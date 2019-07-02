2019-07-02T11:13:14+03:00
Спорт

Панарин и Бобровский обогнали Овечкина по зарплатам

Российские хоккеисты подписали баснословные контракты с новыми клубами НХЛ
Сергей КИРИЛЛОВ
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Артемий Панарин и Сергей Бобровский покинули "Коламбус" и заключили большие контракты со своими новыми клубами.Артемий Панарин и Сергей Бобровский покинули "Коламбус" и заключили большие контракты со своими новыми клубами.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В первый же день после открытия рынка свободных агентов сразу два россиянина сорвали джекпот. 27-летний Артемий Панарин заключил контракт c "Нью-Йорк Рейнджерс". Его общая сумма составляет 81,5 миллиона долларов на семь лет, или $11,6 млн за сезон.

А вот его одноклубник по "Коламбус Блю Джекетс" вратарь Сергей Бобровский уезжает во «Флориду Пантерс». 30-летнего голкипера оценили в $70 млн, которые он получит за семь лет.

Таким образом, и Панарин и Бобровский обогнали по зарплатам самого Александра Овечкина, который имеет «всего» S9,54 млн в год. Но при этом долговременный договор «Вашингтона» со своим капитам все равно круче - $127 млнна 13 лет.

Но даже такой баснословный контракт Панарина не позволил ему стать самым высокооплачиваемым хоккеистом лиги. По этому показателю лидирует Коннор Макдэвид, получающий $12,5 млн в год.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Самые высокооплачиваемые хоккеисты НХЛ (Зарплата в млн долларов год)

1. Коннор Макдэвид — 12,5

2. Артемий Панарин — 11,6

3. Джон Таварес - 11

4. Кэри Прайс - 10,5

5. Джек Айкел — 10

6. Сергей Бобровский - 10

7. Александр Овечкин — 9,54

ИСТОЧНИК KP.RU

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