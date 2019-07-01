Венесуэльцы почтили Святого Петра традиционными "гуляньями"

Жители Боливарианской Республики славятся своими праздниками — они готовы днями и ночами напролет танцевать и петь, зачастую забывая о работе. Одной из самых ярких подобных традиций являются "Гулянья в Петров День" в городах Гуатире и Гуаренас, проходящие 29 июня, когда католики отмечают Торжество святых Апостолов Петра и Павла. В 2013 году этот обычай был внесен в Список шедевров устного и нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО и теперь считается одной из главных туристических "завлекалочек" страны.

МУЖЧИНА В ЖЕНСКОМ ПЛАТЬЕ

Как и во многих религиозных праздниках само действо начинается накануне знаменательной даты. В ночь перед "гуляньями" жители городов Гуаренас и Гуатире собираются у дверей храмов, где поют и танцуют, а потом отправляются "колядовать" по домам родственников и друзей до полуночи. Утром "сампедреньос", как здесь называют участников торжественных процессий (от испанского "Сан Педро" - Святой Петр), просыпаются раньше всех, чтобы успеть привести себя в форму перед одним из самых главных дней в году.

Утром толпы жителей стекаются к церквям на католическую литургию, которая официально дает старт празднику. На мессу выносят фигуру Святого Петра, хранящуюся до этого в течение года у одного из участников (кстати, благодаря местной специфике, Апостол немного более смуглый, чем на православных иконах). Получив благословение священников и разрешение "гражданских властей", шествие торжественно выходит на площадь, где в нетерпении ждут уже сотни людей.

"Гулянья" представляют собой процессию, во главе которой идет знаменосец с желто-красным флагом, а за ним следует "сампедреньо" с фигурой Апостола. Продолжает этот "парад" "Мария Игнасия", сопровождаемая двумя "колибри" — малышами, облаченными в красно-золотые костюмы, похожими на арлекинов.

Персонаж "Марии Игнасии" является центральной фигурой шествия. Ее роль играет мужчина, переодетый в женское платье, который несет куклу по имени "Роса Игнасия". Такой обычай связан с настоящей Марией Игнасией — рабыней-негритянкой, жившей в 19 веке. Ее дочь Роса тяжело заболела, и малышке не могли помочь ни врачи, ни народные целители. Тогда Мария вознесла молитвы Святому Петру, поклявшись в случае исцеления ребенка воздать почести Апостолу традиционным для невольников способом — песнями и танцами. Дитя выздоровело, и женщина с радостью исполнила обещанное, а потом стала благодарить святого каждый год в его праздник. Перед смертью она попросила своего мужа Домитилио продолжить традицию. Чтобы полностью выполнить обещание, супруг переоделся в платье жены, надел на голову ее шляпу вместе с двумя искусственными косичками и взял в руки черную куклу своей "дочери". Кстати, "колибри", сопровождающие процессию, символизируют двух других детей "настоящей" Марии Игнасии.

В ЦИЛИНДРЕ И С БЫЧЬЕЙ КОЖЕЙ НА НОГАХ

Как говорит предание, те рабы, которые хотели отпраздновать с Марией Игнасией исцеление ее ребенка, попросили у хозяев ненужную одежду, чтобы принять участие в торжественном действии. Зажиточные владельцы плантаций сахарного тростника "пожертвовали" своим подневольным старые сюртуки и цилиндры, а на ноги выдали куски сухой бычьей кожи, подвязывавшиеся веревками как сандалии (кстати, ими очень удобно отбивать звучные ритмы танца). До сих пор "сампедреньо" выступают в таком экстравагантном костюме. На шее у них платки желтого и красного цвета, символизирующие две партии — либералов и консерваторов — между которыми негритянское население "лавировало" во время Федеральной войны (1859-1863 годы), надеясь выбить себе преференции.

Кроме того, все участники "гуляний", как и "сочувствующие" жители, наносят на лицо черную краску из резиновой крошки с вазелином, символизирующую негритянские корни праздника. Простые обыватели ставят ею небольшие пятна на щеках, а "сампедреньос" вынуждены целиком обмазывать лицо, да еще и периодически "обновлять" макияж.

В "гуляньях" все роли четко расписаны. Тут есть "запевала", выкрикивающий песни, танцоры и музыканты, играющие на традиционных венесуэльских инструментах — четырехструнной гитаре и маракасах. Как рассказал КП один из "старожилов" праздника, быть участниками этой церемонии очень почетно, причем стать ими могут только мужчины. Многие "ветераны" участвуют в "церемонии" по 30-40 лет, есть и 70-летние танцоры. Сама подготовка к 29 июня не прекращается целый год, ведь это культурная традиция, которой надо обучать подрастающее поколение. Опытные "сампедреньос" проводят семинары и занятия в школах, чтобы дети могли постепенно приобщаться к это культуре. Молодежь учат петь, танцевать и играть на гитарах, ведь для Святого Петра исполняются свои особые мотивы и ритмы, не похожие на классические мелодии.

МЫ БУДЕМ ПЕТЬ ДО ТЕМНА

Одной из самых замечательных частей праздника являются песни, с которыми процессии идут через город. Среди них есть, конечно, и обязательные традиционные куплеты, но зачастую участники шествия подбирают слова под каждую ситуацию, с которой сталкиваются. Рядом с каким-нибудь районом, они могут припомнить произошедший здесь несколько лет назад случай и придумать соответствующие вирши. Встречая соседку, "сампедреньо" легко посвящают ей пару строк, рассказывая о том, какая это замечательная женщина. Да что там говорить, видя огромную выбоину на дороге, или проходя мимо лотка с возросшими ценами на яйца и молоко, "гуляки" могут немного и "пропесочить" (но без оскорблений) в стихотворной форме местные власти и коммерсантов, что неизменно вызывает смех у зрителей.

В процессе "гуляний" есть один важный элемент - символическая встреча Апостола Петра и Иоанна Крестителя в полдень. Во время этого "рандеву" оба "носителя" фигур святых начинают кружиться в танце друг напротив друга, периодически обмениваясь этими самыми фигурами. И все это происходит под заводную музыку барабанов, гитар, маракас и радостное пения собравшихся горожан. После святые расходятся каждый в свою сторону.

"Гулянья" продолжаются до захода солнца. "Сампедреньос" проходят практически по всему центру Гуатире, "колядуя" у окрестных домов. Но это не какой-то сбор милостыни, ведь люди сами рады таким гостям и зовут из дверей и окон в надежде, что процессия остановится у их ворот и пропоет на удачу. Особенно стараются матери маленьких детишек, чтобы "Мария Игнасия" или кто-то из участников шествия покружился с их сыновьями и дочерьми на руках, что воспринимается как добрый знак.

В самом Гуаренасе и Гуатире есть несколько групп, которые участвуют в празднике. Они отличаются своими знаменами, например, некоторые используют сине-красные флаги, кто-то только красный или золотой цвета. Но всех их объединяет одно — любовь к этой прекрасной народной традиции. Причем слово "народный" здесь не просто эпитет. Жители Гуатире и Гуаренас выходят на "гулянья" не для туристов, которых тут пока немного, а для себя. Ведь праздник Святого Петра, помимо религиозной составляющей, это хороший повод повеселиться вместе с соседями и близкими людьми и зарядиться отличным настроением на весь год.