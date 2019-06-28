Серена Уильямс выходит на охоту за Шараповой

28 июня в Лондоне состоялась жеребьёвка Уимблдона. Один из четырёх турниров «Большого шлема» стартует в понедельник, 1 июля. В основной сетке сыграют 14 россиян: 11 женщин и только трое мужчин.

Впервые за долгие годы наши спортсмены даже в женском одиночном разряде далеки от фаворитов. Как обычно, особенное внимание Марии Шараповой. Её безжалостный жребий совсем не пощадил.

Шараповой выпали Кербер и Уильямс

Мария Шарапова - 80-я ракетка мира, поэтому на преференции при жеребьёвке ей рассчитывать не приходилось. Россиянка могла попасть на любую соперницу. С первыми раундами ей повезло. На старте Шарапова сыграет против возрастной француженки Полин Пармантье. Если Мария пройдёт в третий круг, то там её соперницей с большой долей вероятности станет действующая чемпионка Уимблдона Анжелик Кербер. Совсем недавно немка уничтожила Марию на турнире в Испании - 6:2, 6:3.

Ещё более любопытной была бы встреча с Уильямс. Такой матч возможен в четвёртом круге. Шарапова последний раз обыгрывала заклятую соперницу в 2004-м году - пятнадцать лет назад. Поговаривают, что Серена после памятных поражений на Уимблдоне и Итоговом турнире пообещала себе - никогда Шараповой не проигрывать. С тех пор - 18 побед подряд.

Старшая Уильямс сыграет против ребёнка

В квалификации Уимблдона произошло историческое событие. 15-летняя Кори Гауфф выиграла три матча и сыграет в основной сетке турнира. Драматический поворот не только в этом. Первой соперницей в основной сетке для юной девушки станет самая возрастная участница Уимблдона - 39-летняя Винус Уильямс. К моменту, когда Кори только родилась, Винус уже дважды выиграла Уимблдон.

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Хачанов может потревожить Зверева

Главная надежда России на турнире - Карен Хачанов. Молодой подмосковный теннисист к 23 годам смог пробиться в первую десятку рейтинга ATP. В 2019-м Хачанову покорился первый четвертьфинал на турнире «Большого шлема» «Ролан Гаррос».

На Уимблдоне Карену повезло с жеребьёвкой. Он будет фаворитом в первых трёх матчах турнира, а, если всё сложится предсказуемо, то в 1/8 финала его соперником станет Александр Зверев, выступающий за Германию.

Все соперники россиян в первом круге на Уимблдоне

Женский одиночный разряд:

Светлана Кузнецова - Элисон ван Эйтванк (Бельгия).

Анастасия Павлюченкова - Белинда Бенчич (Швейцария).

Варвара Флинк - Паула Бадоса-Хиберт (Испания).

Мария Шарапова - Полин Пармантье (Франция).

Екатерина Александрова - Катаржина Синякова (Чехия).

Анна Калинская - Магда Линетт (Польша).

Виталия Дьяченко - Кристина Младенович (Франция).

Маргарита Гаспарян - Анна-Лена Фридзам (Германия).

Анастасия Потапова - Хиль Тайхман (Швейцария).

Дарья Касаткина - Айла Томлянович (Австралия).

Вероника Кудерметова - Исалин Бонавентюр (Бельгия).

Мужской одиночный разряд:

Даниил Медведев - Паоло Лоренци (Италия).

Карен Хачанов - Квон Сон У (Южная Корея).

Андрей Рублёв - Кристиан Гарин (Чили).

Где смотреть?

Традиционно телеканалы Eurosport 1 и Eurosport 2 покажут турнир в полном объёме.