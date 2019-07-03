Роман Абрамович нашел заначку в старой куртке и поднялся на четыре пункта в списке «Форбс»

Через три недели после свадьбы. Молодая жена звонит матери вся в слезах.

- Мам, я просто не знаю, что делать! У нас тут такая семейная сцена разы-гралась! Ужас!

- Спокойно, дочка, не расстраивайся. В каждой семье когда-нибудь возникают первые споры, конфликты.

- Да это я знаю. А с трупом что делать?

* * *

На своей выпускной ленте Андрей написал домашний адрес, мамин мобильный и группу крови. И не прогадал!

* * *

В перерыве между судебными заседаниями адвокат удрученно говорит своему подзащитному:

- Я исчерпал уже все доводы в вашу пользу. Hе знаю, что я еще могу для вас сделать…

- А что, если вы все возьмете на себя?

* * *

В шлюпке двое после коpаблекpушения.

- Hу что, штуpман, значит, единственное, что ты запомнил о способах опpеделения напpавления без компаса, так это что мох pастет на севеpной стоpоне стволов деpевьев?

* * *

- Девчонки! Я себе пластическую операцию сделала. Вот здесь подтянула, тут убрала! Еще и на сумочку осталось!

* * *

- Простите, сэр, но я не могу впустить вас в казино! Вы без галстука!

- Ну и что?! А вот этот вообще голый!

- Да, сэр! Но он выходит...

* * *

В Москве организована русская диаспора.

* * *

- Я знаю, как завлечь россиян в Крым вместо Турции и Египта: им не столько море нужно, сколько система «все включено», где спиртное без ограничения. Достаточно открыть такие отели в Крыму…

- Если будет «все включено», где выпивка без ограничения, то отели можно открыть в Тагиле и Урюпинске...