2019-07-07T14:48:45+03:00
Политика

Дипломированные новобранцы становятся в армейский строй

Более 400 призывников отправятся для прохождения военной службы в научные роты
Виктор БАРАНЕЦ
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Более 400 призывников отправятся для прохождения военной службы в научные ротыБолее 400 призывников отправятся для прохождения военной службы в научные ротыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Примерно четыре года назад руководство Минобороны выступило с весьма "экзотичной" инициативой - создать в армии научные роты. В них решено было отбирать наиболее талантливых новобранцев, склонных к научной и изобретательской работе.

Еще одно обязательно условие - диплом о высшем образовании. Отбором кандидатов занимались представители научно-исследовательских организаций Минобороны России. Причем, в эти научные подразделения направляются ребята не только из крупных городов европейской части страны, но и из удаленных регионов. Во время нынешнего весеннего призыва наибольшее количество парней будет направлено для прохождения военной службы в научные роты из г Москва, Санкт-Петербург, Северодвинск, Калининград, Воронеж, Тамбов, Новосибирск и Московской, Ленинградской, Владимирской областей, Краснодарского и Ставропольского краев. Также призываются в научные роты хлопцы с Дальнего Востока (Хабаровский край).

В настоящее уже создано 16 научных рот. Каждая из них имеет свою направленность и специфику. Эти роты функционируют в военных учебно-научных центрах и научных учреждениях Военно-Морского Флота, Воздушно-космических сил, Сухопутных войск, Военной академии связи и Главного военно-медицинского управления Минобороны России (города Москва, Красногорск, Санкт-Петербург, Воронеж, Краснодар, Тамбов, Кострома). Когда только создавались первые научные роты, в СМИ порой мелькали сомнения: да что смогут эти пацаны? какая там "наука"? Время ответило на эти вопросы.

На сегодняшний день военнослужащими научных рот получено более 135 патентов на изобретение, разработано более 1500 рационализаторских предложений, разработано более 1000 прикладных математических моделей, программно-моделирующих комплексов, алгоритмов специального программного обеспечения, опубликовано более 3300 научных статей. Всего с момента создания научных рот в них прошли службу более 2500 человек. А всего по окончанию нынешнего призыва численность военнослужащих научных рот составит более 640 человек. А более 100 самых "лобастых" из них отправятся служить в Военный инновационный технополис «Эра» (Анапа).

СПРАВКА КП

Весной этого года в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 марта 2019 г. № 135 на военную службу должно быть призвано и направлено для ее прохождения в Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы 135 тыс. человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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