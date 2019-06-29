2019-06-29T01:23:33+03:00
Авто

В перинатальных центрах обучат основам безопасности детей на дорогах

В России стартовали мероприятия по обучению родителей правилам перевозки детей в автомобиле "Детство без опасности" в рамках федерального проекта "Безопасность дорожного движения"
Антон ЧЕЛЫШЕВ@radio_kp
Поделиться:
На фото (слева направо): президент экспертного центра «Движение без опасности» Наталья Агре, заместитель губернатора Калужской области Константин Горобцов и заместитель начальника ГУ по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Владимир Кузин. Фото: 40.мвд.рфНа фото (слева направо): президент экспертного центра «Движение без опасности» Наталья Агре, заместитель губернатора Калужской области Константин Горобцов и заместитель начальника ГУ по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Владимир Кузин. Фото: 40.мвд.рф
Изменить размер текста:

В пятницу, 28 июня, в Калуге на базе перинатального центра областной клинической больницы стартовал проект по проведению тренингов для родителей по правилам безопасности при перевозке детей в автомобилях. Проект рассчитан на 3 года.

В течение этого времени во всех регионах России на базе перинатальных центров молодым родителям будут устраивать тренинги по правильной перевозке детей в автомобилях. На занятиях прошедшие специальную подготовку медики расскажут о типовых заблуждениях взрослых об использовании детских удерживающих устройств, особенностях поездки с малышом, подготовке ребенка к поездке, правилах перехода дороги с коляской и, конечно, ответят на актуальные вопросы будущих родителей. Такие тренинги для будущих мам будут проводиться регулярно 2 раза в неделю. Первым медицинским учреждением в рамках проекта стал Перинатальный центр Калужской областной клинической больницы.

Организаторы проекта провели общественную дискуссию, посвященную запуску тренингов в перинатальных центрах и родильных домах. В ней приняли участие заместитель губернатора Калужской области Константин Горобцов, заместитель руководителя российской Госавтоинспекции Владимир Кузин, президент экспертного центра «Движение без опасности» Наталья Агре, а также представители региональных властей, медицинского сообщества, молодые родители.

По словам члена правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, президента ЭЦ “Движение без опасности” Натальи Агре, на первом этапе, до конца 2019 года проект охватит 30 городов России. При этом 10 площадок по проведению тренингов откроются уже в июле. “Только совместными усилиями мы сможем спасти жизнь наших детей, обезопасить их на дороге”, - обратилась Наталья Агре к участникам общественной дискуссии.

Заместитель начальника ГУОБДД МВД России генерал-майор полиции Владимир Кузин назвал информирование взрослых о том, как правильно и безопасно перевозить детей в автомобилях, одним из приоритетных направлений государственной политики по повышению безопасности дорожного движения. «Уверен, что такая работа поможет снизить количество аварий с участием детей-пассажиров, что позволит нам продвинуться на пути к цели национального проекта - нулевой смертности в ДТП к 2030 году», - сказал он.

В Калуге прошла общественная дискуссия, посвященная запуску тренингов в перинатальных центрах и родильных домах. Фото: 40.мвд.рф

В Калуге прошла общественная дискуссия, посвященная запуску тренингов в перинатальных центрах и родильных домах. Фото: 40.мвд.рф

Методические рекомендации для молодых родителей будут представлены в открытом доступе в интернете.

Проект реализуется МВД России совместно с Минздравом России и организации «Движение без опасности» в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Узбекистане сломался аттракцион «Летающая тарелка», погибла девушка
В тоннеле между США и Канадой сошел с рельсов товарный поезд
Суд в США приговорил виновника трагедии в Шарлотсвилле к пожизненному заключению
Песков рассказал, что нужно для встречи лидеров «нормандской четверки»
ВВС США перебросили истребители F-22 на базу в Катаре
Депутат Гаврилов отреагировал на запрет на въезд в Грузию
Украинские силовики попали миной в дом престарелых в ДНР
Редактор FT поделился впечатлениями от интервью с Путиным
МВД проверит сообщения о подделке подписей по выборам в Мосгордуму
В Кремле оценили дружелюбный настрой Мэй на встрече с Путиным
В Москве неизвестные украли целую коробку карт Сбербанка
Оператор "Северного потока-2" отозвал заявку на маршрут через Данию
Автор музыки к трекам Face умер от передозировки в возрасте 18 лет
В "Нафтогазе" ответили на предложение главы "Газпрома" по транзиту
Олег Капитанов возглавил Комитет по межнациональным отношениям Петербурга
Грузинская диаспора России попросила Путина возобновить авиасообщение
Суд снизил штраф Звереву за одиночный пикет с 15 до 10 тысяч рублей
Apple планирует производить компьютеры Mac Pro в Китае
Севшему на "кресло раздора" депутату Госдумы запретили въезд в Грузию
В Госдуме оценили просьбу США к России не вмешиваться в выборы
Путин изложил Трампу позицию России по ситуации с украинскими моряками
Топ-менеджер "Рольфа" отправлен под домашний арест
Ученые назвали основной фактор риска возникновения рака груди
Сбой в работе сервисов "Яндекс" устранен
Украинский Госстат назвал регионы, где самые высокие долги по зарплате
Путин пригласил Макрона на торжества по случаю 75-летия Победы
Путин и Мэй обсудили дело Скрипалей