Андрей Макаревич - в эфире Радио «Комсомольская правда»: «Наш «Принцип красного» к 100-летию ВЛКСМ никакого отношения не имеет»

СЕГОДНЯ 16:10 2018-10-25T17:09:21+03:00

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Этот необычный вернисаж известный музыкант устраивает вместе с художницей Аллой Решетниковой в галерее «Роза Азора», что на Никитском бульваре, 14. Открытие - уже в четверг, 25 октября, вечером. Потом выставка будет работать еще несколько дней.

С подробностями - сам Андрей Макаревич на Радио «Комсомольская правда».

- ...Андрей Вадимович, «Принцип красного» - это не первая ваша выставка в таком жанре.

- В таком жанре как раз первая. Я, в общем, шелкографией раньше не занимался. Не знаю, надо ли описывать в деталях, как это устроено – боюсь, что люди, которые от этого далеки, все равно не поймут, как это сделано.

Вот Алла Решетникова, которая со мною вместе выставляется вместе – она меня и сподвигла на это дело и привела в очень хорошую мастерскую, где прекрасные шелкографические станки. И мне это было страшно интересно – поэтому я и сделал серию таких работ.

Мы себя ограничили двумя цветами: красным и черным. Всегда интересно работать, ставя себе специально какие-то рамки.

Андрей Макаревич и Алла Решетникова во время отбора работ для выставки.

- А почему, вообще, вы, время от времени, устраиваете такие выставки - вам не хватает самовыражения в музыке?

- Ну почему бы мне не устраивать эти выставки, если я делаю какие-то работы, и они копятся. Они мне кажутся неплохими – так почему же их не показать? И чем, вообще, мотивирует себя художник? Глупо их копить у себя в мастерской и никому не показывать.

- А вот название выставки - «Принцип красного»... Может быть, это как-то связано с юбилеем Ленинского комсомола, который будет 29 октября, с его 100-летием?

- Меньше всего меня интересует «Ленинский комсомол» и его юбилей. Мне кажется, что если человек в серии своих работ за основной цвет берет красный, то глупо будет назвать эту серию «Принцип зеленого», например. Правда?

- А расскажите, пожалуйста, подробнее об Алле Решетниковой.

- Она профессиональный художник, молодая женщина. Я вместе с ней так впервые выставляюсь, но, поскольку, мы делали свои работы одновременно – она свои и я свои – и в одном месте, - мы решили, что и показать их можно в одном месте. Они совершенно разные: Алла рисует абстрактные вещи, совершенно, а я - вещи все-таки… как бы понятно.

- Более конкретные?

- Да.

Андрей Макаревич - в эфире Радио «Комсомольская правда» 00:00 00:00

- У вас 11 декабря будет юбилей. Может, это как-то связано - ваша активность, концертная и…

- Вы знаете, активность у меня постоянная.

А 10 декабря откроется моя большая выставка, уже без компаньонов, в музее Ольги Свибловой (мультимедийного современного искусства). Там будет три зала, и она будет гораздо больше нынешней выставки. Я там покажу и книжную графику, и живописные доски, и какие-то шелкографические работы тоже. В общем, там можно будет увидеть гораздо больше.

- И еще один вопрос... Насколько я знаю, в пятницу, 26 октября, у вас будет концерт вместе с вашим джазовым проектом «Yo5».

- Совершенно верно. Просто ни разу не был в этом баре «Мумий Тролль». Но люди, которые там выступали, говорят, что место симпатичное, удобное для музыкантов, «хорошо звучащее» – так что, интересно будет посмотреть.

- Спасибо большое, думаю, и зрителям будет интересно.