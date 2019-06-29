"Работы "18+" у нас за занавеской": Макаревич рассказал о своей совместной выставке с Аллой Решетниковой

На днях у лидера "Машины времени" открылась совместная с Аллой Решетниковой выставка шелкографии «Принцип красного», а уже в эту субботу, 29 июня, в Москве, на стадионе «Открытие Арена» состоится большой концерт в честь 50-летия группы. Мы связались с музыкантом по телефону...

- ...Алло, Андрей Вадимович, добрый день! Илья Гамов, - специально для "Комсомольской правды".

- Да, привет.

- Приятно слышать! Позавчера открылась у вас очередная (совместная с Аллы Решетниковой) выставка «Красное на черном» - если не ошибаюсь?

- «Красное и черное». А вообще, она называется «Принцип красного».

- «Принцип красного»... Вот мы беседовали с вами с полгода назад на эту тему. Была первая, если не ошибаюсь, ваша выставка шелкографии…

- Да

- …а сейчас вот что-то будет новое – или те же работы?

- Практически, там те же работы – собственно, это та же экспозиция. Решили просто показать в другом месте, поскольку тогда, полгода назад, выставка у нас длилась три дня.

- А эта?

- А эта месяц будет открыта.

- Да, эта больше…

- И потом - там (в галерее «Cube.Moscow». - И.Г.) - хорошее окружение – сделали такое галерейное пространство, где десяток очень плотно стоящих друг к другу галерей с очень разными художниками и там, в любом случае, интересно погулять. И - как-то современное искусство во всех аспектах.

Андрей Макаревич и Алла Решетникова во время отбора работ для выставки.Фото: Instagram.com

- Это вы вот про нынешнюю – «Cube.Moscow», под Карлтон Ритцем (галерея тиражного искусства «Cubed» в отеле "Ритц-Карлтон Москва". - И.Г.)

- Да.

- М-м-м... Я так понял, там еще есть какие-то ваши работы «не для детей»?

- Ну, это маленькие смешные штучки – там, за занавеской. Согласно концепции - на занавеске написано - «18+», и за ней, соответственно, должно быть произведение «восемнадцать плюс». Меня попросили создать его прямо «не отходя от кассы», на стене. Что я и сделал за несколько минут.

- Вы написали что-то? Какое-нибудь короткое слово?

- Скорее – нарисовал.

- Тоже простенькое? Ну, сразу вопрос – а если работы ваши - в окружении множества других хороших работ в этой галерее, то…

- Мда?

- … то, может быть, они просто потеряются на их фоне?

- Ну, вы знаете, тот, кто захочет найти – тот найдет. А в хорошей компании всегда вдвойне приятно находиться.

- Ну, хорошо. А не думали назвать, может быть, скажем, гамму - «бело-сине-красное»?

- Что-что, простите?

- Не думали использовать какую-то более близкую к народу гамму - "бело-сине-красную», например?

- Нет, не пробовали. Патриотическую серию уже не задумывали, извините.

- Простите, я не расслышал: «уже» не задумываетесь или..?

- «Еще» не задумывали.

- Но, в принципе, есть на это шансы?

- Не уверен. Я не люблю заигрываний с политикой. Чем от нее дальше – тем лучше.

- Но вы же довольно часто делаете комментарии на эту (политика) тему?

- Комментарии к моему занятию графикой не имеют никакого отношения.

- А тут вот еще обнаружил информацию – несколько интервью опубликованы, где о вас коллеги, под заголовком «Всех достал?» - вопросительный знак – рассуждают о том, мешают ли им ваши комментарии о политике или нет? А как это вообще происходит – на репетиции?

- Что происходит?

- Да вот я подумал: может, вы приходите на репетицию, и тут же начинаете рассказывать: «Вот я…».

- Послушай – ты взрослый человек, да?

- Ну, более-менее.

- Ты занимаешься прессой, вроде профессионально – зачем ты читаешь и комментируешь всякую... Вот ты в этот момент уподобляешься этим.., которые это пишут. И множишь их сущности – зачем ты это делаешь? Ты себя-то не позорь!

- Хорошо, не буду.

- Все, пока!

(Макаревич кладет трубку и я звоню снова)

- Я слушаю.

- Да. Я все-таки хотел бы о сегодняшнем дне поговорить!

- Пожалуйста.

- Сегодня ведь особый день – 29 июня, стадион «Открытие»!

- Верно.

- Сразу информация такая: стадион «Открытие» выбран не зря. Правильно?

- Ну что значит «не зря»? Надо было что-то выбирать – мы учитывали разные обстоятельства…

Сегодня вечером в Москве, на стадионе «Открытие Арена» состоится большой концерт в честь 50-летия группы

- Если не секрет – какие?

- Расположение. Вместимость. Удобство для проведения концерта. Мы знаем, какие концерты там проходили уже до нас, насколько это хорошо получалось.

- Ну, и какие отзывы?

- Хорошие отзывы: мы не пошли бы на стадион, на котором, скажем, группы плохо звучали – зачем?

- А кто-то из старых знакомых играл?

- Нет, играли фирменные команды: играли MUSE, играли кто-то еще - не помню. Чуть ли не LINKIN PARK…

- Кстати, а вы следите за творчеством LINKIN PARK, MUSE?

- Я не очень слежу за их творчеством, нет

- Понятно. Сегодня концерт – московский. Я думаю, это заглавный концерт тура, посвящённого 50-летию "Машины", который с февраля уже идет. Правильно я оцениваю?

- Ну, насколько москвичи считают Москву «заглавным» городом страны - настолько они могут считать этот концерт заглавным.

- Столица. А какой это по счету концерт для вас?

- В туре?

- Да, в туре.

- (в задумчивости считает) Бом – бом – бом… Я, честно говоря, не считал, но думаю, что где-то двадцатый-двадцать пятый… Вот так вот – может быть тридцатый. Я не считал, честно. Ну, не знаю, меня мало это интересовало.

- Ну, есть какое-то волнение перед сегодняшним концертом? Он будет особенным?

- Есть надежда, на то, что дождь не будет идти. Об этом я все время думаю – и это и прошу у высших сил.

- А программа будет какая? Будет выделяться?

- Выделяться будет со страшной силой!

- А в какую сторону?

- Слушайте: ну приходите и послушаете. А то я сейчас все спою тут по телефону.

- Ну, не обязательно петь.

- Вот и я говорю – приходите и послушайте!

- Хорошо. Спасибо. Удачи!

Менеджер коллектива Антон Чернин сообщил:

«В 17:30 откроют вход на стадион, а в 19:00 покажут уникальный фильм с эксклюзивными кадрами из клипов и архивных интервью группы. Начало концерта в 19:45 - больше двух часов, свыше тридцати песен.

С погодой не угадаешь - дождь то ли будет, то ли нет. Но мы на всякий случай запаслись дождевиками, и будем раздавать их всем, кто купил билеты на танцпол бесплатно! Так что - приходите и не бойтесь: «Ведь бури бояться вам стоит едва ли, в сущности, буря - пустяк!»

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