикует, просто ненавидят полных. Модель постоянно подчеркивает, что ей очень комфортно в ее теле, и она не собирается ничего менять в своей внешности. Своей главной миссией Тесс считает борьбу с устоявшимися стереотипами в модельном бизнесе и с культом худых манекенщиц.

- Мы все сейчас так помешаны на миллионах диет, нас учат, что мы должны быть вот именно такой формы, должны весить столько-то килограммов. Открывая журнал, ты видишь одинаковые фигуры, цвет волос и загар. Нам не оставляют выбора! Я считаю, что еще много чего нужно поменять в модной индустрии, - рассказала Холлидэй в одном из интервью.

tessholliday I was the biggest body on the dance floor and the cutestttttt

С ней согласны многие, в том числе и редакция британского журнала Cosmopolitan, как-то опубликовавшая фотосессию Тэсс в купальнике и нижнем белье. Тот факт, что она попала на обложку «Космополитена», очень воодушевил модель: она считает это победой всех женщин, имеющих лишний вес, над предрассудками.

- Я без преувеличения девушка Cosmo! Не могу поверить, что говорю это! Спасибо британскому журналу Cosmopolitan за эту невероятную возможность. Если бы я увидела такое тело, как у меня, в этом журнале, когда была юной, это изменило бы мою жизнь, - призналась она, комментируя свое сотрудничество с глянцевым журналом.