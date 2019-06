Главные блокбастеры 2019 года: К нам вернутся Рэмбо, Джокер и Терминатор

«Анна» (11 июля)

29 лет назад Люк Бессон снял фильм о девушке-убийце с русским именем (почему-то мужским) - «Ее звали Никита». Сейчас выпускает картину про еще одну, уже на сто процентов русскую киллершу. Действие разворачивается в конце 80-х и начале 90-х, героиня - агент КГБ и одновременно топ-модель (ее играет Саша Лусс, сама русская модель родом из Магадана) - чрезвычайно лихо расправляется с плохими парнями. Американская публика ее навыки не оценила - в США фильм провалился. Аналитики считают, что прокату помешали скандалы вокруг Люка Бессона (сразу несколько женщин обвинили его в сексуальных домогательствах), а еще то, что «Анна» слишком похожа на другие недавние фильмы про боевитых женщин-агентов, вроде «Атомной блондинки» и «Красного воробья». В «Анне» еще снялись Хелен Миррен, Киллиан Мерфи и Александр Петров, от которого в этом году (как, впрочем, и в прошлом) будет не продохнуть - за полгода должны выйти еще четыре фильма и один сериал с его участием.

«Король Лев» (18 июля)

Компания Walt Disney давно и активно переснимает свои старые мультфильмы в виде полнометражных кинокартин: на экраны уже вышли «Книга джунглей», «Малефисента» (по мотивам «Спящей красавицы» 1959 года), «Красавица и Чудовище», «Дамбо», «Аладдин». Настал черед для самого успешного диснеевского мультпроекта 90-х - истории о львенке Симбе, который взрослеет в компании суриката и бородавочника. В это время его дядя, убивший его отца, присвоил себе титул главы прайда и короля африканских зверей. Но, как знают, более или менее все, Симба накопит сил, вырастет и даст дяде-негодяю достойный отпор. Снял все это Джон Фавро (автор первого «Железного человека» и той самой «Книги джунглей»), компьютерных зверей в оригинале озвучили звезды вроде Бейонсе и Сета Рогена.

«Форсаж: Хоббс и Шоу» (1 августа)

Франшиза «Форсаж» стартовала в 2001 году со скромного боевика класса «Б». Сейчас это один из самых прибыльных голливудских киносериалов; вышло уже восемь фильмов, девятый «Форсаж» мы увидим в следующем году. А пока - отдельностоящий фильм с участием двух второстепенных героев, Люка Хоббса и Декарда Шоу. Один - американский спецагент, второй - британский наемник; когда-то они были врагами, теперь вынуждены работать вместе. Играют их, как и в шестом, седьмом и восьмом «Форсажах», любимцы публики Дуэйн Джонсон и Джейсон Стэтем.

Фото: кадр из фильма

«Однажды в Голливуде» (8 августа)

Леонардо ДиКаприо играет звезду телевестернов, нервного и уставшего от всего на свете артиста; Брэд Питт - его лучшего друга и одновременно помощника и каскадера, подменяющего во время съемки трюков. Место действия - Лос-Анджелес, время - лето 1969 года; среди главных героев - актриса Шэрон Тейт (Марго Робби), зверски убитая членами банды Чарльза Мэнсона (как кто-то мрачно сказал, в этот день 60-е закончились). Фильм Квентина Тарантино ничего не получил в Каннах, но это, разумеется, ничего не значит - поклонники режиссера все равно выстроятся в очередях, чтобы посмотреть его очередное, девятое по счету полнометражное произведение.

«Оно 2» (5 сентября)

Чаще всего Стивену Кингу не везет с экранизациями - но уж если фильм получается удачным, обретает целую армию яростных поклонников. Эта судьба ждала и «Кэрри», и «Сияние», и «Побег из Шоушенка», и фильм 2017 года «Оно». Аргентинский режиссер Андреас Мускетти распилил мрачную, жуткую, безразмерную книгу на две части. В первой, собравшей в мировом прокате больше 666 миллионов долларов, рассказал о детстве героев, проведенном ими в провинциальном городке Дерри, в борьбе с инфернальным клоуном Пеннивайзом. Во второй, действие которой разворачивается через 27 лет, побежденный было Пеннивайз поднимает голову и снова открывает в Дерри фестиваль убийств. Повзрослевшие герои (кроме одного, от ужаса сразу самовыпилившегося) снова вынуждены с ним биться. Главные роли сыграли Джеймс МакЭвой и Джессика Честейн, только что вместе снимавшиеся в очередных «Людях Икс».

«Рэмбо: последняя кровь» (19 сентября)

Фильм «Рэмбо: первая кровь» вышел 37 лет назад, но Сильвестр Сталлоне никак не угомонится: нас ждет уже пятая часть саги о ветеране вьетнамской войны с посттравматическим стрессовым расстройством. Постаревший и несколько сморщившийся Джон Рэмбо еще готов надрать задницу любому бандиту. В данном случае - мексиканцам, похитившим с целью выкупа дочь его подруги. Заодно приходится спасать сестру мексиканской журналистки, которая освещала деятельность наркокартелей. Пусть слово «последняя» в названии не сбивает вас с толку: когда в мае Сталлоне представлял картину на Каннском кинофестивале, заявил, что готов играть Рэмбо и дальше, столько, сколько потребуется.

Фото: кадр из фильма

«Yesterday» (19 сентября)

На Земле происходит загадочный катаклизм, который почти никто не замечает - но в результате которого абсолютно все люди забывают о существовании группы The Beatles, словно ни ее, ни ее хитов никогда не было на белом свете. Только один парень из английского городка помнит Yesterday, Michelle, Let It Be и прочие песни наизусть. И начинает их исполнять, выдавая за свои - чем, разумеется, сразу привлекает к себе всеобщее внимание… Комедия Дэнни Бойла («На игле», «Миллионер из трущоб») снята по сценарию Ричарда Кертиса, чьим высшим достижением навсегда останется «Реальная любовь».

«Джокер» (3 октября)

Отдельный фильм о самом знаменитом противнике Бэтмена, кровавом истеричном шуте: откуда он взялся и как дошел до жизни такой. В «Бэтмене» Тима Бертона (1989) все объяснялось падением героя в чан с химическими отходами, откуда он вылез клоуном-убийцей; Хит Леджер у Кристофера Нолана в «Темном рыцаре» (2008) преимущественно темнил, выдумывая все новые истории из своего детства; теперь Джокера играет Хоакин Финикс, и, судя по трейлерам, причиной приключившейся с его героем метаморфозы стали прежде всего психологические страдания. Герой отчасти будет напоминать Гуинплена из «Человека, который смеется» - именно экранизация книги Виктора Гюго когда-то и стала источником вдохновения для создателей оригинальных комиксов.

«Малефисента: Владычица тьмы» (17 октября)

Первая «Малефисента» - сказка про злую фею, которая оказывалась не такой уж и злой, просто обиженной - вышла в 2014 году. И это была последняя роль Анджелины Джоли в большом голливудском фильме перед долгим перерывом, заполненным постановкой картин в качестве режиссера и бесконечными семейными дрязгами. Возвращается актриса в образе все той же Малефисенты, инфернальной красавицы с рогами, крыльями и резко выступающими скулами; сюжет сиквела компания Walt Disney держит в секрете, но, судя по всему, новым врагом феи станет злая королева Ингрит (Мишель Пфайффер).

Фото: кадр из фильма

«Терминатор: Темные судьбы» (31 октября)

«Терминатор» оказался воистину неубиваемой франшизой: ее без конца хоронят, и она без конца восстает из мертвых. Последний фильм из цикла, «Терминатор: Генезис», провалился в американском прокате, все запланированные продолжения были отменены, - и тут неожиданно к сюжету вернулся его автор, Джеймс Кэмерон. Он лично продюсирует новый фильм - и тот является прямым продолжением его «Терминатора-2», вышедшего в 1991 году (последующих убогих продолжений - «Восстания машин» (2003), «Да придет спаситель» (2009) и «Генезиса» (2015) - как бы не было, их существование в новом фильме вообще никак не учитывается). Согласно официальным данным, среди героев - старые Сара Коннор (Линда Хэмилтон) и Терминатор Т-800 (Арнольд Шварценеггер), а также совершенно новый, усовершенствованный жидкий Терминатор (Габриэль Луна), посланный из будущего Скайнетом, чтобы уничтожить какую-то Дани Рамос (Наталия Рейес). Защищает ее опять-таки посланный из будущего киборг (Маккензи Дэвис). В общем, все, как в старые времена, только теперь сразу три ключевых персонажа - женщины. Поставил фильм Тим Миллер, режиссер «Дэдпула».

«Ангелы Чарли» (14 ноября)

Оригинальный телесериал об «ангелах Чарли» - сексуальных барышнях-спецагентах - вышел в 1976 году и до советского зрителя, естественно, не добрался. Мы увидели ангелов сразу в киноверсии 2000 года, где они выглядели пустоголовыми, бесконечно хихикающими, но отлично физически подготовленными телочками, а играли их Дрю Бэрримор, Кэмерон Диас и Люси Лью. Сейчас другие времена: новых «ангелов» в исполнении Кристен Стюарт, Наоми Скотт (Жасмин из недавнего «Аладдина») и Элла Балинска пустоголовыми никак не назовешь. Выясняется что группировок «ангелов» по всему миру существует уже множество, и если бы не они, человечество давно бы уже гикнулось от рук всяких психопатов и злодеев международного масштаба. Конкретной тройке в конкретном фильме предстоит уберечь некую новую опасную технологию от преступников, мечтающих употребить ее в своих разбойничьих целях.

«Звездные войны: Скайуокер. Восход» (19 декабря)

Новая трилогия о семействе Скайуокеров, начатая в 2015 году «Пробуждением силы» и продолженная в 2017-м «Последними джедаями», наконец-то заканчивается: скорее всего, после этого фильма мы уже ничего не услышим с экрана ни о Люке, ни о принцессе Лее, ни об их папаше Энакине (он же Дарт Вейдер). Но первые двое еще каким-то образом появятся в «Восходе» - несмотря на то, что герой Марка Хэмилла развоплотился в финале «Последних джедаев», а актриса Кэрри Фишер, к глубокому прискорбию, и вовсе скончалась в декабре 2016 года (ее Лея в последний раз вернется на экран с помощью архивных материалов и компьютерной графики). В центре сюжета по-прежнему будет новое поколение «звездных воинов» - герои Дейзи Ридли, Джона Бойеги и Оскара Айзека продолжат сражение с Первым орденом, мечтающим возродить дьявольскую Галактическую империю. Поставил картину тот же Джей Джей Абрамс, который четыре года назад многих разочаровал «Пробуждением силы».