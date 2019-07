Открытие археологов: 12 тысяч лет назад Китай населяли яйцеголовые люди

Из могил в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая археологи выкопали 25 скелетов. Возраст самых древних составлял 12 тысяч лет. 11 мужских, женских и детских скелетов — чуть меньше половины - имели удлиненные черепа. Исследователи из Университета Цзилиня (Jilin University School of Archeology) и Техасского университета (Texas A&M University in Dallas), проводившие раскопки, удивились обилию «аномалий» и предположили, что «яйцеголовыми» в то далекое время были многие.

О своих находках археологи сообщили в журнале American Journal of Physical Anthropology.

В древних китайских могилах каждый второй череп яйцеголовый.

Аномальные черепа найдены в провинции Цзилинь.

Не секрет, что наши далекие предки, применяя различные приспособления в виде палок, тряпок и веревок, уродовали черепа себе и своим малолетним детям. Подобным апгрейдом, если так можно выразиться, тысячелетиями увлекались народы по все Земле. Некоторые — особенно в Африке — до сих пор продолжают. Зачем? Однозначного ответа на это вопрос нет. Ученые недоумевают. Но не сомневаются: должен быть какой-то весомый стимул, под воздействием которого люди подвергали себя истязаниям.

Археологи не исключают, что деформированных готовили исполнять какие-то важные социальные роли. Может быть, их прочили в жрецы некого культа и верили, что удлиненные черепа откроют какие-то необычные способности, позволят общаться с высшими силами. Или сделают мудрее. По крайней мере, люди наверняка думали, что оттягивая затылки, приобретают нечто весьма полезное. Например, положение в обществе.

Южно-американские удлиненные черепа из коллекции Роберта Конноли.

Объяснение уфологов незатейливо: яйцеголовыми были инопланетяне. Местные жители, желая походить на них, деформировали черепа.

Считалось, что мания модификации голов охватила землян примерно 9 тысяч лет назад. Находки в Китае отодвигают эту дату в прошлое, как минимум, на 2 тысячи лет. И дают основание предполагать: там ли в Китае эта мания и зародилась. А потом за несколько тысяч лет распространилась по всему миру — вплоть Южной Америки, Египта, Поволжья, Урала и Крыма.

Уфологи подобному предположению только рады. Ведь оно подкрепляет версию о пришельцах, когда-то посещавших Землю. И позволяет допустить, что высадились они в Китае. В провинции Цзилинь.

Удлиненных черепов тысячи. Возможно некоторые имеют, что называется, естественное происхождение. То есть, натурально представляют собой черепа инопланетян. Но как их выявить? До всех находок руки не доходят, но некоторые рождают подозрения.

