В перинатальных центрах обучат основам безопасности детей на дорогах

В пятницу, 28 июня, в Калуге на базе перинатального центра областной клинической больницы стартовал проект по проведению тренингов для родителей по правилам безопасности при перевозке детей в автомобилях. Проект рассчитан на 3 года.

В течение этого времени во всех регионах России на базе перинатальных центров молодым родителям будут устраивать тренинги по правильной перевозке детей в автомобилях. На занятиях прошедшие специальную подготовку медики расскажут о типовых заблуждениях взрослых об использовании детских удерживающих устройств, особенностях поездки с малышом, подготовке ребенка к поездке, правилах перехода дороги с коляской и, конечно, ответят на актуальные вопросы будущих родителей. Такие тренинги для будущих мам будут проводиться регулярно 2 раза в неделю. Первым медицинским учреждением в рамках проекта стал Перинатальный центр Калужской областной клинической больницы.

Организаторы проекта провели общественную дискуссию, посвященную запуску тренингов в перинатальных центрах и родильных домах. В ней приняли участие заместитель губернатора Калужской области Константин Горобцов, заместитель руководителя российской Госавтоинспекции Владимир Кузин, президент экспертного центра «Движение без опасности» Наталья Агре, а также представители региональных властей, медицинского сообщества, молодые родители.

По словам члена правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, президента ЭЦ “Движение без опасности” Натальи Агре, на первом этапе, до конца 2019 года проект охватит 30 городов России. При этом 10 площадок по проведению тренингов откроются уже в июле. “Только совместными усилиями мы сможем спасти жизнь наших детей, обезопасить их на дороге”, - обратилась Наталья Агре к участникам общественной дискуссии.

Заместитель начальника ГУОБДД МВД России генерал-майор полиции Владимир Кузин назвал информирование взрослых о том, как правильно и безопасно перевозить детей в автомобилях, одним из приоритетных направлений государственной политики по повышению безопасности дорожного движения. «Уверен, что такая работа поможет снизить количество аварий с участием детей-пассажиров, что позволит нам продвинуться на пути к цели национального проекта - нулевой смертности в ДТП к 2030 году», - сказал он.

В Калуге прошла общественная дискуссия, посвященная запуску тренингов в перинатальных центрах и родильных домах. Фото: 40.мвд.рф

Методические рекомендации для молодых родителей будут представлены в открытом доступе в интернете.

Проект реализуется МВД России совместно с Минздравом России и организации «Движение без опасности» в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».