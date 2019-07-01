«Шаляпин русского футбола, Гагарин шайбы на Руси!»

Имя его легендарно и не забыто. Да и как забудешь, если он был и остался единственным в истории мирового спорта подобным рекордсменом. Единственный в истории капитан олимпийских сборных по хоккею с шайбой и футболу! Олимпийский чемпион по хоккею. Двукратный чемпион мира по хоккею с шайбой, в 1954 году выбран лучшим нападающим чемпионата мира по хоккею с шайбой. Трехкратный чемпион мира по хоккею. Многократный чемпион СССР по футболу и хоккею… А его рекорды по количеству заброшенных шайб и забитых мячей! И прочая, прочая…

Его обожали! И ненавидели. Соперники били его как врага и потом сами признавались: «А что поделаешь… Иначе его не остановить…» Он был ломан и переломан...

А наставник... Это ведь он, Бобров, преодолев сопротивление тренера Анатолия Тарасова, добился-таки встреч с канадскими профессионалами и в первой же встрече - в Канаде! - их разгромил 7:3!

Бобров, играющий тренер, забивал решающие шайбы, строил хитроумную игру команды, продумывал стратегию не только одной конкретной игры, но и зарубежного тура, сезона в своей стране. Умел все!

Противоборство с Тарасовым достигло пика в 1954 году, когда само участие советской команды на чемпионате мира оказалось под вопросом... Бобров поставил условие: «Или я играю, но Тарасов не будет тренером, или в Стокгольм не поеду». Руководство встало на сторону Боброва. Он играл как бог на отдыхе - отрешившись от всех дел земных, самозабвенно и неповторимо! И наши стали чемпионами мира!

Легенд о нем осталось множество. И тайн тоже. В 1950 году произошла страшная трагедия. Хоккейная команда ВВС, ярчайшей звездой которой был Бобров, летела на игру в тогдашний Свердловск. Самолет разбился, вся команда и экипаж погибли. В газете - коротенькое сообщение о катастрофе, народ в ужасе…

А Бобров вдруг обрелся! Как удалось ему выжить?! Помню, мы, московские мальчишки первых послевоенных лет, кидались с этим вопросом к взрослым, но никто не мог объяснить ничего… А потом потихоньку выползло: перед вылетом Бобров загулял в Москве и на самолет попросту опоздал. Долгое время скрывали: как же - советский спортсмен... Он сам жутко переживал эту трагедию, не мог выйти на тренировки, едва и вовсе не запил…

Бобров - хоккеист, футболист, Бобров-тренер почитаем и бесконечно уважаем - потому что сам все умел, мог показать самолично, а главное - видел каждого своего игрока во всех его достоинствах и недостатках и делал все, чтобы помочь тому раскрыться. И, если приходилось ошибаться, ошибки признавал. Для наставника это важнейшее обстоятельство. И за это его уважали, как никакого другого тренера.

Человек был неповторимый, уникальной генетики. Евгений Евтушенко о нем написал оду, где высказался, как всегда, ярко и неожиданно: «Шаляпин русского футбола, Гагарин шайбы на Руси!»

ОТ РЕДАКЦИИ:

В Книгу рекордов Гиннесса можно отнести не только гениального спортсмена Боброва, но и автора этого материала. Ведь Леонид Репин отметил на днях 55-летие работы в «Комсомольской правде». Удивительный пример творческого долголетия и верности одному изданию. Он - один из немногих журналистов, которые поработали на всех континентах и всегда присылали оттуда материалы, которыми по праву гордится «КП». С праздником, Леонид Борисович! Спасибо, что вы у нас есть!