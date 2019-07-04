Председатель правления Ассоциации экспортёров машиностроительной продукции Турции (Turkish Machinery) Кутлу Каравелиоглу: “Мы в состоянии ответить всем требованиям российской промышленности”

На выставке будет представлена продукция 600 компаний из 20 стран мира, в том числе и машиностроительная продукция из Турции. Более того, в этом году Турция является страной-партнером выставки, что несомненно будет способствовать дальнейшему укреплению торгового сотрудничества с Россией. «Мы очень довольны тем, как в последнее время развиваются торговые отношения между нашими странами и расширяется сфера сотрудничества турецких и российских компаний. Мы намерены приложить все усилия к тому, чтобы в России позиционировались технические достижения Турции, а наши экспортеры, в свою очередь, знали больше о российском рынке и могли предложить необходимые решения российским бизнес- партнерам,» - заявил председатель правления Ассоциации экспортёров машиностроительной продукции Турции Кутлу Каравелиоглу.

За последние десять лет Турция достигла больших успехов и превысила среднемировой уровень объема торговли в пять раз. В этом году страна является партнером Международной промышленной выставки ИННОПРОМ. Турецкий машиностроительный сектор занял сильные позиции в мире высоких технологий благодаря инвестициям. Турция также занимает шестое место среди крупнейших производителей Европы. В Екатеринбурге турецкие машиностроительные компании планируют установить новые деловые связи. В качестве страны-партнера ИННОПРОМа, Турция планирует различные культурные мероприятия на своем стенде в ходе церемонии открытия выставки. Турецкий стенд занимает около 3000 м2 и представляет Министерство Промышленности и Технологий, Министерство Торговли, государственные агентства по развитию, ассоциации экспортеров, а также турецкие компании. На церемонии открытия, а также в течение выставки представители Министерства Торговли и Министерства Промышленности и Технологий Республики Турция обратятся к российскому бизнес-сообществу.

Каравелиоглу отметил, что Ассоциация экспортёров машиностроительной продукции Турции (Turkish Machinery) с 2015 года ведет активную информационную деятельность в России, и сообщил:

«В этом году мы выходим на новый уровень сотрудничества с российскими партнерами в качестве страны-партнера международной выставки ИННОПРОМ. При поддержке Министерства Торговли и Министерства Промышленности и Технологий, а также Группы по продвижению Турции мы намерены совместно с турецкими компаниями-участницами выставки найти пути укрепления и развития партнерских отношений между нашими странами».

«Наше сотрудничество с Россией в сфере бизнеса развивается и крепнет»

По мнению председателя правления Ассоциации экспортёров машиностроительной продукции Турции Кутлу Каравелиоглу, машиностроение является лидирующей статьей международной торговли, а техническая конкуренция в этой области влияет и на российский рынок. Отметив, что за последнее время российские компании заключили ряд важнейших международных соглашений о сотрудничестве, Каравелиоглу заявил:

«Турция – один из самых активных бизнес-партнеров России, поскольку наши компании-производители обладают международным авторитетом, а географическое расположение страны обеспечивает удобство транспортировки. Помимо международного значения турецкого машиностроительного сектора, мы также вносим свой вклад в увеличение объема торговли между нашими государствами и поддерживаем турецких предпринимателей и инвесторов в России. Российские промышленники, желающие как можно быстрее модернизировать производство, проявляют большой интерес как к турецким компаниям в Москве, Алабуге, Ростове, Краснодаре, Сочи, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге, так и к машиностроительным компаниям в Турции. Мы придаем большую важность развитию торговых отношений между нашими странами».

«За прошедший год объем экспорта турецкой машиностроительной продукции вырос на 40%. Наша первоочередная цель: 1 млрд долларов».

Каравелиоглу отметил, что турецкий машиностроительный сектор в состоянии ответить всем требованиям российской промышленности, включая такие подотрасли, как производство бурильных установок, насосов и компрессоров, литейных станков и производственного оборудования.

«Турецкие бренды представлены в лидирующих категориях машиностроительной продукции, активно импортируемой российскими партнерами, в том числе в категориях производства оборудования по обработке данных, оптических детекторов, фабричного и лабораторного оборудования, я также котлов и плавильных конструкций. 65% экспортируемой нами машиностроительной продукции приобретают страны ЕС, США и Россия. Российские компании, сотрудничающие с турецкими производителями, также получают право на высококачественное техническое обслуживание приобретенного товара».

Каравелиоглу особо отметил, что турецкую машиностроительную продукцию импортируют в основном такие развитые страны, как Германия, США, Великобритания, Италия и Франция.

«В 2018 году экспорт турецкой машиностроительной продукции в Россию на конец года вырос по сравнению с предыдущим годом на 40%. За первые пять месяцев текущего года объем торгового оборота с Россией в нашем секторе достиг 200 млн долларов. Мы уверены, что к концу года показатели значительно увеличатся, и в самое ближайшее время мы сможем превысить рекордную отметку в 750 млн долларов. Мы приглашаем всех, кто хотел бы подробнее ознакомиться с турецким машиностроительным сектором, посетить стенд Turkish Machinery на выставке ИННОПРОМ».

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