Молодая мама Саша Савельева жалуется на бессонные ночи

Премия «Мама года 2019» по версии журнала Оксаны Федоровой MODA topical по традиции собрала знаменитостей в Смоленском Пассаже.

Восемнадцать звездных мам удостоились заветной статуэтки «Мама года» в различных номинациях. Среди них за наградой на сцену поднялись: Александра Савельева, Олеся Судзиловская, Максим, Согдиана, Елена Север, Анжелика Агурбаш, Катя Лель, Анастасия Стоцкая, Оксана Федорова и многие другие. После награждения гостей ожидал праздничный фуршет и выступления звезд российской эстрады. Звездные дивы с удовольствием рассказывали о радостных моментах воспитания своих чад.

Саша Савельева уже восемь лет замужем за 45-летним актером Кириллом Сафоновым. Ранее ее поклонники очень переживали о том, что у супругов не было детей. Певица рассказала о том, что с появлением сына Леона ей катастрофически не хватает сна. Да и на себя в целом не находится минутки.

— Я просто не сплю. (Смеется.) Ухаживаю за ребёнком. Пока не хватает времени, только гуляем, получаем воздушные и водные процедуры дома в ванной. Но я надеюсь, что скоро удастся выбраться в спортзал. — рассказала певица.

А певица Согдиана, удостоившись заветной статуэтки, на вопрос: «Как проходит её беременность?», — шутя, уходит в сторону и пока отказывается давать комментарии, подтверждающие факт ее беременности.

О своей беременности, а также о периоде восстановления после нее вспомнила и главный редактор модного глянца Оксана Фёдорова, ведь она дважды мама. Звезда утверждает, что за время своей беременности достаточно много набрала в весе.

Оксана Федорова.Фото: Предоставлено организаторами

— Больше среднего, больше того, что должна набирать мама, потом помог спорт и правильное питание, — поделилась с журналистами «Мисс Вселенная».

КОГО ЕЩЕ НАГРАДИЛИ? Александра Савельева «Мама года»

Олеся Судзиловская «Очаровательная мама»

Максим «Нежная мама»

Согдиана «Обаятельная мама»

Елена Север «Любящая мама»

Анжелика Агурбаш «Экстравагантная мама»

Катя Лель «Энергичная мама»

Анастасия Стоцкая «Стильная мама»

Оксана Федорова «Супермама»

Анетта Орлова (психолог) «Позитивная мама»