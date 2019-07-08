Лучшие из лучших: на фестивале KFC BATTLE FEST в Москве выберут победителей Международного молодежного проекта

Восьмой спортивный, культурно-образовательный проект KFC BATTLE завершается. Несколько месяцев конкурсанты со всей страны состязались в спорте, вокале, благотворительности, кулинарии, фото. Предлагали идеи, работали с наставниками. Финалисты определены, и их ждёт последняя битва в Москве на грандиозном фестивале KFC BATTLE FEST, где будут выбраны победители проекта 2019 года.

Самое ожидаемое событие лета – финальный в этом году KFC BATTLE FEST пройдет 13-14 июля в парке «Сокольники» и завершит сезон 2019 KFC BATTLE. Фестиваль обещает быть ярким и запоминающимся: насыщенная программа, звездные гости и десятки тысяч юношей и девушек, вдохновленные энергией музыки, творчества и спорта.

В этом году участниками международного молодежного проекта KFC BATTLE стали более двухсот тысяч амбициозных молодых людей из России, Казахстана, Белоруссии, Армении, Азербайджана, Украины, Кыргызстана и Грузии, которые проявили себя в трендовых видах спорта и творчества и в новых направлениях проекта - кулинарии и волонтерстве.

Соревнования по стритболуФото: материалы пресс-служб

Отборочные этапы по спортивным направлениям прошли в 32 городах России и СНГ, афестивали с тематическими спортивными и музыкальными площадками - в Алматы, Саратове, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону.

Теперь финалистов проекта ждет интенсивная программа с мастер-классами, репетициями и тренингами экспертов и профессионалов по каждому направлению. Результаты будут презентованы на фестивале. Победители сезона получат спортивно-развлекательную поездку в Испанию туроператора SUNMAR, контракты на продюсирование, поездку на крупнейшие международные турниры по киберспорту, грант на реализацию волонтерского проекта в размере 1 000 000 рублей и многое другое. Организаторы уверены, что призы дадут молодежи возможность для развития и старта профессиональной карьеры.

Для участников и гостей KFC BATTLE FEST запланирована насыщенная развлекательная программа, автограф-сессии и встречи с наставниками проекта, концерты и финальные соревнования.

Соревнования по футболуФото: материалы пресс-служб

Весь день будут работать спортивные и творческие площадки: мейк-ап станция ElleGirl, пляжная зона со скимбордингом туроператора SUNMAR. В корнере бренда Mark от Avon желающим сделают стильный макияж, временное тату, расскажут о косметических продуктах из Кореи и о том, как легко начать собственный бьюти-бизнес. По вопросам карьеры проконсультируют сотрудники HeadHunter в «Супермаркете вакансий». На фестивале также пройдут квесты, фотовыставка и развлекательная программа DeliveryClub с приятными призами.

На спортивной площадке пройдут финальные состязания по основным направлениям проекта. 13 июля - по футболу и стритболу, 14 июля - Суперфинал. За главный приз поборются финалисты сезона 2019, опередившие более 80 000 конкурсантов. Наставниками спортивных направлений в этом году стали Евгений Савин и Тимофей Мозгов, с которыми можно будет сфотографироваться и взять автограф. Для любителей уличных видов спорта будет организована зона с панна-футболом. А в dance-зоне в номинациях «Соло» и «Дуэт» сразятся лучшие танцоры этапов KFC BATTLE: танцы.

На главной сцене выступят финалисты творческих направлений KFC BATTLE этого и прошлых лет, пройдутбатлы по битбоксу, танцам и чирлидингу.

Хэдлайнерами и специальными гостями KFC BATTLE FEST станут IOWA, FEDUK, Алексей Воробьев (13 июля), Баста, Мари Сенн, Дима Пермяков, NOLA (14 июля).

Федук на сцене KFC BATTLE FESTФото: материалы пресс-служб

Весь день на фестивале будут работать фудтраки DeliveryClub - крупнейшего агрегатора доставки еды в России, где можно будет заказать фирменные блюда из меню KFC.

Международный спортивный и культурно-образовательный проект ресторанного бренда KFC - KFC BATTLE проходит уже в восьмой раз, ежегодно вдохновляя сотни тысяч молодых людей из России и СНГ. Это уникальная стартовая платформа, которая помогает молодежи реализовать себя, понять свои сильные стороны, раскрыть потенциал и найти единомышленников. За 7 лет KFC BATTLE объединил 750 000 участников и гостей из 8 стран и 3 000 населенных пунктов России и СНГ. Проект удостоен более 20 российских и международных наград.