СЕГОДНЯ 08:03 2019-07-08T18:10:58+03:00

Грузинская телекомпания «Рустави-2», связанная с Саакашвили, приостановила вещание после оскорблений в адрес Путина 00:00 00:00

М.Шевченко:

- Доброе утро! Это Максим Шевченко и Наталья Гончарова в эфире. Мы дожили до понедельника и двигаемся дальше по этому безумному миру. Наташа меня мучила: ты должен здороваться особенно и специально. Как мне с вами здороваться? Здравствуй, свободный народ! Радио – это самое высшее проявление свободы. Свобода – это выбор. Радио можно слушать или не слушать.

Начнем мы с безумия, которое случилось в Грузии вчерашней ночью. Георгия Габуния, ведущий телеканала «Рустави-2» в своей программе «Постскриптум» начал ее на русском языке с минуты матерщины просто. Дикой. По отношению к президенту России Владимиру Путину. Помянул его покойных маму, его покойного папу. Это была такая ругань, которую мы не можем воспроизвести в эфире.

Н.Гончарова:

- Мы не можем дать ее по этическим соображениям.

М.Шевченко:

- По всем соображениям.

Н.Гончарова:

- И никакие заглушки не помогут.

М.Шевченко:

- Он просто стоял и минуту поливал дикой бранью. И это настолько возмутило Грузи, что сразу же около телеканала стала собираться огромная толпа. Люди бушевали. Не то, чтобы они любили Путина, эти грузины. Но то, что сделал этот человек, это просто не укладывается в сознании. В разум человеческий.

Н.Гончарова:

- По порядку. Телеведущий «Рустави-2», насколько я понимаю, самый популярный телеканал.

М.Шевченко:

- Нет, не самый популярный.

Н.Гончарова:

- 85% охвата.

М.Шевченко:

- Был когда-то популярным. Он просто принадлежит Саакашвили.

Н.Гончарова:

- А вот то, что он принадлежит Саакашвили, об этом стали говорить только этой ночью. Бенефициар, 70% акций принадлежит некоей компании. А кому принадлежит компания, сейчас выясняется. Никогда не раскрывались эти данные. И сейчас выясняется, что это друг Саакашвили.

М.Шевченко:

- Это Гела Бежуашвили, который был в свое время, по-моему, министром то ли обороны, то ли иностранных дел. Или что-то еще при Саакашвили. И человек, который нес прямую ответственность за вторжение в Южную Осетию в 2008 году. За начало той войны. Он является одним из хозяев. Мы подробнее поговорим об этом после девяти часов.

До сих пор у многих просто не укладывается в голове такой парадоксальный поступок. Бывало, когда в прямом эфире люди кончали самоубийством. Бывало, когда занимались сексом.

Н.Гончарова:

- А вы не находите, что это – покончить самоубийством. Такое заявление.

М.Шевченко:

- Я считаю, что этот человек, про него нам подробнее расскажут те грузины, до которых мы дозвонимся. И наши радиослушатели, которые к нам подключатся.

Этот человек цинично и спокойно совершил чудовищную вещь. Он сделал нечто, за чем должна следовать либо война, потому что это не просто оскорбление человека. Это оскорбление, во-первых, президента. Как бы мы ни относились к Владимиру Путину, как бы мы ни критиковали его, но это оскорбление не только Путина. Там по всем нормам грузинским, кавказским, русским, любым на земле – это оскорбление его покойных родителей. Причем, самыми матерным и бранными словами. Постыдными и похабными словами. И поэтому, естественно, в Грузии просто возмущение и шок. И непонимание того, что происходит.

По поводу этого придурка выступила президент, премьер-министр. «Рустави-2» прекратил вещание. Но есть только две версии, собственно. Первое – этот человек сошел с ума. Вторая – ему кто-то сказал это сделать. Заплатил. Зачем?

Н.Гончарова:

- Он читал этот текст с телесуфлера. Это не какой-то эмоциональный…

М.Шевченко:

- А видно, что читал с суфлера?

Н.Гончарова:

- Это какой-то эмоциональный экспромт. И он заранее написал этот текст. И старательно выговаривал каждое слово, зная, какая реакция…

М.Шевченко:

- По-русски без акцента, причем.

Н.Гончарова:

- Эта речь была адресована Владимиру Путину. Но такое ощущение, что каждое слово было адресовано не Путину, а мне. Это надо мной издевались. Над могилой моих предков надругались.

М.Шевченко:

- Просто там была такая ругань, которая для грузинского народа невозможна. Грузия просто возмущена. Возмущены даже те люди, которые ругают Путина в политических обзорах, что считает, что Россия оккупировала Грузию, кто не согласен с событиями 2008 года. Там огромная толпа народа сразу собралась. И люди буквально хотели штурмовать «Рустави-2».

Н.Гончарова:

- Там операторы массово стали писать заявления об уходе.

М.Шевченко:

- Стали люди увольняться с этого телеканала, потому что одно дело – политические дискуссии, другое – вот это.

Н.Гончарова:

- Это сказано на Кавказе. Я не про грузинское гостеприимство. Я про Кавказ, где особое почтение к старшему поколению, к родителям. Я заблуждалась7

М.Шевченко:

- Вы не заблуждались. Саакашвили, они традиционно и последовательно разрушали все грузинские традиции. Напомню, при нем там были пародийные разного рода кощунственные чтения по поводу православной веры, образа Божией Матери. Было возмущение, в частности, люди пытались ворваться тогда в этот фонд Сороса в Тбилиси, чтобы прекратить. Православное общественность, они были брошены в тюрьмы, отсидели. Такие как Малхаз Гулашвили, например, другие.

Эта тенденция – превращение грузин из православного кавказского народа, а они не только православные, есть аджарцы, мусульмане. Но по преимуществу они православные. В десятом, по-моему, веке была определена, где Грузия, там звучит литургия на уникальном грузинском языке, которая нигде не повторяется, кроме как в Грузии. Там и находится Грузия. И превращение православной кавказской Грузии в такое беспочвенное либеральное… Даже слово «либеральное» не хочу употреблять, потому что либералы так себя не ведут. Я даже не знаю, как это назвать. В такую помойку просто, куда сливается вся грязь. И все эмоции человеческих отбросов поведенческих. Это, на мой взгляд, одна из задач оккупации Грузии, которая существует со стороны…

Н.Гончарова:

- Оккупация кем?

М.Шевченко:

- Безусловно, православная Грузия, так или иначе, будет тяготеть к нормальной православной России, в которой тоже, конечно, есть масса вопросов. Но оккупация, конечно, западным мировым истеблишментом, которому не нужны такие консервативные народы, каким являются грузины. Надо просто понимать, что такое грузинское православие. Это реально аскетическое монашество, которое совершает духовные и телесные подвиги в горах Грузии. Это очень жесткий монастырский устав.

Н.Гончарова:

- Как ложится картина, которую вы нарисовали?..

М.Шевченко:

- Это человек-бес. Он ведет себя как бес. Вот его поведение бесовское. Такое ощущение… Я на него смотрю, как будто он одержим просто. Те, кто нас сейчас слушают, скажут, ну, вот Шевченко мракобес! Опять понес свое! Он просто хам и быдло.

Как угодно это называйте. Как угодно. Он совершает нечто! Это даже не панк. В свое время Сид Вишес, знаменитый лидер «Секс Пистолз», сказал: «fuck your qween» про английскую королеву. Но это несколько иное. Этот человек, наверное, хотел подражать Сиду Вишесу или ему кому-то. Но получилось нечто запредельно просто… Не то, чтобы чижика съел, как в знаменитом рассказе Салтыкова-Щедрина. Там про медведя, который чижика съел. Но я не знаю, какие будут последствия. Честно.

Н.Гончарова:

- Я бы на месте ГРУ, СВР и прочих аббревиатур из трех букв поставила бы к журналисту Губания охрану. И сейчас, рискну предположить, проблема номер один – как бы этого…

М.Шевченко:

- Габуния.

Н.Гончарова:

- …ушлепка не шлепнули.

М.Шевченко:

- Нет, я так думаю, что этого делать не надо ни в коем случае. Потому что пока этот человек живет, собственно говоря, для того он , наверное, и сделал. Пока он существует, он будет являться живым как бы воплощением человеческой тупости.

Н.Гончарова:

- Он может стать сакральной жертвой. И обвинят в этом кого? Россию?

М.Шевченко:

- Конечно, если он, этот идиот, на это рассчитывает, что сейчас вот он сказал, сейчас… Мне, конечно, интересно, чтобы до нас дозвонился кто-то, кто с ним встречался или знал этого человека. Какие-то журналисты.

И мир уже не будет прежним. Габуния – придурок и сумасшедший. Пусть нам сейчас грузины оценивают его поведение.

Это не просто матерные оскорбление Владимира Путина. Это кощунственные оскорбления его покойных родителей. Это самое чудовищное, что можно себе представить. Такие оскорбление человек не может простить ни при каких обстоятельствах. Они прозвучали в прямом эфире.

Этот мерзавец ругался матом. Телевидение смотрят женщины и так далее.

Н.Гончарова:

- У них нет Роскомнадзора.

М.Шевченко:

- У них есть, очевидно, внутренний надзор этики грузин. Потому что сразу огромная толпа собралась около «Рустави-2».

Н.Гончарова:

- А это русскоязычный канал?

М.Шевченко:

- Нет. Там нет русскоязычных каналов. Все каналы грузиноязычные. Иногда бывают передачи на русском языке. Лучший канал, на мой взгляд, «Кавказ»???? он самый независимый. Он, может, самый маленький, но его смотрит почти вся Грузия.

«Рестави» - это саакашвилевский канал, который был главным рупором Саакашвили и его пропаганды. Им владеет там… Кто говорит, что Михаил Саакашвили является акционером. Кто говорит, что Гела Бежуашвили.

Сейчас они просто кинули в пространство и без того накаленных отношений после визита депутата Сергея Гаврилова…

Н.Гончарова:

- Вчера у них была очередная акция. Последствия того самого визита.

М.Шевченко:

- Он сейчас кинул вот это. И хочется просто понять логику этих событий. Зачем он это сделал? Это привело к тому, что «Рустави-2» закрыт. Толпа ночью хотела разгромить…

Н.Гончарова:

- Закрыли из-за того, что пришла толпа, причем, это немного – 100-200 человек.

М.Шевченко:

- Нет, там было гораздо больше. Я позвонил в Тбилиси, просто спросил, что происходит. И мне сказали, что десять тысяч там. Я смотрел видео, трансляцию. Люди пришли с вениками. Они кидали веники. Почему веники? Во времена Саакашвили, когда в тюрьме было насилие, саакашвилевские палачи людей пытали в тюрьмах Грузии, вот этот веник стал символом вот этих пыток. И они кидали эти веники к «Рустави» - это послание Мишико. Что мы не забыли. Почему ты слетел? Одним из факторов поражения Саакашвили тогда был этот тюремный скандал, когда выяснилось, что в тюрьмах этой демократической либеральной саакашвилевской Грузии были пытки, которые просто издевательские.

Н.Гончарова:

- Со стеклянными отделениями полиции.

М.Шевченко:

- Да. Как нам тут ее превозносили. Буквально. Что там такая демократия! Такая открытость и так далее!

Н.Гончарова:

- А почему нет? Вот президент Грузии Михаил Саакашвили построил государство прямой прозрачной демократии. Он перестал быть президентом. И ушла демократия?

М.Шевченко:

- Кто это сказал?

Н.Гончарова:

- Я задаю вопрос. Нет?

М.Шевченко:

- Какая демократия на хрен?

Н.Гончарова:

- Вот сейчас и нет этой демократии, потому что нет Саакашвили. Нет?

М.Шевченко:

- Секундочку. Грузия есть всегда. Это очень древний народ. Древняя страна. Древнейших христианских, тем более, православных стран на земле. Большая часть грузин православные. И я прекрасно понимаю их возмущение. Я понимаю, что многие грузины не любят Путина, не любят Россию и считают Россию оккупантом. Считают Путина виновным за многое. Но одно дело – считать виновным, ненавидеть как врага, другое дело – оскорблять. Тем более, оскорблять родителей. Думаю, что реакция грузинского народа и закрытие этой омерзительной помойки, в которую превратилась «Рустави-2», который лет пятнадцать назад был, на самом деле, неплохим телеканалом. Мне представляется, что это очень правильная реакция. И последствия чудовищного поступка Габунии, оно может быть совершенно парадоксальным. Это может внезапно привести к диалогу, потому что поведение грузин…

Н.Гончарова:

- К диалогу Москвы и Тбилиси?

М.Шевченко:

- Да наплевать на Москву и Тбилиси. Меня народы интересуют! Причем тут Москва и Тбилиси?! Москва и Тбилиси сядут и кофе попьют.

Между нами! Что нам запретили? Сегодня восьмое число. Самолеты в Грузию перестали летать! Какого хрена должен грузинский народ страдать из-за того, что какие-то ублюдки там чего-то делают! Я вот не понимаю. Если Москва хочет карать их, пусть карает этого Бедзину, Саакашвили. Что грузинских крестьян карать?

Н.Гончарова:

- Гендиректор телекампании «Рустави-2» Ника Гварамия осудил нецензурную брань в авторской программе Георгия Габуния, слова, адресованные Владимиру Путину. Он отметил, что несмотря на то, что данная передача – это авторская программа, канал не поддерживает такую тошнотворную брать в прямом эфире, а именно так он сказал, но…

М.Шевченко:

- Наташ, он осудил, но?

Н.Гончарова:

- …он подчеркнул, что полностью согласен с пафосом заявления Габунии. И не намерен приносить извинения за мат в адрес Путина.

М.Шевченко:

- То есть, хозяин его за поводочек держит. Мы понимаем, что это не личная инициатива Габуния. Это тщательно продуманная провокация.

Н.Гончарова:

- Каждое слово прописано. Как я отметила, он читал с суфлера.

М.Шевченко:

- И причины этой провокации мы попробуем сейчас вскрыть вместе с Леваном Пирвели, бывшим депутатом грузинского парламента, до которого мы дозвонились.

Батоно Леван, здравствуйте!

Л.Пирвели:

- Доброе утро.

М.Шевченко:

- Вчера вся Грузия была шокирована. А как вы это восприняли? И как, собственно, вы объясняете то, что случилось?

Л.Пирвели:

- Габуния, Гварамия, национальное движение Саакашвили. Это все одна такая цепь, это одни и те же люди. Это та сила, которая правила Грузией долгое время. Жестко. В образе Пиночета. Сейчас они остаются, как видно, не у дел, потому что их заказчики делают другие ставки.

М.Шевченко:

- А кто их заказчики-то?

Л.Пирвели:

- Внешний управляющий нашей страны был и есть.

М.Шевченко:

- Это кто такой?

Л.Пирвели:

- А там не один, Максим. Сегодняшняя геополитическая обстановка, конечно, все можно в одну сторону пальцем показывать, но там не один заказчик сегодня.

М.Шевченко:

- Чтобы не погружаться в длительные грузинские конспирологические форматы, конкретный вопрос. Что явилось причиной вот этого безумного поступка?

Л.Пирвели:

- Это целенаправленная провокация для обострения и ухудшения российско-грузинских отношений. К сожалению, есть эти силы в Грузии. К сожалению, можно сказать, у вас тоже есть сторонники этого обострения. Они как-то в унисон работают. Но основную причину надо искать, наверное, в геополитической области. Регион, наверное, ждут какие-то потрясения. И каким-то силам выгодно отрезать абсолютно Грузию от России. Россию от Ирана. И таких событий. Мы, наверное, на пороге… А пока это единичные случаи, но эти силы работают.

Грузинский народ показал свое отношение к этому.

М.Шевченко:

- Я не могу понять, если они рассчитывали этой провокацией ухудшить отношения, на самом деле, поведение грузин, которые показали свое отношение к этой брани, наоборот, улучшает отношения, на мой взгляд.

Л.Пирвели:

- Вот это они просчитали. Брал на себя это Габуния, они смотрели в сторонке, как это сработает. И когда увидели абсолютный риск, увидели отношение грузинского народа, я еще не знаю, что будет делать грузинская власть. В какую позицию она встанет.

М.Шевченко:

- Они уже осудили, как я понимаю.

Л.Пирвели:

- Осудил грузинский народ. И власть, увидев, как это повлияло на народ, она, естественно, стала в эту позицию.

М.Шевченко:

- А что это за хрен? Этот Габуния. Кто это такой? Вы его знаете?

Л.Пирвели:

- Ну, это принадлежит известному меньшинству. Вот.

М.Шевченко:

- Какому меньшинству?

Л.Пирвели:

- Сексуальному.

М.Шевченко:

- Да? Это официально он так о себе заявлял?

Л.Пирвели:

- Да. Вместе с этим Гварамия. Поэтому тут такая комбинация протеста традиционного, что из Грузии всегда это исходит.

Н.Гончарова:

- Спасибо!

М.Шевченко:

- Понятно, что какие-то извращенцы.

Н.Гончарова:

- Юрий из Кишинева пишет: «Это какое-то дно – высказываться о президенте, даже если он тебе неприятен. И ты считаешь его врагом»

М.Шевченко:

- Даже не о президенте. Высказываться так – это является днищем просто. Глубиннейшим днищем.

Н.Гончарова:

- Юрий отмечает, что Евросоюз, как всегда, промолчит.

М.Шевченко:

- А чего Евросоюз? Он еще не успел проснуться просто. Когда это случилось, в Евросоюзе был поздний вечер воскресенья, а сейчас в Евросоюзе еще раннее утро понедельника. А потом что, Евросоюз должен комментировать каких-то придурков?

Н.Гончарова:

- А почему?..

М.Шевченко:

- Это внутригрузинское дело. Пусть грузины с этим и разбираются. Вот Леван Пирвели у нас был, он рассказал, как он считает.

Н.Гончарова:

- А зачем заявление делает МИД Грузии?

М.Шевченко:

- Потому что они просто в ответ на это… Раньше это казус Белли, то есть, в ответ на это Россия должна просто двинуть танки на Тбилиси. Формально имеет полное право, потому что такое оскорбление! Если бы не было такой реакции со стороны президента Грузии, со стороны премьер-министра, и, что для меня самое важное, не чиновники, плевал я на чиновников! Народ грузинский правильно отреагировал. Так, как не мог не отреагировать.

Н.Гончарова:

- Я вспоминаю хронологию. Заявление премьер-министра Грузии появилось сразу, как только это вышло в публичную плоскость.

М.Шевченко:

- Просто сразу мне…

Н.Гончарова:

- Чуть попозже президент Грузии, которая раньше говорила о русских оккупантах. Сейчас она осудила тоже.

М.Шевченко:

- Одно дело оккупанты. Это политическое название.

Н.Гончарова:

- А после этого к офису…

М.Шевченко:

- Оскорбление такого рода, оно исключает диалог. Кому это выгодно может быть?

Н.Гончарова:

- Кому это выгодно может быть?

М.Шевченко:

- Мы разберем сейчас чисто формально несколько вариантов. Допустим, это выгодно тем, кто хотел бы сейчас спровоцировать войну с Грузией в Москве. Этому Габунии заплатили из Москвы, чтобы он это сказал. Ну, типа такой Гляйвиц. Это, конечно, фантастическая версия. Зачем Росси нападать на Грузию? Мне непонятно. Но это первая версия.

Вторая. Он просто конченый придурок. Мы же толерантны, но нам уже сами грузины пишут, кто он. Вот тут вот пишут, я не себя там… Дима Глушко пишет: «Я правильно понял? Этот Гварами известный петух?». Например. И Леван то же самое намекал деликатно, но прямо.

Н.Гончарова:

- Он прямым текстом сказал.

М.Шевченко:

- Я считаю, что дело, конечно, не в сексуальной ориентации этого человека. Он это самое в плохом смысле слова. Такие люди есть в каждом народе. А в России, что ли, нет таких людей? Такие есть в Грузии, в Америке и так далее.

Н.Гончарова:

- Можете себе представить телеведущего российского телеканала?..

М.Шевченко:

- Наташ, как украинцев оскорбляли! Как я помню…

Н.Гончарова:

- И выйдет в прямой эфир. И адресует такие слова президенту другой страны. Именно так?

М.Шевченко:

- Конечно, могу, а чего такого?

Н.Гончарова:

- Кто, например?

М.Шевченко:

- Киселев.

Н.Гончарова:

- Матом?

М.Шевченко:

- Ну, не матом. Слушай, оскорбляли украинский народ! Я, собственно, потерял доступ в эти телеэфиры, потому что при мне стоит какой-то там, начинает: украинцы не существуют, выдуманный народ. Это что, не оскорбление? Понимаешь, это на Украине тоже воспринимали огромное количество людей как оскорбление. Я тогда: вы чего, проводите мобилизацию в нацгвардию? На Порошенко работаете? Вот этот Габуния тоже работает на тех, кто хотел бы, как говориться, начать войну с Грузией.

Н.Гончарова:

- Максим, мы проследили эту цепочку. Я указала, что он тексты читал с телесуфлера. То есть, он сам написал каждое слово. Он или ему кто-то написал.

М.Шевченко:

- Грузины должны сами с этим разобраться. Нормальная Грузия. Я всегда был сторонником нормальных братских отношений с грузинским народом.

Н.Гончарова:

- Как реагировать России?

М.Шевченко:

- Нет для нас ближе православного народа, чем грузины.

Сказать: грузины, разбирайтесь сами. С этим.

Н.Гончарова:

- На каком уровне?

М.Шевченко:

- На уровне…

Н.Гончарова:

- Как вы считаете? Адекватный ответ России, Москвы. Какой должна быть официально?

М.Шевченко:

- Во-первых, я не считаю, что официально Москва должна реагировать на выступление какого-то тележурналиста. Я, конечно, мы сами с вами тележурналисты и радиожурналисты. Но не будем преувеличивать собственную значимость. Все-таки, как говорится, болтовня в прямом эфире – это не заявление министра иностранных дел. Или премьер-министра.

Н.Гончарова:

- Сейчас подумала, какие гонорары высокие, выросли сказочно.

М.Шевченко:

- Вот этому, я извиняюсь, человеку в кавычках, думаю, заплачены огромные деньги за это.

Н.Гончарова:

- Так возвращаемся. А кем заплачены?

М.Шевченко:

- Я не знаю. Я теряюсь в догадках, потому что я не понимаю, в чем выгода националов? После этого националы просто, то есть, саакашвилевцы опозорены перед всей Грузией. Это позор!

Н.Гончарова:

- Может, они просто не рассчитали, что будет обратная реакция7

М.Шевченко:

- Вот Леван нам это и говорит. Они не рассчитали, что будет такая реакция народа. Они, очевидно, живут в таком собственном мирке, в котором как бы постоянная… Я это встречал в разных закрытых сообществах. Сидят там и все ругают, допустим, Путина. Или Шевченко, кого-то еще ругают. И кажется, что все так думают. На самом деле так думают достаточно узкий мир. Ругают, оккупантами считают практически все грузины. Я не знаю грузина, который не считал бы Россию оккупантом. Даже пророссийские грузины, даже у нас Бурджанадзе была в эфире во вторник, она, конечно, достаточно сейчас пророссийская, Путина практически хвалит. Но нет грузина, который не сказал бы, что Россия не оккупант.

Слушайте, сегодня оккупант, завтра не оккупант. Сегодня такая проблема, завтра договорились каким-то образом.

Н.Гончарова:

- А мы должны ездить в гости к людям, которые считают нас оккупантами?

М.Шевченко:

- Да, конечно. А чего такое?

Н.Гончарова:

- Улучшать туристические сектор. Почему?

М.Шевченко:

- Потому что для меня это главная проблема народа. Грузинский народ, который я неплохо знаю, грузинские крестьяне Кахетии, Мингрелии, Гурии – это прекрасные, трудолюбивые. порядочные, честные и открытые люди. Это благородные люди. Вот по Грузии едешь, тебя просто останавливают, видят, что ты чужой, тебя приглашают в дом обязательно, воды предложат, вина. Если ты вина не пьешь, воды. И так далее.

Еще раз задам свой вопрос. От этих санкций страдают не денежные мешки, бидзины иванишвили страдают от санкций или не Фридман, потому что «Боржоми» принадлежит «Альфа-группе» давно уже. Грузинский народ! Почему народ русский должен страдать от западных санкций? Грузинский народ от этих санкций?

Н.Гончарова:

- А почему я должна думать о том, как страдает грузинский народ?

М.Шевченко:

- А потому что думать о другом, Наташа, это христианский долго. Надо думать не о себе, а возлюби ближнего своего. Вот эти люди нам ближние.

Н.Гончарова:

- Подставить вторую щеку и так далее.

М.Шевченко:

- Смотри, у нас со всеми православными народами, у современной России терки. С украинцами терки, с грузинами православными терки. С белорусами и то какие-то терки непонятные. Я вообще не понимаю этой политики Российской Федерации!

Н.Гончарова:

- На этой неделе с православием из Белоруссии некий баланс, видимо, восстановится.

М.Шевченко:

- Да нет, это у начальников баланс друг с другом.

Н.Гончарова:

- «Я вас, Максим, так же, допустим, оскорблю. Вы так же мне ответите?». Нам пишут.

М.Шевченко:

- Меня в жизни оскорбляли неоднократно. Когда человек так высказывается, то, конечно, во мне вскипает. И сразу хочется ему вцепиться в глотку и его придушить. А потом я думаю: это сумасшедший просто. И я помню слова Христа: отмщение и аз воздам. Передай за такие вещи. Это слова. Слова уносит ветер, в конце концов. Слова ничего не значат в такой ситуации. Но в данном случае…

Поэтому я думаю, что вот этот вот урод, я уже не знаю, какие эпитеты допустимые в нашей радиостанции. Но он сейчас где-то сидит и пьет коктейль. И похихикивает. Хотя, надеюсь, он достанется в руки тем людям на улицах Грузии, которые выражают свое возмущение.

Н.Гончарова:

- Надо посмотреть инстаграм Рамзана Кадырова.

М.Шевченко:

- Да причем тут Кадыров?! Не нужен Кадыров!

Н.Гончарова:

- Просто есть такая реакция. Вот она идет, реакция от наших слушателей.

М.Шевченко:

- Чего, Кадыров – это жандарм Кавказа, что ли?!

Н.Гончарова:

- А я считаю, что да.

М.Шевченко:

- А я так не считаю!

Н.Гончарова:

- Многие люди вспомнили о нем. И в кои-то веки говорят, слушайте, кто-то должен заставить этого парня извиниться!

М.Шевченко:

- В Грузии есть люди серьезные, есть сваны, есть грузины, есть самый великий грузинский роман и русский роман «Дата Туташхиа» Чабуа Амирэджиби. Про благороднейшего человека, про абрека, который… Вот я не знаю, как бы повел себя Дата Туташхиа в этой ситуации? Кто не читал, прочитайте, пожалуйста. Все помнят фильм «Другие берега» в советское время? Был целый сериал про это. Но сериал гораздо слабее этого романа. Чабуа, который сидел при Сталине много, он написал его на двух языках: на русском и на грузинском. Это шедевр русской литературы. Это про дух Кавказа, про грузина. И вот как он себя повел бы? Он убил бы этого мерзавца? Или сказал бы: ты бесноватый, ты сумасшедший. Или человек должен отвечать за последствия своих поступков? Или даже вот он хотел одного, а по итогу-то может получиться другое. Это может привести к полной потере саакашвилевцами своего влияния в стране.

И еще вопрос. А не проплачено ли ему было со стороны Бидзины Иванишвили, со стороны нынешней власти? Потому что я считаю, что это уничтожает просто саакашвилевское движение в Грузии. Это обратный ответ. Потому что это такое моральное падение, из которого им выбраться будет невозможно!

Н.Гончарова:

- Но парню-то как-то будет надо дальше жить.

М.Шевченко:

- Во-первых, он не парень. Начнем с этого. Как он будет жить? Это его проблемы. Наплевать на него абсолютно. Это жестокий мир.