Еда престолов

А фанаты саги Челси Монро-Кассель и Сариэн Лерер, взяв за основу гастрономические описания автора и средневековые европейские рецепты, написали официальный кулинарный путеводитель по миру Семи Королевств «Пир Огня и Льда». Оцените меню и вы!

Джон СНОУ и медовая курочка

Один из главных героев саги - красавец бастард, храбрец, любовник... и лакомка. Его любимым блюдом была курица в меду. «…В центре стола все еще оставалась половина медовой курицы. Джон потянулся, чтобы оторвать от нее ножку, но ему в голову пришла идея получше. Он проткнул ножом курицу целиком…»

Рецепт: Курицу (2 кг) натрите сливочным маслом, солью и отправьте в духовку (220 градусов) на 80 минут. Смешайте в сотейнике 1 стакан яблочного уксуса, 0,75 стакана меда, 1 чайную ложку свежей нарубленной мяты, 100 г смеси темного и светлого изюма, горсть черной смородины, 1 ложку сливочного масла. Все доведите до кипения на среднем огне и варите до легкого загустения. Готовую курицу выньте из духовки и полейте соусом.

Дейенерис ТАРГАРИЕН и дотракийский кровавый пирог

Ее восхождение к трону началось с брака с кхаллом Дрого - вождем дотракийцев. Среди них она и познала всю прелесть кухни кочевников. «…Ей подносили еду: дымящиеся куски мяса, черные толстые сосиски, кровяные дотракийские пироги, а потом фрукты и отвары сладких трав, тонкие лакомства из кухонь Пентоса…»

Рецепт: Для начинки измельчите два зубчика чеснока, луковицу, 200 граммов баранины и 200 граммов кровяной колбасы. Разделите тесто на две равные части, из каждой сверните колбаску около 30 см длиной, разрежьте на 5 - 6 равных частей. Каждый кусочек теста раскатайте в лепешку, положите по 3 ложки начинки, накройте другим раскатанным куском. В разогретом до 175 градусов растительном масле обжарьте каждый пирог по 5 минут.

Сэмвелл ТАРЛИ и фасолевый суп с беконом

Сэм стал лучшим другом Джона Сноу на Стене, его братом из Ночного дозора. Отличался добротой, умом и хорошим аппетитом. «…Сэм вспоминал, что последний раз он ел в компании Пипа и Гренна, и это была похлебка с фасолью и беконом. Ну, хлеб с сыром не в счет - это на один зуб...»

Рецепт: Замочите в тепловатой воде кварту сушеной фасоли, чечевицы или же гороха. После порежьте репчатый лук, морковь и томаты и варите вместе с бобовыми на медленном огне около часа. Параллельно порежьте и обжарьте бекон. Когда все будет готово, добавьте бекон в суп и приправьте тимьяном. Да начнется ночной пир!

Колбаска от бастарда Рамси СНОУ

Самый отрицательный персонаж сериала Рамси Сноу во многом был похож на мальчишку-переростка. Несмотря на важную роль в текущих и будущих политических играх, уготованную ему отцом, он так и не смог преодолеть в себе тягу к садистским играм, которые наносили ущерб его карьере. В сети стала популярной анимированная картинка-гифка, на которой Рамси размахивает колбаской.

Рецепт: Как сделать? Купить или сделать дома краковскую колбасу, подавать с дижонской горчицей. Если делаете ее сами, то учтите, что из мяса нужны только свинина и курица.

Джейме и Тирион ЛАННИСТЕРЫ и рагу с говядиной с Запада

Оба брата родом из Утеса Кастерли, которым Ланнистеры управляют тысячи лет. Золотые и серебряные шахты, расположенные в Западных землях, сделали их род богатейшим в королевстве. И рагу из говядины - одно из самых популярных блюд в этом регионе, которое все Ланнистеры ели с детства.

Рецепт: Говядину (300 г), замоченную с вечера перловку (150 г), морковь, тыкву и тимьян потушить в вине.

Серсея ЛАННИСТЕР и свинина в меду

Белокурая красавица - главная злодейка саги, королева Семи Королевств, вдова Роберта Баратеона и любовница собственного брата-близнеца, с которым в конце саги и умерла. Самым ее любимым блюдом была жареная рыба, но после гибели мужа на охоте в схватке с вепрем стала предпочитать свинину. «Дикого вепря на кухне, увы, не нашлось... Вместо него повара закололи свинью и зажарили ее с медом, гвоздикой и сушеными вишнями…»

Рецепт: Натертое солью и перцем мясо (1 кг) обжарьте на среднем огне 10 минут, добавьте лук и жарьте еще 20 - 25 минут. За 5 минут до окончания добавьте давленый чеснок. Выньте мясо, в оставшийся лук налейте вино и доведите до кипения, добавьте сушеную вишню и гвоздику и варите 15 минут. Затем измельчите соус блендером до состояния пюре, добавьте сливочное масло и мед. Разрезанное на кусочки мясо полейте горячим соусом.

Джоффри БАРАТЕОН и голубиный пирог

На свадьбе Джоффри, сына Серсеи, подали пирог с запеченными внутри живыми голубями. Такие пироги действительно готовили в средневековой Европе. При разрезании из них вылетали птицы и выпрыгивали белки. Но эти пироги не ели, их готовили просто в качестве представления для гостей. Ели гости другие пироги, и с голубями в том числе.

Рецепт: Голубя можно заменить куриными окорочками! Куски птицы тушить в вине с водой, гвоздикой и перцем на небольшом огне в течение часа. Раскатать 200 г теста и выложить его на противень. Тушеное мясо птицы без костей смешать с обжаренными грибами (50 г) и распаренным изюмом (25 г) и выложить на тесто. Полить смесью из трех яиц, взбитых с солью, перцем, имбирем и стаканом бульона. Остатки теста (100 г) разделать на длинные полосы и выложить решеткой сверху. Запекать 30 минут в духовке при 180 градусах.