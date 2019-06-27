2019-06-27T19:39:45+03:00
Политика

Все заявления россиян следователям будут вносить в государственную автоматизированную систему правовой статистики

На заседании правительства в четверг рассматривали законопроекты, которые должны повысить прозрачность работы следствия по заявлениям граждан о совершении преступления
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Фото: Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАССПремьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Фото: Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС
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На заседании правительства в четверг рассматривали законопроекты, которые должны повысить прозрачность работы следствия по заявлениям граждан о совершении преступления. Часто ведь как бывает: обратился человек в полицию, а его заявление либо не приняли, либо каким-то удивительным образом потеряли, либо отказали в возбуждении уголовного дела под надуманным предлогом. Теперь это сделать будет сложнее.

- Законопроекты призваны сделать максимально полной, прозрачной и оперативной статистику зарегистрированных правонарушений, ход их расследований, исключить возможность необоснованного отказа в возбуждении уголовных дел по заявлению граждан в правоохранительные органы, - сказал Медведев.

Итак, какие изменения предлагает правительство. Первое: заявления сразу же будут вноситься в государственную автоматизированную систему правовой статистики (к ней есть открытый интернет-доступ). Второе: Генпрокуратуру наделят полномочиями контролировать работу органов дознания и следствия по заявлениям граждан о совершении преступления.

- Это позволит вышестоящим органам взять на контроль любое сообщение о преступлении буквально с первых минут даже в самом отдаленном районе, муниципалитете. А следователям и дознавателям не надо будет тратить время на переписку по почте между правоохранительными органами различных уровней и на прочую бумажную деятельность, - пояснил Медведев.

По словам Медведева, благодаря нововведениям «нельзя будет потерять заявление и затягивать сроки его рассмотрения».

- Прокуроры получат право требовать, чтобы следственные органы и дознание такие нарушения устраняли, - сказал Медведев.

Сейчас эта норма касается только процедур дознания и предварительного следствия, а не приема заявления от граждан.

- Дознаватель, следователь, руководитель следственного органа будут обязаны в течение суток уведомить прокурора о том, что у гражданина приняли заявление или отказали в возбуждении уголовного дела. Прокурор должен вынести свое решение по поводу такого случая в течение не более трех суток, - рассказал премьер.

Еще один вопрос, которой обсуждало правительство, - доступность дошкольного образования. Как рассказал Дмитрий Медведев, подготовлен законопроект, который позволит унифицировать требования по формированию в регионах электронных очередей в детсады.

- Доступность дошкольного образования для детей от трех до семи лет сегодня составила 99 процентов с небольшим. Для детей до трех лет это показатель ниже, - заметил премьер.

Медведев пообещал, что правительство продолжит принимать меры, чтобы дошкольное образование стало доступно всем желающим.

- Мы будем работать в том числе в рамках нацпроектов. Важно, чтобы записать ребенка в детский сад было просто и удобно, чтобы родители всегда могли получить полную информацию, - заявил Медведев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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