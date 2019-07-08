Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной

«Лучше, чем люди», 2018.

Реж. Андрей Джунковский.

Первый канал. По воскресеньям, 21.30.

Новые серии фильма об искусственном интеллекте приурочены к новому искусственному торжеству - Дню семьи, любви и верности. Процесс идет. Одни изобретают роботов, другие придумывают им праздники, все при деле. А если учесть, что сюжет крутится вокруг вирусных вспышек подлинной алчности, злобы и цинизма в разливанном море фальшивой доброты и оптимизированных недостатков, рифма выходит какая-то совсем уж оппозиционная. Не след пришивать хорошее кино к дутым торжествам.

Семья в картине тоже, признаться, примечательная. В стремлении к эталону (а все в воображаемом раю стремится к эталону) она похожа на длинную рекламу йогурта и бутербродного маргарина. Позитивная блондинка-мать. Лукавый шатен-отец. Себе на уме оптимист-сын. Кузявая кроха дочь, вся в маму. Впервые эту четверку я видел в год предполагаемого построения коммунизма на плакате «Каждому очереднику - комфортное жилье!» Образы сбывшегося рая одинаковы везде.

А поскольку в технологичном Китае планирование семьи когда-то привело к массовому прерыванию беременностей девочками, там вырос целый класс невостребованных самцов, которому, согласно сценарию, штампуется заменитель - максимально приближенная к реальности ожившая кукла из секс-шопа (в главной роли Паулина Андреева; отличное имя для секс-робота). Новая девочка-Электроник приходит и к нам - обслуживать йогуртно-маргаринную семью, как того требует новый федеральный праздник.

Но чтобы было о чем снимать кино (а в раю и коммунизме совершенно не о чем снимать кино), система должна дать сбой. Робот-няша соскакивает с первого азимовского правила роботехники и медицины «никогда не причинять вреда человеку» и начинает в наилучших целях валить двуногих гопников. Идеальная мама уводит идеальных детей к идеальному дяде в Австралию от засбоившего папы, которому робот-нянька поет песенку «Дети, в школу собирайтесь, петушок пропел давно, Лишь Георгий Николаич Уже с вечера в говно». Совпадение имени-отчества с милейшим Г. Н. Данелия случайно и непредумышленно, артист Кяро в небритом состоянии больше похож на гигантского Тима Рота - отчего образ положительного алкоголика выигрывает несказанно. Идеальный сын в погоне за справедливостью, за которой всегда гонятся идеальные мальчики его возраста, вступает в секту анархистов-роботоборцев и входит в естественные контры с корпорацией высших технологий, возглавляемой группой лучезарной стяжательской сволочи, как и все идеальные корпорации мира.

Исподволь внушаемая авторами мысль о том, что в лучшем из миров, в который мы все плавно переселяемся по результатам цифровизации, целые профессии не нуждаются в людях вообще, рождает здоровое беспокойство. Молодые роботы уже сегодня отвечают на звонки в кол-центрах, обслуживают клиентов в супермаркетах и предлагают напитки в самолетах. Операционные залы банков - просто царство роботов в кокетливых шейных платочках. Новости ведут роботы-иронисты, стравливают людей в ток-шоу роботы-провокаторы. Как говаривал Юрий Энтин, «позабыты хлопоты, остановлен бег, вкалывают роботы, а не человек».

Куда делись все прежние заполнители вакансий кассиров и операционистов, сериал умалчивает, и, судя по холодному, на кошачьих лапках, рационализму авторов, лучше не узнавать. В 90-е в связи с оптимизацией никчемных производств у нас тоже образовалась тьма лишних людей, и все они «куда-то делись», - породив стремительный ренессанс левой идеи, от которой, казалось бы, стране положен иммунитет. Всем вписавшимся в рынок - комфортное жилье, не вписавшихся - в утиль. Эффективненько.

К счастью, в системе счастья бывают сбои, к несчастью, система ориентирована на их устранение. Ежу понятно, что к финалу Георгий Николаич бросит пить и будет гнать с ветерком и новой заменяемой идеальной женой мимо небоскребов «Москва-Сити», а идеальная дочь пришлет его новой дочери из Австралии куклу Барби.

Где-то это счастье я уже видел. Да, в первом «Вторжении похитителей тел» Дона Сигела.

Страшненькое, между нами, было кино.

P. S. Хорошо еще, в нашем мужецентричном мире креативные продюсеры способны додуматься только до робота-давалки. Представьте себе оживший робот-вибратор с лицом Ди Каприо - и мы на свалке истории, мужики. Рядом с кассирами, банковскими работниками и служащими «Аэрофлота».

Спасибо сценаристу Дагану за глубину предвидения.