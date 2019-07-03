Учимся на папиных ошибках и расследуем исчезновение века

Александр Раскин «Как папа был маленьким»

Издательство «Малыш», 2019 г.

Эта книга была написана еще в прошлом веке. Точнее, в начале 1960-х. Но читать рассказы, собранные под обложкой, и сейчас интересно. Потому что все они про детство и про детские чувства и переживания. Про жадность, дружбу, любовь, глупость и понимание. Ведь у каждого случаются моменты, когда не хочется делиться или тянет сделать гадость.

Чем подобные поступки заканчиваются, лучше прочитать в книге, а не испытывать самому.

Например, что будет, если мальчишки берут тебя «на слабо»? Можно проигнорировать подколки, а можно пойти на поводу и, как герой одного из рассказов, бросить мяч под машину...

В целом, это очень оптимистичная книжка. Ведь нам понятно, что герой, который кусал врачей, бросал маленького брата одного, бежал от опасности со скоростью звука и мстил немецкому языку, прогуливая его, все-таки стал нормальным человеком и любящим папой. Надеемся, его бесценный опыт не пропадет зря!

Наталья Щерба «Лунастры»

Издательство «РОСМЭН»

В цикле популярной подростковой писательницы Натальи Щербы о противостоянии трех рас - лунатов, поклоняющихся Луне, безликих (это мы, люди) и «двуликих», поставлена финальная точка.

Теперь можно обзавестись тетралогией и читать книги о приключениях подростков Тима, Алекса и Селестины в мире Лунастров по порядку: «Прыжок над звездами», «Полет сквозь камни», «Шаги в пустоте» и только что вышедшую книгу «Танец белых карликов».

Роальд Даль «Бандитские стихи»

Издательство «Самокат», 2019 г.

Особо представлять британского писателя Роальда Даля не нужно. Те, кто любит читать, знакомы с его замечательными произведениями, щедро приправленными необычным черным юморком. Те же, кто предпочитает смотреть, наверняка видели фильмы «Гремлины», «Чарли и шоколадная фабрика», снятые по его повестям.

Книга стихов Роальда Даля на английском языке была напечатана в 1982 году. А на русском издается лишь сейчас. Перевод сделал Евгений Клюев - большой знаток поэзии английского абсурда.

Издательство «Самокат» представляет читателям шесть всем известных сказок. Среди них «Красная Шапочка», «Три поросенка», «Джек и бобовое дерево», «Белоснежка и семь гномов». Вот только сказки эти рассказаны новым сказочником - Роальдом Далем. Мы ведь знаем, что в любом деле надо выслушать две стороны? Так вот, Даль представляет нам иную версию событий. Такую, какой ее видит главный злодей.

Вы думали, что Золушка вышла замуж за Принца и они жили долго и счастливо? А ведь Принца по пути к счастью чуть не обманула сестрица Золушки. Пришлось ей голову с плеч. Да и девушку в платье, перепачканном сажей и золой, он тоже едва не обезглавил, хорошо фея-крестная вовремя появилась. Тут-то Золушка опомнилась и решила, что принц ей совсем ни к чему (особенно с такой вот привычкой сразу выхватывать меч). Ей бы кого попроще и посмирнее. В общем, Роальд Даль нас удивит.

Катя Матюшкина «Кот да Винчи»

Издательство АСТ, 2019 г.

Из музея, где хранятся произведения Пи-пи-кассо и Микки-маус-лянджело, пропал охранник - серенький маленький в очках и... с лопатой. Следствие по поиску пропажи доверено вести Коту да Винчи. С этим благодаря авторскому дедуктивному методу он справился очень быстро. Но похищения и пропажи не закончились. Наоборот, загадочное исчезновение запустило целую вереницу странных событий.

Книга порадует тех, кто любит искать ответы на непростые вопросы и умеет отгадывать ребусы.

Мария Федотова «Игра в камешки»

Издательство «КомпасГид», 2019 г.

Обычно дети растут рядом с другими детьми. Но у якутской девочки Нулгынэт все по-другому. Ведь она одна такая маленькая на десятки километров. Нулгынэт родилась в семье оленеводов, ее имя так и переводится с якутского - «рожденная во время кочевья». Стоит ли удивляться, что, увидев как-то раз маленького человечка, девочка засыпала маму множеством вопросов.

Думаете, Нулгынэт скучно в тундре? Ничуть! Она знает множество тайн. Ездить верхом на олене научилась раньше, чем писать. Не раз видела волков и даже вылечила орла...

Все это очень напоминает сказки. Но нет. Перед нами воспоминания той самой якутской девочки. Она выросла, стала педагогом и популярным писателем.

Эту книгу с якутского перевела Ариадна Борисова. Кстати, и писательница, и переводчик за «Игру в камешки» получили престижную премию имени Владислава Крапивина.

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

Василий ЗОТОВ, артист Малого театра, заслуженный артист России (именно его голосом говорят Микеланджело в «Черепашках-ниндзя» и Железный человек в «Отряде супергероев»):

- Главной книгой моего детства был... роман «Обломов» Ивана Гончарова. Я прочитал его лет в 10 - 11. Помню, что в детстве читал не сказки, а именно «Обломова» под одеялом с фонарем ночью, перечитывал несколько раз.

Василий ЗОТОВ. Фото: maly.ru

Ребенком меня не заставляли читать, я сам тянулся к большой библиотеке дома и с малого возраста любил читать взрослую, серьезную литературу, в основном русскую классику. С детства знаю: если меня захватывает один автор, я читаю все его книги от корки до корки.

Сейчас моему сыну Валере 14 лет. Он взрослый, в основном читает книги из школьной программы, а чуть раньше прочел всего «Гарри Поттера». Могу сказать, что больше всего его увлекают компьютерные игры.

В современном мире сложно занять детей чтением. Как попробовать приучить? Наверное, настаивать на том, чтобы дети читали, а главное - постараться увлечь их процессом.

«Комсомолка» рекомендует

Любишь смотреть мультики? А ты знаешь, что твои друзья ждут тебя и в книгах? «Фиксики», «Сказочный патруль», «Мимимишки», «Лео и Тиг», «Лунтик» и «Царевны» отправятся с тобой навстречу новым приключениям. Издательский дом «Комсомольская правда» создал увлекательную серию книг, журналов, комиксов и раскрасок, где ты сможешь узнать больше о своих любимых героях, поиграть с ними и отправиться в захватывающее приключение в мир книг! Давай вместе найдем историю твоей мечты!

Книги, комиксы, журналы и раскраски можно приобрести в книжных магазинах, местах продажи прессы, заказать на shop.kp.ru или купить в фирменном магазине «КП» по адресу: г. Москва, Старый Петровско-Разумовский проезд, д. 1/23 стр. 1.