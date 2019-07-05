Юрий Поляков: "И все же не расстанусь с "Комсомолкой"!"

Да, вот именно так: "романом" - назвали и разрекламировали в "Библио Глобусе", что в Москве на Мясницкой, собрание интервью Юрия Полякова "Комсомольской правде", которых за четверть почти что века (писатель сам все вычислил!) накопилось аж на книгу!

Впрочем, Мэтр и Классик считает уникальность "Честного комсомольского!" (а именно так называется "роман из интервью") в том, что все это время беседовали с ним одни и те же авторы, то есть - мы.

Любовь Моисеева, Юрий Поляков, Дмитрий Лобанов и Александр Гамов. Москва, «Библио Глобус». Первая презентация «Честного комсомольского!» в столице.Фото: Личный архив

Ага, вот потому-то у нас и роман: писатель ни разу не изменил журналистам, а журналисты - своему любимому писателю. А все вместе - верны эти четверть века "Комсомольской правде".

На встречу с писателем "Комсомолки" (а именно так, без всякого преувеличения, мы хотели бы назвать Полякова) - собралось несколько сотен читателей. И все - со своими вопросами. Разумеется, на все мы ответить не смогли. Но поняли главное: Юрия Михайловича наши читатели очень и очень любят.

Да, пока не забыли - почему ещё нам так повезло. "Комсомолка" - это солидные информресурсы, - особенно, "крайнее"'десятилетие, да и в предыдущие годы у нас их хватало.

Юрий Поляков: «Ну, чем наша книга - не роман!»Фото: Александр ГАМОВ

Вот как пишет о наших 90-х в предисловии к общей книге Поляков:

"...А вскоре «Комсомолку» возглавил Владимир Сунгоркин, превративший газету, переживавшую сложные времена, особенно после пожара на улице «Правды», в мощный информационный центр - с множеством интересных приложений, с блестящим Интернет-сайтом, со своим радио и даже телевидением. При этом Сунгоркин, что большая редкость, продолжал, активно работать как журналист и глубокий социально-политический аналитик. Так вот, большинство интервью, собранных в этой книге, - рождались как свободные беседы в студии и транслировались по радио «КП», затем видеозаписи выкладывались на сайте «Комсомолки»."

Гендиректор издательства "Книжный мир" Дмитрий Лобанов - а именно там нас выпустили в свет - открыл нам страшную тайну - Поляков бы точно нам её не рассказал бы! Оказывается, в числе других был и такой вариант названия книги: "Не расстанусь с "Комсомолкой!" Но Юрий Михайлович его "зарубил": мол, название-то "не совсем серьезное... " Ну, как это так - Юра!

В общем, сперва мы на нашего кумира обиделись. Но - потом на Полякова дуться перестали. Потому что ... Пишем: "Честное комсомольское!' И все же между строк проступает - читаем: "Не расстанусь с "Комсомолкой"!"

Презентацию «Честного комсомольского!» блестяще провёл Сергей Харцызов.Фото: Александр ГАМОВ

"Как правило, беседовали со мной Александр Гамов и его жена Любовь Моисеева, напоминая при этом двух следователей, - раскрывает "секреты' нашей работы в своём предисловии к книге Юрий Поляков, - правда, в отличие от классической схемы, оба они были добрыми дознавателями. Но Александр отличался въедливой иронией, а Любовь сердечной пытливостью. В паре они работали виртуозно. Однако мы, люди ХХ века, понимали: эфир и интернет - это хорошо, даже прекрасно, но интервью канет в океане информации, если не положить его на бумагу, поэтому мы всегда готовили газетную версию беседы, рихтуя случайную невнятицу, сокращая необязательные длинноты и повторы. Часть легшей на бумагу беседы появлялась в «толстушке». Но в этой книге собраны полные, без изъятья, версии моих бесед с Любовью Моисеевой и Александром Гамовым почти за четверть века нашего сотрудничества. Возможно, в них есть неверные прогнозы, излишняя самоуверенность автора, несправедливые обиды и чрезмерные упреки в адрес деятелей политики и культуры, но ручаюсь, что правдобоязни вы в этой книге не найдете..."

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Юрий Поляков, Любовь Моисеева, Александр Гамов. «Честное комсомольское!». Москва, издательство «Книжный мир». 2019.

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