2019-07-05T00:21:16+03:00
Отношения между мужчиной и женщиной

Дорогая, давай отдохнем. Друг от друга

Считается, что совместный отпуск освежает отношения и всем супругам идет на пользу. А вот итальянский психолог Сильвия Боарино уверяет, что порой супругам для укрепления брака лучше съездить на отдых по отдельности
Татьяна ОГНЕВА-САЛЬВОНИ
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Категорически запрещено ехать вместе в отпуск, если в паре тлеет недовольство, а семейная жизнь проходит период постоянного штормового предупреждения.Категорически запрещено ехать вместе в отпуск, если в паре тлеет недовольство, а семейная жизнь проходит период постоянного штормового предупреждения.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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- Рутина может возникнуть на любом этапе совместной жизни, - говорит она. - И избавление от скуки жизненно важно для каждой пары. Однако совместное путешествие не всегда дает возможность укрепить отношения.

КОГДА ДЛЯ ОТНОШЕНИЙ ЛУЧШЕ ПРОВЕСТИ ВРЕМЯ РАЗДЕЛЬНО

У вас разгар семейного кризиса

Категорически запрещено ехать вместе в отпуск, если в паре тлеет недовольство, а семейная жизнь проходит период постоянного штормового предупреждения. Когда вот-вот рванет, причем периодически и вправду что-то взрывается, и ссоры возникают порой на ровном месте. Некоторые ошибочно считают, что если поехать вместе отдыхать, то там на теплом море и в спокойной обстановке отпуска успокоится и семейная лодка. Но, как правило, там как раз случается главный взрыв, который испортит весь отпуск, - дома просто могло не быть времени и сил, чтобы как следует поругаться. А вот когда никто не будет отвлекать срочными звонками с работы... В этом случае лучше, если каждый супруг поедет отдыхать по отдельности, спокойно переосмыслит происходящее в их паре, снимет нервное напряжение. Как говорят психологи, «наберется ресурсов». И когда оба вернутся, то смогут разрешить конфликт с меньшими потерями и нервами, возможно, что смогут просто все обсудить и договориться без скандалов. А то и просто соскучатся друг по другу.

Отпуском решили спасти брак

Если задумали бросить спасательный круг разрушенным отношениям и считаете, что совместный отдых на море возродит чувства, то это ошибка. Если двое людей уже внутренне очень устали друг от друга и находятся вместе лишь по привычке или из-за обязательств и чувства долга, то отдых не поможет. Просто иногда, чтобы по-новому увидеть своего партнера, познакомиться с ним заново, надо сначала познакомиться снова с самим собой.

За годы мы кардинально меняемся, но нам часто некогда рефлексировать, всматриваться в себя. Проще катиться по накатанной колее обязательств. Поэтому таким супругам лучше какое-то время отдыхать раздельно, побыть наедине с самим собой. А кому-то из супругов даже требуется, возможно, долгое путешествие с приключениями. Нередко после периода отдаления и предоставления другому автономности люди потом снова возвращаются друг к другу уже в новом качестве и снова любят друг друга, но уже более осознанно.

Один из супругов делает одолжение

Такая ситуация может возникнуть в паре, где не сформировано равновесие в отношениях. Когда один принимает решение, другой не говорит о своих желаниях, а просто соглашается во избежание конфликтов. Либо же один диктует свою волю, а второй делает одолжение. В этой ситуации лучше каждому поехать отдыхать отдельно, чтобы хоть немного вдохнуть воздуха свободы.

Едете по привычке

Есть пары, которые ездят отдыхать по привычке чуть ли не в одно и то же место и в одно и то же время. С одной стороны, стабильность и постоянство - это хорошо. А с другой - человек теряет себя, отдых тоже становится рутинным, и двое в паре превращаются просто в биороботов, которые выполняют запрограммированные действия. Таким устоявшимся крепким парам для всплеска жизненных сил просто необходимо периодически ездить отдыхать раздельно, чтобы снова обрести свою независимость и индивидуальность.

Рутина может возникнуть на любом этапе совместной жизни Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Рутина может возникнуть на любом этапе совместной жизниФото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

СТОИТ ЕХАТЬ В ОТПУСК ВМЕСТЕ, ЧТОБЫ...

Отпраздновать конец шторма

Кризисы бывают в каждой паре, и лучший способ отпраздновать примирение - вместе поехать отдыхать. По атмосфере это будет напоминать свадебное путешествие и поможет восстановить отношения в новом качестве.

Пережить совместные приключения

Вы организовали путешествие с адреналином, где нужна будет и помощь, и поддержка, и сноровка близкого человека, которому вы доверяете. Где все может быть непредсказуемо и даже немного опасно. Поход с палатками или сплав по горной реке - в общем, что-то экзотическое и то, что вам обоим нравится. Такие путешествия, где можно вместе пережить стрессовые ситуации, справиться с ними благодаря помощи друг друга, очень хорошо помогают в борьбе с повседневной рутиной и укрепляют брак.

Набраться сил

Это ситуация, когда путешествие просто необходимо супругам, чтобы просто побыть вместе и отдохнуть. Работа, дети, суета, супермаркет, домашние дела, друзья, встречи, пробки - и вот вы вроде живете в одной квартире, а побыть-то вместе и некогда, поговорить, на звезды посмотреть и все такое. Когда в паре оба уже просто очень устали от насыщенного графика жизни и едут действительно отдохнуть. В этой ситуации путешествие просто необходимо, чтобы поставить жизнь на паузу и вспомнить, что, кроме дел и обязанностей, у вас еще есть любовь и близкий человек рядом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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