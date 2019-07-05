Солнечное затмение: китайцы показали, как оно выглядело с Луны

2 июля 2019 года Луна закрыла Солнце, ее тень понеслась по Земле. Как это выглядело с Луны, продемонстрировал китайский мини-спутник DSLWP-B. Он передал 6 снимков «черного пятна» - лунной тени на поверхности нашей планеты. Специалисты, взаимодействующие со спутником, выложили часть их в Twitter.

Лунная тень на поверхности Земли: снимок с орбиты Луны.

Мини-спутник DSLWP-A, он же Лонцзян -2, весит всего 45 килограммов. Был запущен 20 мая 2018 года в поддержку китайской лунной миссии «Цюэцяо». Сейчас находится у Луны, летает вокруг нее по эллиптической орбите, то приближаясь на расстояние в 200 километров от поверхности, то отдаляясь на 9 тысяч километров.

На спутнике работает микрокамера, которую создали китайские партнеры - специалисты Саудовской Аравии из Научно-технического центра имени короля Абдель Азиза. Она-то и снимала Землю, «запятнанную» лунной тенью.