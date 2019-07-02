2019-07-01T23:24:21+03:00
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«Движение вверх» по-китайски: Побеждает наш ласковый Миша

В Китае оригинально раскручивают российскую спортивную драму
Глеб ГУБАРЕВ
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Китайские прокатчики решили, что медвежья тема на постерах будет смотреться лучше, чем лица Владимира Машкова и других актеров.Китайские прокатчики решили, что медвежья тема на постерах будет смотреться лучше, чем лица Владимира Машкова и других актеров.
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В нашем прокате баскетбольный блокбастер давно отгремел, став самым кассовым в российской истории, а вот в Китае картина вышла лишь в начале июня. «Движение вверх» уверенно держится в топ-10 проката, соседствуя с новыми «Годзиллой» и «Человеком-пауком» - на счету российской ленты уже больше 12 миллионов долларов. Этим успехам наверняка поспособствовало то, как в Поднебесной раскручивали «Движение вверх», - в отличие от стандартных кинопостеров, на которых обычно фигурируют сыгравшие в фильме актеры, в Китае сделали акцент на противостояние русского медведя и американского орла. На одном из постеров косолапый, раскрыв пасть, готовится к схватке с крылатым хищником, на другом тень Мишки нависает над баскетбольной площадкой, каждая из сторон которой украшена советскими и американскими флагами. Наверняка интерес к картине, в которой американцы терпят фиаско, подогрели и торговые войны между Китаем и США. Как бы то ни было, судя по сборам, креатив сработал на сто процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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