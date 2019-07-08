Максим Шевченко: «Этот скандал уничтожит движение Саакашвили в Грузии»

Известный журналист Максим Шевченко в своей утренней программе на радио «КП» разобрал, кому мог быть выгоден скандал в Грузии. Напомним, что ведущий канала «Рустави 2» около минуты поливал матом русских людей, президента Владимира Путина и его покойных родителей. Приводим главные версии из его выступления.

«ТАКОЕ НЕ ПРОЩАЮТ»

«Этот человек цинично и спокойно совершил чудовищную вещь. Он сделал нечто, за чем должна следовать либо война, потому что это не просто оскорбление человека. Это оскорбление, во-первых, президента. Это оскорбление не только Путина. Там по всем нормам грузинским, кавказским, русским, любым на земле – это оскорбление его покойных родителей. Причем, самыми матерными и бранными словами. Постыдными и похабными словами. И поэтому, естественно, в Грузии просто возмущение и шок. И непонимание того, что происходит. По поводу этого придурка выступила президент, премьер-министр. «Рустави-2» прекратил вещание. Но есть только две версии, собственно. Первое – этот человек сошел с ума. Вторая – ему кто-то сказал это сделать. Заплатил. Зачем? И мир уже не будет прежним. Габуния – придурок и сумасшедший. Пусть нам сейчас грузины оценивают его поведение. Это не просто матерные оскорбление Владимира Путина. Это кощунственные оскорбления его покойных родителей. Это самое чудовищное, что можно себе представить. Такие оскорбление человек не может простить ни при каких обстоятельствах. Они прозвучали в прямом эфире. Этот мерзавец ругался матом. Телевидение смотрят женщины и так далее».

«ТАМ РУШИЛИ ПРАВОСЛАВИЕ»

«Саакашвили, они традиционно и последовательно разрушали все грузинские традиции. Напомню, при нем там были пародийные разного рода кощунственные чтения по поводу православной веры, образа Божией Матери. Было возмущение, в частности, люди пытались ворваться тогда в этот фонд Сороса в Тбилиси, чтобы прекратить. Православное общественность, они были брошены в тюрьмы, отсидели. Такие как Малхаз Гулашвили, например, другие. Безусловно, православная Грузия, так или иначе, будет тяготеть к нормальной православной России, в которой тоже, конечно, есть масса вопросов. Но оккупация, конечно, западным мировым истеблишментом, которому не нужны такие консервативные народы, каким являются грузины. Надо просто понимать, что такое грузинское православие. Это реально аскетическое монашество, которое совершает духовные и телесные подвиги в горах Грузии. Это очень жесткий монастырский устав».

«МОСКВА НЕ ДОЛЖНА РЕАГИРОВАТЬ»

«Я не считаю, что официально Москва должна реагировать на выступление какого-то тележурналиста. Вот этому, я извиняюсь, человеку в кавычках, думаю, заплачены огромные деньги за это. После этого националы просто, то есть, саакашвилевцы опозорены перед всей Грузией. Это позор! Они не рассчитали, что будет такая реакция народа. Они, очевидно, живут в таком собственном мирке. Сидят там и все ругают, допустим, Путина. Или Шевченко, кого-то еще ругают. И кажется, что все так думают. На самом деле так думают достаточно узкий мир. Ругают, оккупантами считают практически все грузины. И еще вопрос. А не проплачено ли ему было со стороны нынешней власти? Потому что я считаю, что это уничтожает просто саакашвилевское движение в Грузии. Это обратный ответ. Потому что это такое моральное падение, из которого им выбраться будет невозможно! Во-первых, он не парень. Начнем с этого. Как он будет жить? Это его проблемы. Наплевать на него абсолютно. Это жестокий мир».

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