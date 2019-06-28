Главрыбвод возрождает селекционную работу в рыбоводстве страны

В целом, в селекционно-племенной работе в рыбоводстве сложилась не самая благоприятная ситуация. Начиная с 2010 года было подано всего пять заявок на селекционное достижение карповых. И ни одной заявки на ценные виды.

Стада племенных рыб, породы которых зарегистрированы в реестре, в большинстве своем либо фактически отсутствуют, либо долгое время содержатся в племенных хозяйствах без внимания селекционеров и во многом утратили свою породную ценность.

Доля племенной продукции рыбоводства в общем объеме не превышает 30%. По мнению ряда экспертов, именно по этой причине рыбоводные хозяйства недополучают до 15% продукции, что в масштабе страны составляет не менее 25 тыс. тонн.

Современная племенная база рыбоводства, включая селекционные достижения, племенные рыбоводные хозяйства, научное и информационное обеспечение значительно уступает потенциальным потребностям развития товарного рыбоводства.

Селекционно-племенную работу по методическому подходу можно представить, как процесс прямо противоположный целям искусственного воспроизводства. При искусственном воспроизводстве естественных популяций одной из важных составляющих является сохранение генетического разнообразия стада и его обновление особями из естественных популяций.

Формирование породы происходит под действием интенсивного отбора в ряду поколений, когда из каждой генерации до 90% особей отбраковываются и не участвуют в дальнейшем процессе селекции. Это процесс сходный с естественным эффектом бутылочного горлышка, при котором в естественных популяциях под влиянием изменений среды, или иных факторов выживает лишь малая часть особей, только повторенный многократно.

Однако, сама по себе селекционно-племенная работа не является фундаментом развития рыбоводства. Она скорее может рассматриваться как катализатор, способствующий увеличению продуктивности работы рыбоводных хозяйств. С этой точки зрения развивать селекционно-племенную работу необходимо в тех направлениях, в которых уже имеются точки роста.

Учитывая то, что основную часть продукции аквакультуры в России составляют карповые и форель, именно на них в первую очередь необходимо обратить внимание.

В отношении форелеводства наиболее активно развивающимся регионом является Республика Карелия. И именно здесь одной из основных проблем является зависимость отечественных рыбоводных хозяйств от импортного посадочного материала. В настоящее время весь посадочный материал форели радужной завозится в республику из-за рубежа (Финляндия, Дания и др.).

Часть форелеводов приобретает готовый посадочный материал у поставщиков из Финляндии, другие - у отечественных поставщиков, но выращенный из импортированной икры. Значительным преимуществом импортного посадочного материала является его однополость. Полностью отечественный посадочный материал форели приобретает лишь незначительная часть хозяйств, а имеющиеся объемы его производства не покрывают спроса.

При этом отсутствует собственная селекционная работа, что формирует высокую степень зависимости от качества завозимой инкубируемой икры. Бывали случаи, когда завозилась икра низкого качества, что сказывалось на результатах выращивания. Для обеспечения республики собственным качественным посадочным материалом (икра, молодь) необходимо создание ремонтно-маточного стада и проведение селекционной работы. Принято решение о создании селекционно-племенного центра лососевых рыб.

Задача по его созданию и была возложена на Главрыбвод. На основе анализа данных по объему продукции и структуре маточных стад, а также качеству воды определена основная площадка строительства - Выгский рыбзавод, который входит в состав ФГБУ «Главрыбвод». Сегодня в Беломорском районе, в Карелии создается уникальный современный селекционно-племенной центр рыбоводства. Это комплекс цехов, который будет производить ежегодно 15 млн. штук икры радужной форели и 10 млн. штук молоди радужной форели.

Селекционно-племенной центр обеспечит решение двух основных задач –воспроизводство ценных видов рыб и племенную работу для целей товарного рыбоводства. Здесь будут сформированы генофондные коллекции и маточные стада ценных видов водных биоресурсов, станут системно проводиться селекционные исследования на генетическом уровне, решаться вопросы профилактики и лечения рыб.

Строительство селекционно-племенного центра решит задачи обеспечения продовольственной безопасности не только региона, но всей страны, сохранения и восстановления особо ценных промысловых видов рыб, обеспечит компенсацию ущерба рыбной фауне, наносимого работой каскадов гидроэлектростанций.

Проектная производственная мощность Выгского рыбоводного завода сегодня - это 145 тыс.шт. двухгодовиков лососевых. Завод занимается воспроизводством лосося атлантического (семги) реки Кереть, Выг и реки Сума в Беломорском районе. Именно в этих водах наиболее вольготно растет эта ценная рыба. Кроме этого, в течение ряда лет на заводе занимались выращиванием ладожской, онежской, топозерской палии и онежского лосося.