Новые научные данные: исследователи назвали главного пищевого врага человечества

Международный научно-медицинский журнал «Ланцет» опубликовал крупное исследование о связи питания и здоровья. По данным многолетнего наблюдения за жителями 195 стран мира с 1990 по 2017 год эксперты составили топ-15 вредных пищевых привычек. Речь идет либо о недоедании полезных продуктов, либо о переедании вредных. Если заглянуть в список (см. ниже рубрику «Проверь себя»), можно сильно удивиться. Традиционные представления о ЗОЖ и здоровом питании местами как будто полностью опровергаются. Больше всего общественность изумилась «реабилитации» сахара, о которой сообщили многие СМИ со ссылкой на «Ланцет».

Избыток сладостей, а именно сладких напитков, исследователи поставили аж на 12-е место в плане вреда (перечень составлен в порядке убывания опасности пищевых привычек). Избыток переработанного мяса, то есть колбас и сосисок, например, и вообще мяса тоже ближе к концу «черного списка». Как все это понимать? И как нам теперь правильно питаться? Мы попросили изучить новое исследование, прокомментировать и дать советы врача-эндокринолога университетской клиники МГУ, научного руководителя Клиники системной медицины, кандидата медицинских наук, ведущую Интернет-канала «Записки доктора Павловой» Зухру Павлову.

Кандидат медицинских наук Зухра ПавловаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

СНАЧАЛА - ПРО БЕЛУЮ СМЕРТЬ

- На 1-е место по степени опасности исследователи поставили избыток соли. И с этим нельзя не согласиться, - говорит доктор Павлова. - Соль, как и сахар, вызывает привыкание. Все начинается с раннего детства и длится до глубокой старости. Если человек, конечно, доживет до нее с учетом тех проблем со здоровьем, к которым ведет избыток соли в питании.

Дневная норма соли для относительно здорового человека, то есть не имеющего серьезных сердечно-сосудистых заболеваний, - не более 5 граммов в сутки. Включая соль во всех продуктах, напоминает Зухра Павлова. Но сейчас в нашей стране, как и многих других странах мира, эту норму практически никто не соблюдает. Во многих продуктах есть как скрытые жиры, так и скрытые углеводы и скрытое количество соли.

КРУП НЕ ХВАТАЕТ

На втором месте в рейтинге пищевых угроз для здоровья - недостаток цельнозерновых продуктов. «В последнее время появились модные тенденции, в числе которых - научно необоснованные. Одна из них - отказ от глютена (это белок, который содержится в пшенице и большинстве других зерновых культур. - Ред.)», - говорит наш эксперт.

Огромное количество людей начали избегать глютена и продуктов с ним. А значит, в том числе, цельнозерновых культур. В то время как есть лишь очень узкий круг медицинских показаний, когда оправданно исключается употребление глютена при тяжелых заболеваниях. Всем остальным людям глютен никак не вредит. Более того, сейчас уже появились научно подтвержденные данные, что тотальное исключение продуктов, содержащих глютен - это пшеница, овес, рожь – способствует развитию сахарного диабета.

ФРУКТЫ И ОВОЩИ: ПОЛЕЗНО, НО ЗНАЙ МЕРУ

Третье место в «черном списке»- недостаток фруктов. С этим пунктом все не так просто, предупреждает Зухра Павлова.

- Стремясь вырастить как можно больший урожай, далеко не все производители заботятся о том, чтобы овощи и фрукты содержали все необходимые микронутриенты. Для этого нужно, чтобы почва не только подкармливалась удобрениями, но и имела каникулы. Как в природе: если сегодня яблоневый сад родил хороший урожай, то на следующий год его ожидать не стоит. Есть период восстановления. То же самое происходило в сельском хозяйстве раньше. На поле ничего не выращивали специально. Там росли сорняки и травы, которые становились естественным удобрением, происходило восстановление микронутриентного состава почвы. Фрукты и овощи были более полезны для человека и даже более вкусными.

И еще один немаловажный факт - сезонность. Черешню разумно есть в сезон ее естественного созревания - июнь. Так же, как и мандарины - в декабре - январе. Сейчас фрукты и ягоды можно употреблять круглый год, но это абсолютно не физиологично и имеет свои негативные последствия для здоровья.

Также важно учитывать, что нам зачастую сложно остановиться на разумном количестве съедаемых продуктов. Если уж люди начинают есть виноград, персики или черешню, то едят обычно тазами. Это не очень полезно. Нужно съедать количество, которое соответствует в том числе нормам физиологии. Например, не больше стакана ягод в день. По принципу английской пословицы: человек, съедающий яблоко в день, в докторах не нуждается. Но когда он начинает переедать, даже очень полезные фрукты, то перебирает такого компонента как фруктоза.

Метаболизм фруктозы имеет свои биохимические особенности. Сколько бы человек ее ни съел, она бесконтрольно захватывается и «бережно» укладывается, прежде всего в печени, в виде жировых запасов. Последствия переизбытка фруктозы в рационе - это жировое перерождение печени, метаболический синдром, гипертоническая болезнь, сахарный диабет 2-го типа, подагра и многие другие неприятности.

МЯСО: ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

По новым данным избыток мяса, в то числе переработанного, не входит даже в первую десятку пищевых угроз.

- Я практически уверена, что здесь есть конфликт интересов, - пожимает плечами доктор Павлова. - Производители мясопродуктов внимательно следят за исследованиями и принимают меры, чтобы было меньше негатива. Само по себе красное или белое мясо не несет вреда для здоровья человека. Если только оно не переработано в виде полуфабрикатов или не подвергнуто воздействию больших температур, в том числе, в процессе приготовления. Высокие температуры приводят к денатурации мясного белка (опасному изменению его структуры. - Ред.) и в последующем – к канцерогенным эффектам.

Тому же самому способствуют продукты переработанного мяса, то есть колбасные изделия. В них добавляются нитросоединения, препятствующие развитию бактерий. С одной стороны, нас защищают от инфекции, с другой стороны, мы получаем вещества, которые опять же ведут к денатурации, потенциально опасной для нашего организма.

Словом, можно сделать вывод, что мясо, приготовленное при невысоких температурах - то есть отварное или приготовленное в пароварке или даже в духовке, если температура будет менее 150 градусов (время приготовления при этом увеличивается), можно считать вполне полезным и безопасным продуктом. При условии, конечно, что мясо хорошего качества и не содержит опасных микроорганизмов.

ВОПРОС-РЕБРОМ

Что же с сахаром?

- Исследование говорит о том, что сладкое безопаснее соленого. Есть подозрение, что за таким выводом стоят деньги, как и в случае с переработанным мясом, - считает эндокринолог Зухра Павлова. - Большое количество научно-медицинских данных подтверждает, как опасность избытка соленого, так и серьезный вред переедания сладкого. Да, полностью исключить сладкие продукты нельзя, это источник удовольствия для человека. Глюкоза, как и фруктоза, нужны в разумных количествах. Но их избыток является одним из главных врагов человечества сегодня. Потому что избыток сладкого ведет к ожирению. А оно - к самым разным неблагоприятным последствиям: от сахарного диабета до рака.

На заметку: Всемирная организация здравоохранения рекомендует употреблять максимум 50 г сахара в сутки (12 чайных ложек), включая его содержание в продуктах. При этом ВОЗ подчеркивает, что нужно стараться снижать количество до 25 г (6 чайных ложек) и ниже.

ПРОВЕРЬ СЕБЯ

Топ-15 вредных пищевых привычек (по мере убывания вреда)*

1) избыток соли,

2) недостаток цельнозерновых продуктов,

3) недостаток фруктов,

4) недостаток орехов и семечек,

5) недостаток овощей,

6) недостаток омега-3 из морепродуктов,

7) недостаток клетчатки,

8) недостаток полиненасыщенных жирных кислот (больше всего их в растительных маслах, в первую очередь в оливковом),

9) недостаток бобовых,

10) избыток трансжиров (их много в заводской выпечке, фастфуде),

11) недостаток кальция,

12) избыток сладких напитков,

13) избыток переработанного мяса,

14) недостаток молока,

15) избыток красного мяса.

* По данным исследования, опубликованного в журнале «Ланцет».