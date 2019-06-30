Вирус, который придумал Аффлек

В качестве одной из заставок Карловарского фестиваля идет ролик, в котором лауреат «Оскара» Кейси Аффлек пытается продать врученный ему на чешском фестивале почетный «Хрустальный глобус» старьевщице, но терпит жестокое поражение: цена у него нулевая. Несмотря на это, Аффлек остается другом фестиваля, и вот привез сюда свою режиссерскую работу под сентиментальным названием «Свет моей жизни», ранее показанную в Санденсе и Берлине. Это тягучие два часа благородной тоски актуального в текущем сезоне апокалиптического направления и обязательного нравоучительного эффекта.

Тема апокалипсиса, инспирированная предстоящими природными катаклизмами, обернулась в мозгу сценариста и режиссера Аффлека-младшего интересной идеей о полном уничтожении женщин (действительно блестящей в эпоху #metoo). По необъяснимым причинам от вируса, уничтожившего всю «прекрасную половину человечества», уцелела только дочь персонажа, которого сыграл Аффлек, явно ни разу не прибегнув к помощи шампуня и расчески. Девочка находится в таком возрасте, когда еще как-то может сойти за мальчика, и потому Аффлек представляет ее редким угрюмым постапокалиптическим мужчинам как своего сына. Ибо девочку в этом мире сразу зачистят. Но по преимуществу они стараются не попадаться никому на глаза, скрываясь в кэмпингах и заброшенных домах, где подолгу рассказывают друг другу специально сочиненные сказки про лисиц, ковчеги и любовные приключения. Мысль Аффлека простая: предстоит ядерная зима, закончится все хуже некуда, но все равно это какое ни есть приключение, и пережить его надо оставаясь людьми, любя друг друга безнадежно и до самозабвения, что получится не у многих.

Немецкая «Лара» Яна-Оле ГерштераФото: кадр из фильма

Некоторым и никакого дополнительного апокалипсиса не требуется - как показывает один из лучших фильмов карловарского конкурса, немецкая «Лара» Яна-Оле Герштера. Несмотря на прекрасную берлинскую осень, в отношениях холод и лед, жизнь давно и непоправимо разрушена и отчаянно хочется смерти. Отличная Коринна Харфуш (получит за лучшую женскую роль) играет страшную суку, которую ненавидят все, кто ее знает. Свой 60-й день рождения она решает отметить утренним выкидышем из окна, но обстоятельства заставляют ее дать последний шанс этой постылой жизни. Лара решает еще немного испортить жизнь своему сыну (еще один восхитительный немецкий артист, Том Шиллинг, из «Работы без авторства») - пианисту, задумавшему впервые представить публике композиции собственного сочинения. Лара навещает его перед концертом, чтобы сообщить, что композиции, в целом, дерьмо. Она всегда была такой максималисткой, рубила правду-матку - в первую очередь себе самой, отчего сама и страдала. Была бы чуть добрее к себе, глядишь и жизнь бы не прошла мимо, и из окна выбрасываться бы не пришлось.

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