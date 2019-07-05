Шесть проектов благоустройства Ленинградской области вошли в реестр лучших практик

Чтобы понимать насколько жесткий был отбор на конкурс лучших проектов благоустройства стоит лишь привести цифры: 454 заявки из 84 регионов России. И то, что шесть проектов, которые будут реализованы в Ленинградской области, вошли в число лучших практик, говорит о том, что власти серьезно подошли к этому вопросу. Три из попавших в реестр расположены в Луге.

Первый - новый парк «Патриот», который открылся в 2018 году в центре города воинской славы по случаю 241-го дня рождения Луги. Здесь местные жители теперь могут посмотреть на системы залпового огня «Град», «Ураган» и другие артиллерийские системы, БМП, Т-80, прогуляться по благоустроенной территории.

Второй - проект благоустройства Заречного парка, обустроенный для активного отдыха: катания на роликах, скейтбордах, велосипедах.

Третий - проект реконструкции городской набережной, которая в перспективе объединится с городским садом.

В реестр также включены проекты благоустройства парковой зоны в поселке Рощино Выборского района, дворовой территории многоквартирных домов по улице Советская в селе Паша Волховского района и набережной Невы в городе Отрадное Кировского района.

В числе прочих эти проекты будут размещены на официальном сайте Минстроя России. Всего конкурсной комиссией было отобрано 165 лучших проектов, которые и были включены в федеральный реестр. Отобранные проекты будут служить примерами лучших идей для муниципалитетов при разработке собственных решений уже в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2019-2024 годах.

Впервые федеральный реестр лучших практик по итогам реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» был сформирован в 2017 году. Из 538 заявок было отобрано 125 проектов. Самыми популярными стали номинации «Парк, как место отдыха и занятий спортом», «Городской сад и сквер, как место отдыха и общения», «Игровые, спортивные и иные тематические площадки»

Отметим, что впервые федеральный реестр лучших практик по итогам реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» был сформирован в 2017 году, в него вошли 125 проектов.