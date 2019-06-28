Московский молодежный предпринимательский форум собрал на ВДНХ более двух тысяч человек

В столице 27 июня прошел Первый Московский молодежный предпринимательский форум: несмотря на ненастную погоду, в образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ собрались более 2000 участников. Организаторами ММПФ’2019 выступили Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы, а также Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России». Главная цель форума — собрать на одной площадке начинающих предпринимателей и стартаперов и свести их с опытными наставниками, авторами успешных проектов, руководителями известных компаний, популярными блогерами и авторитетными экспертами в самых разных сферах бизнеса.

Форум проводился впервые, и у него пока нет четких традиций. Однако количество желающих принять в нем участие ясно показало: такой формат общения очень востребован. А значит, удачный дебют проекта обязательно получит продолжение и даст мощный толчок для развития предпринимательства. В этот день начинающие бизнесмены и молодые люди, еще только мечтающие открыть собственное дело, не только узнали секреты успеха опытных руководителей и инвесторов, но и получили возможность в ходе живого общения наладить контакты и завязать полезные знакомства.

- Общение даёт огромный эффект, не стесняйтесь обсуждать проблемы или новые идеи. Всё это способствует развитию вашего бизнеса, - посоветовал молодым участникам форума Алексей Фурсин, руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

Программа ММПФ’2019 обсуждалась в проекте «Активный гражданин»: москвичи внесли более 200 тысяч предложений и пожеланий, и почти все они были учтены. Расписание мероприятий форума было составлено по четырем направлениям: «Узнай и начинай», «Учись и применяй», «Смотри и внедряй» и OPEN-TALK. Этот день для участников форума выдался более чем насыщенным: мастер-классы, воркшопы, дискуссии, выступления экспертов и коучей, деловые игры и тренинги.

Форум собрал на одной площадке начинающих предпринимателей, стартаперов и молодых людей, мечтающих открыть свое дело. Фото: Пресс-центр ММПФ’2019.

Спикерам ММПФ’2019 стали руководители креативных агентств DEPARTAMENT Петр Иванов и Red Keds Виталий Быков, известный писатель Александр Цыпкин, основатель «Персоны» Игорь Стоянов, основатель «Антирабства» Алена Владимирская и другие авторитетные эксперты в сфере высоких технологий, индустрии красоты, издательском деле, ресторанном бизнесе. Наставники делились советами из собственного опыта: как лучше организовать свое дело, как продвигать бренд, как сделать его заметным и популярным в соцсетях, как сформировать команду единомышленников и найти инвесторов.

- Чем больше вы рассказываете везде о своей идее, тем больше шанс ее реализовать. Не бойтесь рассказывать другим об идеях, их не заберут, - советует основатель «Антирабства» Алена Владимирская.

Директор по инвестициям Mail.ru Group Алексей Милевский рассказал о мощной силе соцсетей, способных раскрутить стартап или молодой бизнес лучше других традиционных способов рекламы: «Если раньше социальные сети набирали миллион пользователей за 4-5 лет, то сейчас это происходит за короткое время».

Во время форума Московский Департамент предпринимательства и инновационного развития подписал соглашение о сотрудничестве со Сбербанком. Благодаря ему столичные предприниматели смогут оперативно получать информацию о новых банковских услугах для бизнеса, существующих формах финансовой поддержки, льготах и преференциях.

- Сбербанк активно работает с точки зрения образовательных мероприятий для бизнеса и создания определенной инфраструктуры для предпринимателей, департамент предлагает также огромное количество программ поддержки. Через все банковские отделения и нашу инфраструктуру мы сможем проинформировать еще большее количество людей, – подчеркнул руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

- Сбербанк совместно с Правительством Москвы уделяет особое внимание проектам по развитию малого и среднего предпринимательства, - отметил вице-президент ПАО Сбербанк - председатель Московского банка Вячеслав Цыбульников. - Мы организуем совместные информационные кампании и выставки для начинающих и уже опытных предпринимателей, предлагаем им целый спектр финансовых продуктов и услуг на льготных условиях, а также предоставляем возможность самого передового обучения на специально разработанных банком онлайн-платформах.