Ирина Винер неожиданно раскрыла семейную тайну Алины Кабаевой

Ирина Винер-Усманова стала гостьей программы писательницы Татьяны Устиновой «Мой герой» на канале «ТВ Центр». Президент Федерации художественной гимнастики России, вырастившая не одно поколение чемпионок, рассказала о своих тренерских методах и о том, на какие жертвы приходится идти спортсменкам ради первых мест на пьедестале почета.

Ирина Александровна вспомнила один случай из прошлого своей воспитанницы Алины Кабаевой, неожиданно выдав семейную тайну олимпийской чемпионки. Оказывается, ради того, чтобы Алина не отвлекалась от тренировок на спортивной базе в Новогорске, ее мама инсценировала похищение машины своей дочери.

Алина стала любимой воспитанницей Ирины Александровны.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во время беседы речь зашла о свободе: как то Ирина Винер-Усманова сравнила свободу с длиной цепи, которую человек сам себе выбирает.

- Это длина цепи, которую я выбрала себе, она не длинная, она короткий поводок, новогорский, - призналась Ирина Александровна, имея в виду, что она навсегда привязана к Академии художественной гимнастики в Новогорске. - И когда моя самая известная ученица Алина закончила, а потом пришла и сказала: «Я возвращаюсь», я сказала: «О'кей. Вот одна будка, видела, стоит на входе? Могу тебе построить вторую. Вот только так. Будем обе сидеть на цепи.

Алина согласилась на все условия тренера. Но иногда все-таки уезжала с тренировочной базы в Новогорске — у нее был личный автомобиль. И тогда мама Алины организовала угон ее машины. По словам Винер-Усмановой, мама дала слепок ключей своим знакомым, и те угнали автомобиль.

- Об этом Алина узнала только через 15 лет. А я знала это сразу, - призналась тренер.

Ирина Винер считает Алину не просто своей самой любимой воспитанницей — она считает ее своей дочкой.

- Мы с ее мамой были сёстры по дочери. И такими и остались, - рассказала Ирина Александровна. - И только с такой мамой Алина могла стать чемпионкой.

Алина считает Ирину Александровну своей второй мамой.Фото: Агентство городских новостей "Москва"

Президент Федерации художественной гимнастики России рассказала и о том, что она строго-настрого запрещает своим юным воспитанницам.

- Что им нельзя делать категорически? - поинтересовалась Устинова. - Я не имею в виду переесть, перепить, переспать непонятно с кем...

- Почему? Переспать можно. Даже нужно в определённом возрасте, - неожиданно ответила Ирина Винер.

По словам тренера, она категорически не приемлет в своих воспитанницах вранье. Если человек делает плохие поступки, но находит в себе мужество прийти и сознаться, его можно отругать и простить.

- Но если человек врет — я таких уничтожаю и выгоняю, - рассказала Ирина Винер.

Многие родители считают методы работы спортивных тренеров слишком жесткими. Но только так выковываются настоящие чемпионы. Как призналась Ирина Александровна, она жалеет своих спортсменок только когда они травмированы. А еще слезы подступают в тот момент, когда ее воспитанницы добились успеха и награды.

- Жалко становится тогда, когда они стоят на пьедестале. Я, конечно, за занавеской стою, они стоят на пьедестале, над ними развевается флаг России и играется гимн. Вот тогда можно пустить слезу. Вот тогда можно вспомнить дорогу, по которой шли, чтобы туда прийти, - говорит прославленный тренер. - Приход на пьедестал усеян очень большими шипами, намного большими, чем у роз.

Кабаева стала обладательницей всех высших наград в художественной гимнастике.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Напомним, Алина Кабаева тренировалась у Ирины Винер-Усмановой с 1995 года. Девочка родилась в спортивной семье: ее мама, Любовь Михайловна, занималась баскетболом, отец, Марат Кабаев — футболом. По словам спортсменки, она с юных лет мечтала стать фигуристкой. Но ледовых площадок в жарком Ташкенте не хватало, и родители предложили ей заняться гимнастикой. Когда Алине исполнилось 10 лет, мама привезла дочку в Москву к Ирине Винер.

Под руководством своего тренера Кабаева стала обладательницей всех высших наград в худождественной гимнастике: у нее 15 золотых медалей чемпионата Европы, 9 - чемпионата мира, бронза олимпиады в Сиднее и золото Олимпиады в Афинах. Спортсменка завершила карьеру в 2007 году, но до сих пор помогает талантливым начинающим гимнасткам.