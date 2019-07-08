2019-07-08T19:07:33+03:00
Звезды

«Выпили за любовь»: Пугачева и Николаев встретились в юрмальском ресторанчике

Знаменитости проводят отпуск в Латвии
Игорь ПОЛЯКОВ
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«Выпили за любовь»: Пугачева и Николаев встретились в юрмальском ресторанчике«Выпили за любовь»: Пугачева и Николаев встретились в юрмальском ресторанчикеФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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В уютном юрмальском ресторанчике с бутылкой виски и легкой овощной закуской российские звезды отметили приезд в Латвию исполнителя нетленки «Выпьем за любовь» Игоря Николаева.

Последний пожаловал в кафе со своей молодой супругой Юлией Проскуряковой.

Алла Пугачева, которая тоже вместе с семьей проводит каникулы в Юрмале, выложила фото встречи с друзьями в своем Инстаграме. На фото Алла Борисовна отлично выглядит: стильный макияж, модный свитер, оголяющий плечи и как штрих — красный лак на ногтях.

Фото с друзьями АБ подписала, перефразировав слова из детской песни:

"Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будем мы".

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Пусть всегда будет солнце,пусть всегда будем МЫ.
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Впрочем, Алла Борисовна вряд ли дегустировала с Николаевым виски. После серии операций на сердце певица крайне редко притрагивается к алкоголю.

И Игорь Николаев опубликовал в своем Инстаграме фото дружеских посиделок.

-Ура! Сезон открыт! Макс Галкин, ждём тебя! С нашей любимой Аллой! - написал в своем блоге Николаев.

Видимо, в этот вечер за столом не было Максима Галкина, который периодически покидает семью, отдыхающую в Юрмале, выбираясь на съемки и гастроли.

igor_nikolaev_musicigor_nikolaev_music
Ура! Сезон открыт! Макс @maxgalkinru , ждём тебя!
6553 отметок «Нравится»96 комментариевInstagram

- Вчера в ресторане были, я уже не помню, когда вино пила, думаю: «А, давай выпью!» И таблетку тут же достаю, - призналась в недавнем интервью Олегу Меньшикову 70-летняя звезда.

Напомним: в Юрмале Алла Пугачева и Максим Галкин вместе со своими двойняшками Гарри и Лизой поселились на вилле «Марта».

Вилла включает в себя несколько зданий: двухэтажный особняк, спа-комплекс, теннисный корт, гараж и помещение для охраны. В главном доме четыре отдельные комнаты, кинозал, библиотека, кухня, столовая и зимний сад.

А вот у Николаева в Юрмале есть собственное жилье. Несколько лет назад музыкант купил там двухэтажные апартаменты с большой террасой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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