С любовью о каждом народе

Около 200 народов веками живут вместе на обширных территориях России от Калининграда до Чукотки, сохраняя свои традиции, обычаи и языки. «Азбука национальностей» — это первая книга из серии, красочное издание, которое знакомит читателей с 20 самыми многочисленными народами, их истоками, национальными костюмами, особенностями быта и кухни, промыслами и ремеслами.

«По своему личному опыту знаю, как важно иметь представление об обычаях и традициях, религиозных взглядах, ценностных ориентирах народов, которые веками живут на территории нашей страны. Без базовых знаний очень сложно выстраивать диалог в нашем многонациональном обществе», - рассказывает автор текстов книги Диана Федосова.

Из книги читатель узнает, например, о русском лакомнике, о кодексе чести чеченского народа, о древнем армянском национальном инструменте дудук, о чувашском празднике земледелия Акатуй и якутском - Ысыах, а еще о том, почему древний головной убор замужних ингушских женщин напоминал рог серны, и еще много-много интересного.

Азбука написана доступным языком и оформлена оригинальными авторскими иллюстрациями, на которых можно рассмотреть особенности национальных костюмов, и музыкальных инструментов, увидеть устройство жилья разных народов, Вы узнаете много новых пословиц и поговорок. Книга будет интересна и ребёнку, и взрослому, и может использоваться в образовательном процессе – каждая глава «Азбуки национальностей» завершается проверочными вопросами для закрепления знаний.

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