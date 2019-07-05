2019-07-05T15:44:22+03:00
Национальный вопрос в России

С любовью о каждом народе

На полках книжных магазинов появилась уникальная книга о культурах народов России - «Азбука национальностей»
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..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Около 200 народов веками живут вместе на обширных территориях России от Калининграда до Чукотки, сохраняя свои традиции, обычаи и языки. «Азбука национальностей» — это первая книга из серии, красочное издание, которое знакомит читателей с 20 самыми многочисленными народами, их истоками, национальными костюмами, особенностями быта и кухни, промыслами и ремеслами.

«По своему личному опыту знаю, как важно иметь представление об обычаях и традициях, религиозных взглядах, ценностных ориентирах народов, которые веками живут на территории нашей страны. Без базовых знаний очень сложно выстраивать диалог в нашем многонациональном обществе», - рассказывает автор текстов книги Диана Федосова.

Из книги читатель узнает, например, о русском лакомнике, о кодексе чести чеченского народа, о древнем армянском национальном инструменте дудук, о чувашском празднике земледелия Акатуй и якутском - Ысыах, а еще о том, почему древний головной убор замужних ингушских женщин напоминал рог серны, и еще много-много интересного.

Азбука написана доступным языком и оформлена оригинальными авторскими иллюстрациями, на которых можно рассмотреть особенности национальных костюмов, и музыкальных инструментов, увидеть устройство жилья разных народов, Вы узнаете много новых пословиц и поговорок. Книга будет интересна и ребёнку, и взрослому, и может использоваться в образовательном процессе – каждая глава «Азбуки национальностей» завершается проверочными вопросами для закрепления знаний.

Найти больше информации об издании можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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