Тест "КП": Саркофаг для Ленина и тайна «Дома под рюмкой»
Много ли вы знаете об архитектуре?
Тот самый «Дом под рюмкой» на московской улице Остоженка. Другое его название - Доходный дом Я. М. Филатова. Фото: ok.ru/moskvakrasna
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В первый понедельник июля отмечают День архитектора. Самое время вспомнить слова Николая нашего Гоголя: «Архитектура - это летопись мира: она говорит, когда уже молчат и песни, и предания». А давайте-ка вспомним некоторые странички этой летописи. Или узнаем что-то новое из них!
1Что называют сталинской архитектурой?
Правильный ответ:Сталинским называли направление в архитектуре СССР с середины 1930-х до конца 1950-х Это был такой классический монументальный стиль, который сменил популярные до тех пор изыски конструктивизма.После войны строительство домов носило идеологический смысл: люди должны были видеть, как страна восстанавливается, а значит, все будет хорошо.
2С помощью чего китайцы скрепляли стройматериалы?
Правильный ответ:Исследовав Китайскую стену, которая несколько веков сохранялась без разрушений, ученые выяснили: вместо обычного раствора для кирпичей китайцы склеивали пространства... рисовой кашей. Точнее, смесью из вареного риса и гашеной извести. Раствор оказался очень прочным.
3В Москве есть «Дом под рюмкой». Почему он так называется? Легенда гласит, что:
Правильный ответ:Жил в XIX веке в Москве такой купец - Яков Филатов. И заказал он однажды архитектору Валентину Дубовскому построить себе в центре города доходный дом в стиле модерн. А угловую башенку соорудить в виде перевернутой рюмки - пусть, дескать, символизирует то, что он, купец Филатов, пить бросил!
4Откуда взялось выражение «гвоздь программы»?
Правильный ответ:На Всемирной выставке 1889 года в Париже народу показали Эйфелеву башню (по имени ее конструктора - Гюстава Эйфеля). Ахнув от изумления, народ тут же сравнил ее форму с гвоздем, с тех пор в язык и вошло выражение «гвоздь выставки», «гвоздь программы».
5Что сделал для Ленина архитектор Константин Мельников?
Правильный ответ:После смерти Ленина в 1924 году решили увековечить его память и сохранить тело. Тогда архитектору Константину Мельникову предложили поучаствовать в конкурсе на проект саркофага для Мавзолея. И проект Мельникова комиссия признала лучшим: саркофаг был полностью выполнен из стекла в отличие от других проектов, которые представляли собой закрытый гроб.
6Какой известный памятник весом 600 тонн никак не прикреплен к пьедесталу?
Правильный ответ:Александровская колонна на Дворцовой площади Санкт-Петербурга весит 600 тонн и стоит на пьедестале за счет своей силы тяжести. Говорят, многие горожане боялись, что она упадет. Тогда архитектор Огюст Монферран стал частенько прогуливаться вокруг колонны, демонстрируя ее безопасность: ну не падает же! А вот Колосс Родосский вообще не существует больше.
7Панно для потолков на станции метро «Новокузнецкая» в Москве, которые прославляют труд советских людей во время войны, изготовили:
Правильный ответ:На потолке станции метро «Новокузнецкая» панно, посвященные труду советских людей в тылу, были изготовлены художником Владимиром Фроловым. Он делал эти панно в блокадном Ленинграде в 1941 - 1942 годах, практически без помощников, в мастерской, окна которой были выбиты и заменены фанерой. Художник закончил работу незадолго до своей смерти от голода.
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вы наверняка умеете ценить архитектуру, но пока на почтительном расстоянии. Что ж, у вас все впереди - циркулем клянемся!
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вы настоящий поклонник застывшей музыки , как называл архитектуру Шеллинг. С чем вас и поздравляем!
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ИСТОЧНИК KP.RU