Бегущий по волнам

Первое слово, которое он прочитал в четыре года, сидя у отца на коленях, было «море». А книжка называлась «Гулливер в стране лилипутов». До шестнадцати лет он не покидал родной Вятки и, конечно же, моря не нюхал даже, но как же страстно, неудержимо он мечтал увидеть голубой простор и зажмуриться от плеска блистающих волн…

Отец отправил его зарабатывать на жизнь, потому что, будучи уволенным со службы, не мог содержать большую семью. Кем только не пришлось побывать… Грузчиком в портах, матросом на каботажных черных судах, торговцем, уборщиком в трактирах... Кидал уголь до изнеможения, разорялся, перебивался остатками чужой еды на столах. Встречал зло в полном обличье и неожиданно добрых людей, делившихся с ним последним.

Помню, мы с товарищем искали на картах в прибрежье южных морей описанные Грином влекущие своим сиянием голубые города и огорченно не находили их. И только потом из его «Автобиографической повести» узнали: писатель не выдумал их, а просто осветил своим восприятием окраины Одессы, Севастополя, Ялты. И они стали жить собственной жизнью, воплотившись в сверкающий маскарадными огнями Гель-Гью, собравший моряков со всех окраин Зурбаган, освещенные светом блистающих волн Лисс, Сан-Риоль и Покет. Они были, жили эти города, словно сказка чарующие детей и взрослых.

Такой яркий самобытный талант - этот измученный тяжелой жизнью и, по существу, совершенно одинокий человек, волшебно владеющий чутким и тонким пером, Александр Степанович Грин, Гриневский. Не знаю людей, которые, прочитав его книги в юношестве, не ощутили бы непреодолимую потребность через годы снова вернуться к ним.

В той мазанке в крымском поселке, где на узкой кровати под белоснежной голой стеной стояла его кровать, не было никаких украшений - ни фотографий, ни обрывков жизни из прошлого, ни картинок, вырезанных из старых журналов, а только одна, редкостная, удивительная вещь: обломок старинного корабля - женская голова, вырезанная из дерева, то ли Девы Марии, то ли наяды, указывающей путь кораблю и берегущей его матросов от всяких бурных невзгод. А ему, быть может, она представлялась Бегущей по волнам - его мечтой и символом всей его жизни.