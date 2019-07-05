В Роскачестве рассказали, как правильно перевозить детей в автомобиле

Эксперты Роскачества рассказали, как правильно перевозить детей в автомобиле. При этом специалисты напомнили, что ребенок до семи лет в машине должен находиться в специальном автокресле, а другие устройства не только запрещены Правилами дорожного движения, но и опасны.

«Сегодня на российском рынке можно встретить различные варианты удерживающих автомобильных приспособлений для детей: треугольники, адаптеры, фиксаторы и другие. Несмотря на то, что их использование не допускается ПДД, альтернативные автокреслам устройства всё же пользуются популярностью среди потребителей: многие родители до сих пор пребывают в уверенности, что подобные приспособления способны защитить ребёнка», - отмечают в ведомстве.

Согласно прежним, утвержденным в 2005 году, правилам, детей до 12 лет можно было перевозить в машине с использованием специальных детских удерживающих устройств (то есть автокресел), соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности. На переднем сиденье машины – только с использованием специальных детских удерживающих устройств». Под «иными средствами» тогда подразумевались различные треугольники, направляющие лямки, адаптеры, стяжки, корректоры, фиксаторы, бескаркасные автомобильные кресла.

«Закон был написан таким образом, что даже младенца могли пристегнуть треугольником, и за это никто бы никого не оштрафовал. Кроме этого, у наших сограждан не было и до сих пор нет привычки серьезно думать о безопасности в автомобиле, поэтому, когда перед родителями вставал вопрос – купить автокресло минимум за 3000 рублей или треугольник за 150 рублей, очень многие выбирали самый дешевый способ «защиты». По сути же, такой выбор делали лишь из желания избежать штрафа», - считает главный редактор журнала «АвтоМир» Екатерина Квашенкина.

Альтернативные автокреслам устройства не только запрещены ПДД, но и опасныФото: GLOBAL LOOK PRESS

Однако такие устройства далеко небезопасны, о чем предупреждают и международные организации. Например, английские эксперты рассказали, что может произойти с ребенком, если в качестве защиты использовать бескаркасные детские кресла: при ударе машины на скорости примерно 48 км/ч испытательный манекен, соответствующий параметрам трехлетнего ребенка, вылетел через лобовое стекло. Еще пять лет назад торговые стандарты британского графства Сарри назвали эти кресла «сиденьями-убийцами».

В 2017 году Правила дорожного движения в России изменились: согласно пункту 22.9 ПДД, детей до семи лет можно перевозить исключительно в специальных креслах, а детей с семи до 11 лет на заднем сиденье можно просто пристегивать штатными ремнями безопасности. Однако запрещенная к использованию в качестве защиты ребенка продукция осталась. Как отмечают в Роскачестве, её можно встретить даже в крупных магазинах с хорошей репутацией.

Опрос, проведенный на сайте премии «Выбор родителей», показал, что 75% родителей в нашей стране все-таки не доверяют бескаркасным автокреслам и «иным» устройствам, но есть еще 25% – видимо, это те родители, которые делают спрос на этот товар. В России проблемой «иных» устройств активно занимаются общероссийское движение «Совет матерей» и Росстандарт.

Член Наблюдательного совета Роскачества, врач-педиатр, учредитель общероссийского движения «Совет матерей» и народной премии «Выбор родителей» Татьяна Буцкая предупреждает, что так называемые бескаркасные кресла на самом деле крепятся в машине ненадежно и не защищают детей от боковых ударов.

«Бескаркасные кресла — это уже зло завтрашнего дня, потому что создается иллюзия, что ребенок пристегнут, а на самом деле – нет. Нужно бороться с продажей бескаркасных кресел сейчас, чтобы завтра дети не погибали в машинах, оборудованных этими автокреслами», - приводит ведомство ее слова.

Эксперты Роскачества рассказывают, как правильно перевозить детей в автомобиле.

1. Детей до 7 лет можно перевозить исключительно в специальных креслах, а детей с 7 до 11 лет на заднем сиденье можно просто пристегивать штатными ремнями безопасности. Но возраст – параметр относительный: все дети растут по-разному. Ориентируйтесь на рост 150 см. Это тот рост, при котором верхняя лямка ремня безопасности уже не проходит по шее ребенка.

2. Подбирать кресло тоже нужно строго по возрасту, росту и весу ребенка. Главный параметр – рост.

3. Не должно быть отговорок вроде «нам в магазин на минутку» или «одну остановку проехать». Ребенок в машине обязательно и всегда должен сидеть в специальном кресле.

4. Кресло обязательно нужно фиксировать внутри автомобиля либо с помощью креплений ISOFIX (International Standards Organisation FIX – система крепления детского автокресла, разработанная Международной организацией по стандартизации), либо штатными ремнями безопасности.

5. Желательно не перевозить детей одетыми в верхнюю одежду. При резком торможении ребенок может вылететь из расстегнутого комбинезона.

6. Лучше как можно дольше возить ребенка против хода движения, желательно до полутора лет. Это самое безопасное положение.

7. Самое безопасное место для автомобильного кресла внутри автомобиля – посередине заднего сиденья.

8. Если вы ставите кресло на переднее сиденье, что допустимо в случае с автолюлькой, обязательно отключите подушку безопасности. Если в машине нет этой опции, от такой установки нужно отказаться.