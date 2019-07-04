2019-07-05T00:01:31+03:00
Политика

Записки киевлянки: Украинцы пойдут на выборы не за идеологией, а за гречкой и маслом

Неактивным избирателям крупа не полагается
Марина РЕБРОВА
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В Киеве говорят, что никто никому уже не веритВ Киеве говорят, что никто никому уже не веритФото: REUTERS
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На днях обошла в качестве прогулки все местные агитационные палатки кандидатов в депутаты. Преимущественно агитаторы стоят в синем и белом, а "Европейская солидарность" (ребрендинг Блока Петра Порошенко ) - в желтом и синем: синие футболки, желтые кепки с тризубом и обещаниями счастливого «майбутнего» уже завтра. Пестрят зеленым и желтым партии «Слуга народу» и оранжевым - «Голос» Вакарчука.

Если говорить откровенно, то здесь уже никто никому не верит, а люди признаются, что в последний раз дают властям очередной карт- бланш. То есть на выборы больше никогда киевляне, якобы, не пойдут. Врут. За пакет гречки и бутылку растительного масла – очень даже пойдут и надо сказать, исправно ходят.

Святослав Вакарчук агитирует за свою партию "Голос" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Святослав Вакарчук агитирует за свою партию "Голос"Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мажоритарщики, которые претендуют на то, чтоб попасть в парламент нового созыва, раздают по спискам жильцам местных домов продуктовые наборы.

– Вы что- то получили?- спросили из палатки.

- Да нет,- говорю.- Не предлагал никто ничего.

- Это значит, что вы - неактивный избиратель и вас нет в базе,- уверенно ответили мне «благодетели» и при этом усердно раздавали кульки возбужденным пенсионерам.

В палатках «Европейской солидарности» денег агитаторам не платят, однако кормят обедами тех, кто стоит на раздаче материалов с утра до позднего вечера. Было интересно спросить - они реально за Порошенко или по работе?

На что в ответ прозвучало некое «гы- гы- гы».

Мол, а кто из них более честен и вовсе не ворует? Между тем, экс- президента Украины обкладывают красными флажками со всех сторон. Против Петра Алексеевича уже возбуждено восемь уголовных дел, большая часть из которых связана с его махинациями и незаконным обогащением. Будут ли те доведены до логического конца неизвестно.

Тем не менее летняя жизнь во дворах закипела: рабочие усиленно ставят пластиковые окна в домах, строят детские площадки, помощники кандидатов депутаты и волонтеры носят в детские садики и школы игрушки, вешают тюль с ламбрикеном, меняют унитазы . делают косметические ремонты.

Реклама партии "Европейская солидарность" (ребрендинг Блока Петра Порошенко ) Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Реклама партии "Европейская солидарность" (ребрендинг Блока Петра Порошенко )Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинские выборы - это всегда лотерея.

– Систему никак не поменяем,- говорит агитатор из палатки с названием ЕС (« Европейская солидарность») и при этом жует огромный бутерброд, запивая тот кофе из бумажного стакана.

- Как же вы ее менять планируете, если тут на выборах крутитесь с утра до вечера? – парирую молодому человеку.

– На выборах всегда прокормиться можно. Не ягоды же в Польше собирать?- честно и деловито отвечает парень с едва заметными признаками легкой умственной отсталости на лице.

Но в основном киевляне обижены за неподъемные тарифы и прощать грабеж не намерены.

Многие в один голос дружно проклинают мэра Кличко, который с какой – то спортивной яростью и боксерским бесстрашием ведет хаотичную застройку Киева, обкладывая столицу огромными домами - высотками.

– Вы послушайте его речь, - говорит немолодая дама, остановившаяся возле агитационной палатки. – У него же нарушены все нейронные связи в голове! А ведь мы ему поверили. Как же! Кличко - гордость спорта и потому не будет замазан в коррупции. Когда- то все бои его смотрела, даже по ночам, а теперь противно все становится. А на манеже – все те же, – делится переживаниями женщина.

На улицах Киева Фото: REUTERS

На улицах КиеваФото: REUTERS

Ну почему же одни и те же. Вовсе нет. Например, недавно в Киеве на полном серьезе стали обсуждать, что президент Украины Владимир Зеленский хочет видеть мэром своего друга и партнера по «Кварталу 95», Евгения Кошевого.

Однако политикам, к примеру, Петру Алексеевичу Порошенко – похоже, ничего не надоело, а его желание не исчезнуть с властного Олимпа - столь велико, что в его поддержку собрались патриоты на Майдане. Причем сам Порошенко на прошлой неделе и вовсе забирался на колокольню, за что его высмеяли киевляне и даже сравнили с отцом Федором из «Двенадцати стульев».

Да и сторожила в политике, Юлия Владимировна тоже не отстает и даже поехала смотреть на разрушающуюся больницу в Обуховском районе: будто та не знает, что даже в столице, благодаря «реформам» американки Супрун, сами больницы скоро могут исчезнуть. В бедной стране старость выглядит особенно беспомощно и унизительно.

"95 квартал" рулит страной, но никому не смешно Фото: REUTERS

"95 квартал" рулит страной, но никому не смешноФото: REUTERS

«95 квартал» рулит страной и почему-- то никому уже не смешно.

На выходе из метро, парень сунул в руки рекламку какой то партии, которая за полную либерализацию экономики.

Я ему возьми и скажи, что нужно перестать воевать на Донбассе, который безжалостно обстреливают чуть ли не каждый день, на что спортивного вида и явно не глупый молодой человек был резок со мной:

– Вариантов два: или русские уходят с Донбасса, а конфликт мы заморозим, или Донбасс силой вернем. Донбасс-Украина, а не Россия,- сказал на прощание на чисто русском языке парень и пожелал проголосовать правильно на парламентских выборах.

«Донбасс и Крым» - это Украина настаивает везде также и президент Зеленский, причем в Канаде, где он побывал с официальным визитом – попросил помочь тяжелой техникой для ВСУ и пообещал защиту украинскому языку, ни обмолвившись о русских Украины.

Проходя по парку, обратила внимание как парень и девушка примерно одного возраста читали книги. Девушка со светлыми, вьющимися волосами читала "Анну Каренину" парень жгучий брюнет на футболке у которого было написано английскими буквами "Армия США"- читал книгу "Экономика развивающихся государств" на украинском языке.

Они были примерно одного возраста, а я пыталась понять- что между ними могло быть бы общего? И не пришла ни к каким выводам, кроме одного: насколько Киев не однороден, сложен и напряжен. Его визиткой становятся мужики, целующиеся взасос, разбитые памятники советским воинам, взамен которых как грибы появляются новые бесконечные мемориальные доски с именами, которых следовало бы стыдиться, а молодые люди, здесь читают разные книги, на разных языках, а то и вовсе не читают ничего. Да и когда читать то? Выборы через две недели.И все- таки что- то поменялось. Раньше украинцы смотрели «95 квартал» и смеялись над политиками, которых артисты высмеивали, а теперь «95 квартал» рулит страной, но почему-- то никому уже не смешно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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