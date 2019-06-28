Иркутская область вернулась к Госплану

Развитию Приангарья создали сценарий на ближайшие пять лет, по которому регион должен получить более триллиона рублей инвестиций, около 16 тысяч новых рабочих мест, а бюджеты – пополниться дополнительными сотнями миллионов рублей налоговых отчислений. Целевые показатели зафиксированы в Государственном плане социально-экономического развития области на 2019-2023 годы.

Пятилетка расписана по направлениям развития, в каждом из которых предусмотрены и конкретные меры, направленные на стимулирование экономики, и результаты, к которым они должны привести. Фактически, речь идет о пятилетке, по итогам которой регион получает новые производства и задел на новые проекты.

Основной особенностью Госплана станет принцип «управляемого рынка» - по данным исследований, проведенных его авторами, на данный момент в регионе сложились все предпосылки для переформатирования экономической, бюджетной, социальной политики и выхода на полноценную «экономику развития», основой которой является государственное планирование социально-экономических процессов. В этом принципе сочетаются и свобода частной инициативы, и необходимость учитывать при ее реализации нужды общества и государства.

При таком подходе государство становится локомотивом развития, определяя стратегические инициативы, на нем же оказываются и функции по средне- и долгосрочным вложениям в будущее развитие. На первом месте – создание новых предприятий и развитие уже существующих, в рамках единого подхода по индустриализации. Экономическая отдача, в том числе выраженная в росте налоговых поступлений, в свою очередь направляется на нужды социальной сферы, тем самым обеспечивается и развитие экономики, и рост уровня жизни. Неотъемлемой частью такой политики становится «бюджет развития», в котором возрастает доля инвестиций с использованием полученных дополнительных доходов на новые вложения и рост жизненного стандарта для жителей области.

Разработчики Госплана, созданного по концепции главы Центра экономических и политических реформ Николая Миронова (ответственного секретаря Госплана Иркутской области), в документе определили ключевые «точки роста» в различных отраслях экономики. Стимулировать развитие предприятий планируется как за счет средств бюджета, так и на заемные ресурсы, а в сферах, где предложение недостаточно для удовлетворения спроса или слишком малая конкуренция не обеспечивает приемлемого уровня цен – допускается и создание предприятий с госучастием.

В целом в плане выделено несколько основных направлений, по которым установлены конкретные цели. В промышленности, например, такими показателями являются 100 предприятий, 1 трл рублей инвестиций, 16 тысяч рабочих мест и 232 млрд рублей налоговых поступлений. Для их достижения определено 32 проекта областного значения, 58 проектов территориального уровня и 13 проектов, которые пока что находятся в прединвестиционной стадии.

Отдельное внимание уделяется развитию сельского хозяйства. В сфере АПК также установлены целевые показатели на – это рост производства зерна к концу пятилетки на 20% (в целом – свыше 1 млн тонн), на 30% необходимо нарастить производство овощей, на 10% - производство молока и в два раза нарастить объемы экспорта агропродукции.

В строительстве основной упор делается на жилые и социальные объекты. По жилью, например, после реализации первого Госплана ожидается выход на ввод в эксплуатацию 1,4 млн кв.м. ежегодно, а также на появление 660 соцобъектов, часть из них – это уже имеющиеся здания, которые пройдут реконструкцию, часть – будет построена «с нуля».

Экономическое развитие в рамках пятилетнего плана сочетается с особым вниманием социальной сфере. Сразу ряд мер направлен на рост реальных доходов населения и, соответственно, связан с зарплатами – это и стимулирование роста оплаты труда в реальном секторе экономики, и обеспечение дифференциации в оплате труда бюджетников, и выплаты к профессиональным праздникам.

Негативный эффект от роста потребительских цен, обусловленного инфляцией, планируется нивелировать сразу комплексом мер, в числе которых сдерживание нагрузки на семейные бюджеты, в том числе, например, снижение в два раза транспортного налога на машины с двигателями мощностью до 150 л.с., а также создание собственной торговой сети с госучастием «Продукты Приангарья» - ценники в ее магазинах будут в целом на 10% ниже среднерыночных. Рыночные цены на товары также будут мониторить на постоянной основе, а областная власть займется их снижением в рамках своих полномочий. Все это будет сопровождаться и иными мерами соцподдержки – перечень их получателей максимально расширен, и в него входят как направление, связанное с поддержкой материнства и детства, так и многие другие.

Реализация госплана, по замыслу авторов, наглядно продемонстрирует на примере Иркутской области эффективность государства в качестве локомотива развития, так как в этом случае возможно успешное сочетание интересов и бизнеса, и общества, и государства. При этом в целом модель может быть тиражирована и на другие регионы, а Приангарье, по сути, становится пилотным регионом, в котором будет применен новый подход к развитию, где экономические цели тесно увязаны с социальной политикой.