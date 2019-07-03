2019-07-03T17:31:37+03:00
Спорт

Стоит ли Шараповой завершать карьеру

Мария второй год подряд покидает Уимблдон после первого круга [опрос КП]
Сергей КИРИЛЛОВkp.ru
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Мария Шарапова.Мария Шарапова.Фото: REUTERS
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Россиянка не смогла доиграть матч против 33-летней француженки Полин Пармантье, для которой эта победа на Уимблдоне - первая с 2011-го года.

Шарапова вела по ходу игры (6:4, 5:2), но умудрилась проиграть второй сет (6:7). Перед третьей партией Мария вызвала на корт врача, сославшись на боль в левом запястье. А при счете 0:5 в третьем сете 32-летняя теннисистка и вовсе отказалась от продолжения борьбы.

Шарапова играла всего третий матч с января, пропустив несколько турниров из-за травмы плеча.

Один из них, мы помним, кончился скандалом. Звезда в январе впервые приехала на турнир в Санкт-Петербург, где выиграла первый матч у Гавриловой. Но за несколько часов до второго поединка против Касаткиной Мария вдруг снялась с соревнований, сославшись на травму плеча. Болельщики, пришедшие на Шарапову, были разочарованы. А Шарапова, как ни в чем не бывало, посетив Эрмитаж и Мариинку, улетела к себе домой в США.

В новой версии рейтинга ВТА Шарапова рискует опуститься в девятый десяток, но, по ее словам, собирается выступить на следующем турнире «Большого шлема» US Open.

ОПРОС КП

ИСТОЧНИК KP.RU

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