2019-07-08T11:19:48+03:00
Происшествия

В Москве таксист с пистолетом набросился на машину тверского депутата

Мужчина разбил стекла и скрылся
Григорий ЛЕОРДА
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Полицейские задержали таксиста, напавшего на автомобиль тверского депутата Андрея Симонова (избранник - на фото). Фото ideputat.er.ruПолицейские задержали таксиста, напавшего на автомобиль тверского депутата Андрея Симонова (избранник - на фото). Фото ideputat.er.ru
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Московским полицейским удалось выловить 19-летнего водителя, который в феврале напал на депутата из Твери. Инцидент произошел на улице Минская. В тот день между двумя людьми произошел конфликт на дороге.

Один из участников словесной перепалки - таксист. В какой-то момент достал пистолет и угрожая им выбил несколько стекл на правой и левой дверях и зеркала заднего вида в "Форде" 26-летнего депутата Дятьковского сельского поселения Тверской области Андрея Симонова.

Злоумышленник скрылся, а потерпевший вызвал на место полицию. По данному факту было возбуждено уголовное дело за хулиганство. К счастью, пострадавший запомнил марку и номер машины обидчика, сообщил источник "КП". Это был бело-желтый "Хундай".

На днях по подозрению в совершении преступления был задержан мужчина. Он оказался выходцем из республики Дагестан. Дознаватели уже работают с дерзким таксистом. За дорожный беспредел ему грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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