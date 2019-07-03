Трехстороннее соглашение подпишут на рыбопромышленном форуме

Начались коллективные переговоры между представителями Росрыболовства, Российского союза рыбопромышленников-работодателей и ЦК профсоюза рыбного хозяйства по доработке проекта трехстороннего отраслевого соглашения по организациям рыбной отрасли на 2019-2021 годов. Такое решение принято на совещании, которое провел заместитель министра сельского хозяйства России – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

В обсуждении приняли участие заместитель руководителя Росрыболовства Яна Багрова и другие сотрудники ведомства, президент ВАРПЭ, вице-президент РСРР Герман Зверев, исполнительный директор ВАРПЭ Игорь Карпман, председатель Союза рыбопромышленников Карелии Илья Раковский, представители «Главрыбвод» и «ВНИРО». Документ направлен на решение вопросов, связанных с социально-трудовыми отношениями и уровнем зарплат, профессиональным образованием, охраной здоровья работников на производстве и содействием занятости населения.

На совещании представили доклад о ходе работы Росрыболовства по рассмотрению проекта трехстороннего отраслевого соглашения по организациям рыбной отрасли, а также определен состав Комиссии по ведению коллективных переговоров.

Глава Росрыболовства отметил, что Соглашение внесет весомый вклад в работу по обеспечению безопасности мореплавания и закрепит социальную ответственность работодателей. «Для наших рыбаков надо создать комфортные условия работы, исключить случаи задержки оплаты труда и ситуации, в которых возникают риски здоровью или жизни работников. Подготовленный проект соглашения отвечает всем чаяниям, надеюсь, оно станет рабочим документом, а не декларативным», – сказал Илья Шестаков.

Герман Зверев подчеркнул, что проведена очень серьезная работа по проекту соглашения и текст сильно отличается от того документа, который действовал формально с 2012 по 2015 года. По словам исполнительного вице-президента РСРР, из документа убрали заведомо нереалистичные обязательства, в два раза увеличили число пунктов в главе «Гарантии прав» (с 7 до 14) и детально их прописали. Нововведением стала глава «Социальное партнерство». Принципиально важным дополнением стала глава «Контроль за исполнением». «Считаем, что идея использовать Минтруд для контроля исполнения соглашения обоснована, это позволит присоединить к документу максимальное число предприятий рыбной отрасли», – отметил Герман Зверев.