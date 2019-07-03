Роман Абрамович нашел заначку в старой куртке и поднялся на четыре пункта в списке «Форбс»
Через три недели после свадьбы. Молодая жена звонит матери вся в слезах.
- Мам, я просто не знаю, что делать! У нас тут такая семейная сцена разы-гралась! Ужас!
- Спокойно, дочка, не расстраивайся. В каждой семье когда-нибудь возникают первые споры, конфликты.
- Да это я знаю. А с трупом что делать?
* * *
На своей выпускной ленте Андрей написал домашний адрес, мамин мобильный и группу крови. И не прогадал!
* * *
В перерыве между судебными заседаниями адвокат удрученно говорит своему подзащитному:
- Я исчерпал уже все доводы в вашу пользу. Hе знаю, что я еще могу для вас сделать…
- А что, если вы все возьмете на себя?
* * *
В шлюпке двое после коpаблекpушения.
- Hу что, штуpман, значит, единственное, что ты запомнил о способах опpеделения напpавления без компаса, так это что мох pастет на севеpной стоpоне стволов деpевьев?
* * *
- Девчонки! Я себе пластическую операцию сделала. Вот здесь подтянула, тут убрала! Еще и на сумочку осталось!
* * *
- Простите, сэр, но я не могу впустить вас в казино! Вы без галстука!
- Ну и что?! А вот этот вообще голый!
- Да, сэр! Но он выходит...
* * *
В Москве организована русская диаспора.
* * *
- Я знаю, как завлечь россиян в Крым вместо Турции и Египта: им не столько море нужно, сколько система «все включено», где спиртное без ограничения. Достаточно открыть такие отели в Крыму…
- Если будет «все включено», где выпивка без ограничения, то отели можно открыть в Тагиле и Урюпинске...
ИСТОЧНИК KP.RU