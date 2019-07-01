Три простых правила безопасности, которые уберегут ребенка от травм

По данным Всемирной организации здравоохранения дети и подростки погибают от несчастных случаев чаще, чем от болезней. Причем на первом месте в классификации детских травм - полученные в быту. На них пришлось 50,2% от всех зарегистрированных случаев. Роспотребнадзор напоминает о правилах безопасности для семей с маленькими детьми:

1. Не храните мелкие предметы, детали, магниты, батарейки в местах, доступных для малышей.

Дети в возрасте до трех лет активно исследуют мир, пробуя все на зуб. И в результате легко могут проглотить мелкие детали. Это может быть смертельно опасно.

Крайне опасными могут оказаться батарейки, особенно те, которые в диаметре 20 мм и более. Литиевая батарейка способна генерировать электрический ток при контакте с жидкостями в желудке. Это может привести к серьезным травмам!

Если ваш ребенок все таки проглотил мелкую деталь, нужно:

- немедленно обратиться в скорую помощь;

- в случае с батарейкой не позволять ребенку пить или есть, пока рентген не определит наличие батарейки;

- если у вас есть упаковка от игрушки, мелких предметов, батареи или само устройство или игрушка, часть которого была проглочена ребенком, то взять их с собой, поскольку это поможет врачу идентифицировать проглоченный предмет, тип батареи или мелкой детали, ее химический состав.

2. Обращайте внимание на внешний вид игрушек.

Куклы, машинки, погремушки, каталки и т.п. дожны выдерживать механические нагрузки, не разрушаться и сохранять потребителькие свойства.

Доступные кромки, углы, окончания деталей, пружины, крепеж должны исключать риск травмирования ребенка - не быть слишком острыми, зазубренными, плохо закрепленными. Не должно быть щелей, куда палец или рука входят свободно, а выходят с трудом. Гимнастические снаряды (шведские стенки, игровые комплексы) должны быть хорошо закреплены и такого габарита, чтобы между ступеньками лестницы или прутьями ограждения не застряла голова. Игрушка и ее съемные детали для малышей в возрасте до 3 лет должны иметь такие размеры, чтобы их нельзя было вдохнуть или засунуть в нос (бывает и такое, и нередко). Игрушка со снарядом, выпускаемым при помощи пускового механизма, не должна иметь мощности, способной травмировать ребенка.

В общем, в первую очередь смотрите на упаковке возрастную группу игрушки - это не пустой звук. А во-вторую, тестируйте изделие на прочность и гладкость сами.

3. Закрепите мебель - она переворачивается!

Каждые 3 часа в мире из-за проблем с мебелью и техникой получает травмы один ребенок. Каждые две недели 1 из детей гибнет. Чаще всего получают травмы дошколята в возрасте от 3 до 5 лет, однако статистика происшествий показывает, что пострадать могут даже младенцы. Поэтому дом с детьми необходимо обезопасить!

По международной статистике, 34% травмированных детей залезали на непредназначенную для этого мебель. И ведь это статистика, учитывающая только неудачные попытки -. Забраться в ящик комода, карабкаться по книжным полкам, как по лестнице, устроить гнездо на полках шкафа или кататься на дверцах гардероба - кто в детстве не проворачивал нечто подобное? Просто многим из нас повезло. Но не всем.

В 70% случаев на детей падает телевизор и мебель - комоды, шкафы, тумбы и т.п. Закрепите ее с помощью специальных креплений к стене - стоит это копейки, но может буквально спасти ребенку жизнь.