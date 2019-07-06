"Порье - не мой уровень": Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье провели дуэль взглядов

В Лас-Вегасе прошла очередная большая летняя пресс-конференция UFC. И на ней в одном зале собрались главные участники боев предстоящих турниров. В том числе и топ-звезды UFC242 в Абу-Даби - россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Дастин Порье. В июне Дастин и Хабиб уже виделись вживую в Лондоне и крайне уважительно высказались друг о друге.

Порье попытался разжечь огонь перед предстоящим боем, сделав "панч" в сторону соперника:

- Мне нужна уверенность и давление, тогда все будет здорово. Ради этого момента я работал много лет, так что теперь я собираюсь сделать нечто особенное. Я шокирую мир и раздавлю Хабиба.

Однако Нурмагомедов выглядел более ярко и к нему было больше вопросов:

- Мне все равно, с кем драться. Порье или Фергюсон – я иду в октагон и собираюсь доминировать. У меня победная серия из 27 боев. Я не недооцениваю Дастина, он хороший боец, но он не на моем уровне.

И Хабиб сказал, что 7 сентября будет концентрироваться только на том, чтобы одержать победу и сохранить за собой чемпионский пояс UFC.

После завершения этого разговора состоялась и дуэль взглядов двух бойцов. Никаких конфликтов не было и они пожали друг другу руки после грозного взгляда друг на друга.

Турнир UFC242 пройдет 7 сентября в Абу-Даби. Бой Дастин Порье - Хабиб Нурмагомедов будет главным в программе вечера. На кон поставлен чемпионский пояс в легкой весовой категории, который сейчас - за российским спортсменом.