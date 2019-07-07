России нужно стать правозащитником

Интервью российского президента газете "The Financial Times” стало серьезным прорывом, может быть, даже первым таким значительным — к сердцам жителей Запада. Газеты Канады впервые, и, чувствуется, с удовольствием, напечатали высказывания Владимира Владимировича, не ерничая, не передергивая, не снабжая ядовитыми комментариями. Потому, что это то, о чем думает канадское большинство, но никто не смеет произнести вслух. А тут такой подарок!

Правда о либерализме, который всем навяз в зубах, о мультикультурализме, который большинство коренных канадцев (англосаксов) терпеть не могут, о диктате ЛГБТ, прозвучала и многие жители Запада задумались: а так ли уж плох Путин, если он говорит столь здравые, важные, мудрые вещи?

Российский президент стал вдруг выразителем чаяний… Его речь поставили у себя в Фейсбуке тысячи, и среди них - видный канадский пастор-консерватор, у которого огромные толпы сторонников по стране — Чарльз Маквити. Поставил черную фигуру (силуэт), и подписал: «Что сказал Лидер». («Лидер» написано с большой буквы).

И люди пытались угадать что за лидер, и многие угадали — Путин. Отозвались:

«Это единственный политик, которого я знаю, который имеет мужество отстаивать свои принципы, а не служить нескольким людям. Это сказал мистер Путин»,

«Путин всегда говорит правду, судя по тому, что я слышала от него в последние годы! Я думаю, он за суверенитет, патриотизм и против глобалистов».

«Вы великий лидер. Да, да, да. Спасите нашу страну!»,

И множество откликов были краткими: «Путин умный», «он с мозгами», «я за него» и т. д.

И это при всем том, что головы североамериканцев промывались десятилетиями и, судя по комментариям в канадских СМИ все последние годы, многие искренне верят, что Россия стремится к завоеваниям новых территорий, угрожает безопасности, а Путин - «диктатор», «социопат» и коварнейшая личность.

И тут вдруг — нате…

Со стороны президента России это, конечно, был виртуозный маневр. И самое-то ведь главное, он говорил искренне…

Его речи патокой пролились на уставшие от экспериментов своих властей жителей Северной Америки. Эти речи напечатали даже самые одиозные, самые русофобские издания, типа канадской «Нэшнл Пост». Впервые на фото к статьям о Путине в самых разных СМИ были выбраны не плохие снимки, где он выглядит хитрым, злым или просто с плохого ракурса, а нормальные. И читатели вначале в комментариях опасливо писали: «Я, конечно, не поклонник Путина, но он сказал правильные вещи». А потом понеслось напрямки: «Спасибо ему, наконец-то кто-то сказал, продолжайте мистер Путин отстаивать права...».

И именно об этом я хочу сказать. Я говорила об этом три года назад в статье «А где наша озабоченность?» Простите, но процитирую саму себя.

«Кремль давно должен озаботиться соблюдением прав человека на Западе, а не только защищаться от нападок по этому вопросу. Нарушений этих – пруд пруди. Например, нарушаются родительские права, когда в школах вводят сомнительные программы секс-воспитания. Родители проводят массовые, многотысячные акции протеста, но власти их игнорируют. Или, скажем, власти вводят разные якобы антитеррористические законы, в которых разрешается попрание статей конституции данной страны, нарушаются права граждан... Народ выходит на демонстрации, а его снова никто не замечает. Транссексуалам разрешают посещать туалет противоположного пола – то есть не того пола, к которому биологически принадлежит транссексуал. Таким образом, девочки, которые ходят в туалет, рискуют – сразу ведь не разберешь что за дядька стоит в туалете и напряженно на тебя смотрит – транссексуал, мнящий себя женщиной, или педофил. То есть права детей нарушены. Права женщин на безопасность – тоже нарушены. А то еще бывают военные сделки с режимами, которые вовсе не демократичны. Продажа им оружия. Сведения об этом – в открытом доступе. Я уж не говорю о том, как содержатся заключенные в Гуантанамо или о вопиющих случаях плохого обращения солдат "демократических стран" с туземцами. Мне кажется, защита прав граждан по всему миру очень даже будет России к лицу”.

Однажды я сказала своему знакомому канадцу — человеку с промытыми русофобией мозгами, что наступит время, и он будет носить майку с портретом Путина. И вот сейчас, после интервью российского президента иностранной прессе, по реакции народов на это интервью, я вижу прямые пути к такому вот явлению.

Россия должна перестать защищаться и отпинываться от облыжных обвинений. Она должна перейти в наступление и указывать другим странам на недочеты, стать борцом за права человека. Это нетрудно. Говори себе да говори. Причем, говорить надо вот так же, как Владимир Владимирович начал — прямо, называя вещи своими именами, без обиняков. Мы не можем соревноваться с англосаксами в хитростях, здесь их никто не может превзойти. Мы можем бороться только прямым, открытым словом — нашим старинным оружием. И тогда не только мы завоюем сердца, но и, когда на нас снова будут клеветать, иностранное население уже будет знать отчего так происходит.

Невский правильно сказал: «Не в силе Бог, а в правде». Правда на сегодняшний день — у России.

Так что, с Богом…