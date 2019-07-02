Константин Маковский: Вероотступник, слишком любивший жизнь

Сначала Маковский входил в движение передвижников, но потом вернулся к живописным традициям русского академизма, уйдя от социальных и психологических проблем к художественным проблемам цвета и формы.

Он прожил долгую жизнь. Был счастлив во всех трех своих браках. Обласкан царской семьей. Его таланту, известности, богатству завидовали, называя «баловнем судьбы» и даже «вероотступником», - после разрыва с передвижниками; утверждали, что он «зарыл свой талант в землю», потакая вкусам привилегированных слоев.

Маковский ответил на все эти обвинения в автобиографии, честно признав:

«Я не зарыл своего богом данного таланта в землю, но и не использовал его в той мере, в какой мог бы. Я слишком любил жизнь, и это мешало мне всецело отдаться искусству».

Одна из самых известных картин К. Маковского «Дети, бегущие от грозы» (1872 г.) представлена в Третьяковской галерее.Фото: wikimedia.org

Картины художника можно увидеть в Русском музее и Эрмитаже, в Третьяковской галерее, Иркутском и Нижегородском художественных музеях. Большое количество работ Константина Маковского находится в частных коллекциях, и владельцы периодически выставляют их на аукционы. Но стоят они недешево. Например, холст «Суд Париса» ушел на аукционе Sotheby`s в 2005 году за 2,1 млн долларов.